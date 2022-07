Flip fecha rodada de US$ 60 milhões em financiamento da Série B para reimaginar a próxima era do comércio eletrônico

Após nove meses de crescimento acelerado, a Flip aprofundará parcerias com marcas e ampliará o acesso a marcas independentes por meio do primeiro mercado de comércio social do mundo





LOS ANGELES, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–A Flip, a plataforma de comércio eletrônico de última geração que combina uma experiência de descoberta semelhante à do TikTok com um serviço premium de comércio eletrônico, anunciou uma rodada de financiamento da Série B de US$ 60 milhões com uma avaliação de US$ 500 milhões. A rodada de financiamento foi liderada pela WestCap, com a participação de investidores previamente ativos Mubadala Capital e Streamlined Ventures, elevando o capital total da empresa a US$ 95 milhões.

A rodada da Série B segue um período de rápido crescimento, no qual a Flip aumentou sua base de usuários em 500% desde o início de 2022, enquanto aumentava o volume de transações na plataforma em mais de 600% no mesmo período. A empresa planeja usar o financiamento para expandir sua equipe, aprofundar parcerias com marcas e lançar seu próprio mercado de comércio social de terceiros neste verão do Hemisfério Norte.

A Flip criou uma experiência que combina o poder da descoberta social com a conveniência do e-commerce de forma orgânica. Os compradores visitam a Flip como destino único para descobrir e aprender, em vídeos com 60 segundos de conteúdo gerado pelos usuários, sobre produtos que podem ser comprados instantaneamente, indo para o caixa com um único clique e com envio no mesmo dia. Os compradores podem se transformar em criadores, compartilhando suas próprias avaliações em vídeo e monetizando-as à medida que outros usuários da comunidade se envolvem e compram a partir de seu conteúdo.

“Desde o primeiro dia, nossa tese é que o futuro do comércio está centrado em pessoas. Ninguém vende um produto melhor do que o cliente que comprou esse produto várias vezes, e vemos isso todos os dias na Flip”, disse Noor Agha, fundador e diretor executivo da Flip. ”Por meio de nossa tecnologia patenteada que conecta dinamicamente conteúdo digital a produtos físicos, desenvolvemos um ciclo contínuo da descoberta à compra, no qual os usuários podem comprar instantaneamente a partir do conteúdo, compartilhar suas próprias avaliações em vídeo dos produtos que compraram e monetizar seu conteúdo ao longo do tempo. É o início da próxima era do comércio eletrônico”.

Como principal investidor, a WestCap dará aproveitamento máximo a sua experiência escalonando e operando os principais mercados de tecnologia, incluindo Airbnb, iCapital, GoodLeap, StubHub e Hopper. Tina Yuan, vice-presidente de investimentos da WestCap, se unirá ao conselho de administração da Flip, e Brian Reinken, sócio da WestCap, atuará como observador do conselho.

“A Flip uniu cuidadosamente tecnologias complexas para redefinir e elevar a maneira como descobrimos produtos e compramos on-line”, disse Laurence Tosi, fundador e sócio-gerente da WestCap. “Seu modelo de comércio social de ponta está aqui para ficar e pronto para o escalonamento. O setor de beleza é o pioneiro, mas isso é apenas o começo, e outros setores já estão seguindo esse exemplo”.

“Como investidores iniciais da Flip, ficamos impressionados não só com o produto, mas com a velocidade de execução e inovação. A empresa oferece aos consumidores de hoje uma nova solução de comércio eletrônico com potencial de escalonamento globalmente. Estamos muito satisfeitos por fazer parceria com a empresa nessa jornada”, disse Ibrahim Ajami, diretor de empreendimentos da Mubadala Capital.

A Flip também está anunciando o lançamento de seu próprio mercado de comércio social de terceiros para ampliar o acesso à plataforma para marcas independentes, ao mesmo tempo em que possibilita um destino único e confiável para os compradores. Marcas emergentes agora poderão acessar a comunidade social de compradores e criadores da Flip, além de um conjunto completo de ferramentas de comércio eletrônico de sua propriedade. Todos os parceiros de marca terão seus próprios painéis com insights sobre o desempenho de sua marca, incluindo dados de vendas, gestão de pedidos, engajamento com conteúdo, desempenho do conteúdo e muito mais, permitindo que eles recebam feedback instantâneo de uma comunidade social de compradores que avaliam seus produtos.

Para obter mais informações sobre a parceria com a Flip, visite https://company.flip.shop/sellwithflip.

Sobre a Flip

A Flip está criando a plataforma de comércio social ao vivo de próxima geração, para que as pessoas façam compras por meio de outras pessoas. Com uma comunidade crescente de compradores que compartilham avaliações de produtos que compraram na plataforma, os compradores visitam a Flip como destino único para descobrir e aprender, em vídeos com 60 segundos de conteúdo gerado pelos usuários, sobre produtos que podem ser comprados instantaneamente, indo para o caixa com um só clique e com envio no mesmo dia. Cada comprador pode se tornar um criador compartilhando suas próprias avaliações e monetizando seu conteúdo.

Para saber mais, acesse www.flip.shop ou baixe o aplicativo Flip para iOS ou Android.

Sobre a WestCap

A WestCap é uma empresa de investimentos estratégicos e operadora em participações de crescimento que faz parcerias com líderes visionários para desenvolver empresas inovadoras. A equipe da WestCap é composta por empreendedores experientes e criadores de empresas que trabalham em colaboração com os fundadores para ajudar as empresas a crescer. A WestCap fez investimentos importantes, como Airbnb, StubHub, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital, SIMON, GoodLeap e NYDIG. A empresa tem escritórios em Nova York, São Francisco e Londres. Para obter mais informações, acesse www.WestCap.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

[email protected]