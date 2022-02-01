Flip完成6,000萬美元B輪融資，重新構想下一個電子商務時代

繼九個月的加速成長之後，Flip將深化品牌合作夥伴關係，透過全球首個社交商業市場拓展獨立品牌進入平臺的管道





洛杉磯–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–將類似TikTok的發現體驗與優質電子商務服務相結合的下一代電子商務平臺Flip宣布，公司完成了6,000萬美元B輪融資，估值為五億美元。此輪融資由WestCap帶頭，之前的投資人Mubadala Capital和Streamlined Ventures也參與其中，使公司募集的資本總額達到9,500萬美元。

在B輪融資之前，Flip經歷了一個快速成長期，自2022年年初以來，其用戶群成長了500%，而同一時期平臺上的交易量成長了600%以上。公司計畫利用募集到的資金擴大團隊規模，深化品牌合作，並在今年夏天推出自己的協力廠商社交商業市場。

Flip為購物者帶來一種新的體驗，能夠將社交發現的力量和電子商務的便利性有機結合起來。購物者將Flip作為一個單一的目的地進行存取，並透過使用者產生的60秒影片的內容來發現和瞭解產品。使用者可以立即購買這些產品，只需一鍵結帳，即可當天出貨。購物者可以透過分享自己的影片評論成為創作者，並透過社群中的其他使用者參與和購買其影片中的產品來賺錢。

Flip創辦人兼執行長Noor Agha表示：「我們的論點從一開始就是，商業的未來是以人為中心的。沒有人比那些多次購買一款產品的使用者更容易促進銷售了，我們每天都能在Flip上看到這種情況。透過我們將數位內容與實物產品動態連接起來的專利技術，我們開發了一個從發現到購買的順暢循環，使用者可以透過內容即時購物，分享自己所購買產品的影片評論，同時隨著時間的演變從分享的內容中獲利。這是電子商務下一個時代的開始。」

作為本輪融資的領銜投資人，WestCap將利用其在擴展和營運包括Airbnb、iCapital、GoodLeap、StubHub和Hopper在內的領先技術市場方面的專長。WestCap投資副總裁Tina Yuan將加入Flip董事會，WestCap合夥人Brian Reinken將擔任董事會觀察員。

WestCap創辦人兼管理合夥人Laurence Tosi表示：「Flip將複雜的技術巧妙地結合在一起，以重新定義並改進我們發現產品和進行線上購物的方式。他們先進的社交商業模式將繼續保持下去，並準備擴大規模。美容業是先行者，但這只是個開始，我們可以看到其他行業也會逐步跟進。」

Mubadala Capital創投負責人Ibrahim Ajami表示：「作為Flip的早期投資人，我們不僅對產品印象深刻，對其執行和創新的速度也印象深刻。該公司為當今的消費者提供了一種新穎的電子商務解決方案，這種解決方案具有向全球擴展的潛力。我們很高興在這一過程中與該公司合作。」

Flip還宣布推出自己的協力廠商社交商業市場，以擴大獨立品牌進入該平臺的管道，同時為購物者提供一個單一的、值得信賴的目的地。新興品牌現在將能夠進入Flip的購物者和創作者社群，並利用一整套專有的電子商務工具。所有品牌合作夥伴都將擁有自己的儀表板，可以洞察他們的品牌表現，包括銷售資料、訂單管理、內容參與度、內容表現等，使他們能夠從評論其產品的購物者社群那裡獲得即時回饋。

如需瞭解有關與Flip合作的更多資訊，請造訪https://company.flip.shop/sellwithflip。

關於Flip

Flip正在建構下一代社交和直播商務平臺，讓人們透過其他人的推薦來購物。隨著越來越多的購物者在平臺上分享他們所購買產品的影片評論，買家可以透過使用者產生的60秒影片的內容來發現和瞭解產品，並可以立即購買這些產品，只需一鍵結帳，即可當天出貨。然後，每個購物者都可以頭過分享自己的評論而成為創作者，並透過分享自己的內容來賺錢。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.flip.shop，或者在iOS或Android上下載Flip應用程式。

關於WestCap

WestCap是成長股權領域的策略投資人和營運商，致力於與富有遠見的領導者合作來建立新一代企業。WestCap的團隊由經驗豐富的企業家和公司打造者組成，他們與創辦人並肩工作，幫助公司擴大規模。WestCap已經投資了Airbnb、StubHub、Ipreo、Addepar、Hopper、iCapital、SIMON、GoodLeap和NYDIG等知名企業。公司在紐約、舊金山和倫敦設有辦事處。如需瞭解更多資訊，請造訪www.WestCap.com。

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