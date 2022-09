Fine Point Technologies anuncia o MountainRange, a solução doméstica Wi-Fi 6 Mesh de baixo custo e alto desempenho para oferecer às empresas de telecomunicações, ISPs e operadoras de cabo uma alternativa para a sincronização aberta da Plume

HERNDON, Virgínia–(BUSINESS WIRE)–A Fine Point Technologies lançou hoje o MountainRange https://finepoint.com/mountainrange/, uma solução Wi-Fi 6 mesh de baixo custo com análise de dados do assinante, teste de velocidade e gerenciamento completo de TR-069, uma alternativa para o produto Open Sync da Plume.





A combinação de Wi-Fi 6 doméstico completo com a análise de dados do assinante leva uma tecnologia de ponta acessível aos assinantes da operadora e oferece uma alternativa de malha de menor custo, que fornece os benefícios da Plume sem a necessidade de uma plataforma proprietária. O MountainRange é uma escolha inteligente para os provedores de serviço de banda larga que buscam agregar valor imediato para os seus assinantes. Com a tecnologia plug and play e mesh, as implementações são rápidas e fáceis, tornando a tecnologia de ponta acessível a todos. O MountainRange, combinado com a análise de dados poderosa oferecida por meio dos produtos MountainView e EpicView da Fine Point, faz com ele seja uma solução completa para as operadoras que desejam oferecer aos clientes uma experiência de alto nível a um preço acessível, possibilitando até 7.000 pés quadrados de cobertura para a casa ou empresa de um assinante de banda larga.

Testado e comprovado – o MountainRange é uma solução Wi-Fi 6 perfeita e completa de malha doméstica testada com garantia de qualidade. As operadoras de banda larga podem vender e implantar o MountainRange com a certeza de que isso resultará em diminuição das chamadas de atendimento técnico relacionadas a problemas de wi-fi na casa ou empresa do assinante.

Análise dos dados – com análises de dados avançadas do MountainView e do EpicView, as operadoras podem definir e otimizar os principais indicadores de desempenho, desenvolver campanhas de marketing direcionadas e melhorar a resposta do atendimento ao cliente para reduzir o tempo no telefone e as subsequentes movimentações de caminhões.

Aplicativo para o técnico de campo móvel e assinantes– com o gerenciamento TR-069 com base em padrões, a tecnologia plug and play e mesh e o roaming contínuo, os clientes terão menos problemas relacionados ao wi-fi com o uso de seu aplicativo IOS ou Android para o gerenciamento da rede wi-fi

“O MountainRange oferece uma vantagem às operadoras, tornando acessível a oferta de uma solução Wi-Fi 6 gerenciável TR-069 que possibilita aos assinantes aproveitar as tecnologias mais recentes sem problemas”, disse Rodger Henry, diretor de Inovação em Wi-fi, na Fine Point Technologies. “Com a crescente adoção de dispositivos inteligentes e a introdução do 6G, prevemos um aumento crescente na demanda pelo MountainRange em nossa base global de clientes.”

O sistema MountainRange Whole Home Mesh Wi-Fi 6 está disponível diretamente na Fine Point Technologies e por meio da rede de distribuidores da Fine Point. Saiba mais sobre como se tornar um distribuidor em www.finepoint.com/partners.

Sobre a Fine Point Technologies

A Fine Point Technologies, que comemora o seu 25o aniversário, é uma empresa privada que se concentra no desenvolvimento de software para gerenciamento remoto de todos os equipamentos do fabricante de CPE com ferramentas de software baseadas nos padrões TR-069 e TR-369, que conectam as operadoras de rede com os seus assinantes. A Fine Point oferece soluções para o gerenciamento de dispositivos, instalação, teste de velocidade, atendimento ao cliente, concentração de acesso de banda larga e análise de dados. As soluções Fine Points gerenciam plataformas com e sem fio a partir de um único servidor, fornecendo às operadoras de rede uma única interface de usuário para o controle de todos os dispositivos. Saiba mais em www.finepoint.com

