Flip完成6,000万美元B轮融资，重新构想下一个电子商务时代

继九个月的加速增长之后，Flip将深化品牌合作伙伴关系，通过全球首个社交商业市场拓展独立品牌进入平台的渠道





洛杉矶–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–将类似TikTok的发现体验与优质电子商务服务相结合的下一代电子商务平台Flip宣布，公司完成了6,000万美元B轮融资，估值为五亿美元。此轮融资由WestCap牵头，之前的投资者Mubadala Capital和Streamlined Ventures也参与其中，使公司筹集的资本总额达到9,500万美元。

在B轮融资之前，Flip经历了一个快速增长期，自2022年年初以来，其用户群增长了500%，而同一时期平台上的交易量增长了600%以上。公司计划利用筹集到的资金扩大团队规模，深化品牌合作，并在今年夏天推出自己的第三方社交商业市场。

Flip为购物者带来一种新的体验，能够将社交发现的力量和电子商务的便利性有机结合起来。购物者将Flip作为一个单一的目的地进行访问，并通过60秒钟的用户所生成视频的内容来发现和了解产品。用户可以立即购买这些产品，只需点击一次结账，即可当天发货。购物者可以通过分享自己的视频评论成为创作者，并通过社区中的其他用户参与和购买其视频中的产品来赚钱。

Flip创始人兼首席执行官Noor Agha表示：“我们的论点从一开始就是，商业的未来是以人为中心的。没有人比那些多次购买一款产品的用户更容易促进销售了，我们每天都能在Flip上看到这种情况。通过我们将数字内容与实物产品动态连接起来的专利技术，我们开发了一个从发现到购买的无缝循环，用户可以通过内容即时购物，分享自己所购买产品的视频评论，同时随着时间的推移从分享的内容中获利。这是电子商务下一个时代的开始。”

作为本轮融资的领投人，WestCap将利用其在扩展和运营包括Airbnb、iCapital、GoodLeap、StubHub和Hopper在内的领先技术市场方面的专长。WestCap投资副总裁Tina Yuan将加入Flip董事会，WestCap合伙人Brian Reinken将担任董事会观察员。

WestCap创始人兼管理合伙人Laurence Tosi表示：“Flip将复杂的技术巧妙地结合在一起，以重新定义并改进我们发现产品和进行在线购物的方式。他们先进的社交商业模式将继续保持下去，并准备扩大规模。美容行业是先行者，但这只是个开始，我们可以看到其他行业也会逐步跟进。”

Mubadala Capital风险投资负责人Ibrahim Ajami表示：“作为Flip的早期投资者，我们不仅对产品印象深刻，对其执行和创新的速度也印象深刻。该公司为当今的消费者提供了一种新颖的电子商务解决方案，这种解决方案具有向全球扩展的潜力。我们很高兴在这一过程中与该公司合作。”

Flip还宣布推出自己的第三方社交商业市场，以扩大独立品牌进入该平台的渠道，同时为购物者提供一个单一的、值得信赖的目的地。新兴品牌现在将能够进入Flip的购物者和创作者社区，并利用一整套专有的电子商务工具。所有品牌合作伙伴都将拥有自己的仪表板，可以洞察他们的品牌表现，包括销售数据、订单管理、内容参与度、内容表现等，使他们能够从评论其产品的购物者社区那里获得即时反馈。

如需了解有关与Flip合作的更多信息，请访问https://company.flip.shop/sellwithflip。

关于Flip

Flip正在构建下一代社交和直播商务平台，让人们通过其他人的推荐来购物。随着越来越多的购物者在平台上分享他们所购买产品的视频评论，买家可以通过60秒钟的用户所生成视频的内容来发现和了解产品，并可以立即购买这些产品，只需点击一次结账，即可当天发货。然后，每个购物者都可以通过分享自己的评论而成为创作者，并通过分享自己的内容来赚钱。

如需了解更多信息，请访问www.flip.shop，或者在iOS或Android上下载Flip应用程序。

关于WestCap

WestCap是成长股权领域的战略投资者和运营商，致力于与富有远见的领导者合作来建立新一代企业。WestCap的团队由经验丰富的企业家和公司打造者组成，他们与创始人并肩工作，帮助公司扩大规模。WestCap已经投资了Airbnb、StubHub、Ipreo、Addepar、Hopper、iCapital、SIMON、GoodLeap和NYDIG等知名企业。公司在纽约、旧金山和伦敦设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.WestCap.com。

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