Flip beendet Serie-B-Runde über 60 Millionen USD, um die nächste Ära des E-Commerce neu zu gestalten

WestCap ist ein strategischer Investor und Anbieter von Wachstumskapital, der mit visionären Führungskräften zusammenarbeitet, um Unternehmen der nächsten Generation aufzubauen. Das Team von WestCap setzt sich aus erfahrenen Unternehmern und Unternehmensgründern zusammen, die Seite an Seite mit den Gründern arbeiten, um Unternehmen beim Skalieren zu helfen. WestCap hat namhafte Investitionen wie Airbnb, StubHub, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital, SIMON, GoodLeap und NYDIG getätigt. Das Unternehmen hat Niederlassungen in New York, San Francisco und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.WestCap.com .

Zudem kündigt Flip den Start seines eigenen Social-Commerce-Marktplatzes für Drittanbieter an, um den Zugang zur Plattform für unabhängige Marken zu erweitern und zugleich eine einzige, vertrauenswürdige Anlaufstelle für Käufer zu schaffen. Aufstrebende Marken werden nun Zugriff auf die soziale Community von Flip haben können, die sich aus Käufern und Entwicklern zusammensetzt, sowie auf eine ganze Reihe von proprietären E-Commerce-Tools. Alle Markenpartner bekommen ihre eigenen Dashboards mit Einblicken in ihre Markenleistung, darunter Verkaufsdaten, Order-Management, Content-Engagement, Content-Performance und mehr, sodass sie sofortiges Feedback von einer sozialen Gemeinschaft von Käufern bekommen können, die ihre Produkte bewerten.

„Wir waren als frühe Investoren von Flip nicht nur von dem Produkt, sondern auch von der Geschwindigkeit der Umsetzung und der Innovation beeindruckt. Das Unternehmen liefert eine neuartige E-Commerce-Lösung für die Verbraucher von heute, mit dem Potenzial, global zu skalieren. Wir freuen uns, dass wir das Unternehmen auf diesem Weg begleiten können“, so Ibrahim Ajami, Head of Ventures, Mubadala Capital.

WestCap wird als Hauptinvestor seine Erfahrung bei der Skalierung und dem Betrieb führender Technologie-Marktplätze nutzen, darunter Airbnb, iCapital, GoodLeap, StubHub und Hopper. Tina Yuan, Vice President of Investments bei WestCap, wird Mitglied des Board of Directors von Flip, und Brian Reinken, Partner bei WestCap, wird als Beobachter im Board fungieren.

„Vom ersten Tag an war es unsere These, dass die Zukunft des Handels sich um Menschen dreht. Niemand verkauft ein Produkt besser als ein Kunde, der dieses Produkt bereits mehrfach gekauft hat, und das sehen wir tagtäglich bei Flip“, sagt Noor Agha, Founder und CEO von Flip. „Durch unsere patentierte Technologie, die digitale Inhalte dynamisch mit physischen Produkten verbindet, konnten wir einen nahtlosen Zyklus von der Entdeckung bis zum Kauf entwickeln, bei dem die Nutzer sofort über Inhalte einkaufen, ihre eigenen Videorezensionen über gekaufte Produkte teilen und dabei ihre Inhalte im Laufe der Zeit zu Geld machen können. Damit beginnt eine neue Ära im E-Commerce.“

Flip hat ein Erlebnis geschaffen, das die Kraft der sozialen Entdeckungen mit dem Komfort des E-Commerce auf organische Weise kombiniert. Käufer besuchen Flip als eine einzige Anlaufstelle, um Produkte durch 60 Sekunden lange Videos mit nutzergenerierten Inhalten zu entdecken und kennenzulernen, die sofort gekauft werden können, mit einer One-Click-Kasse und Versand am selben Tag. Die Käufer können dann zu Creators werden, indem sie ihre eigenen Videorezensionen teilen und damit Geld verdienen, während andere Nutzer in der Community ihre Inhalte nutzen und einkaufen.

