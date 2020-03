Face au coronavirus, Lifesize annonce la mise à disposition gratuite et illimitée de sa solution de visioconférence pour que les équipes dispersées et les centres de contact continuent de travailler

La solution de collaboration vidéo d’entreprise apporte une réponse immédiate au besoin de mobilité des organisations à l’international et à l’explosion des centres de contact à grande échelle

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Lifesize, acteur mondial de l’innovation dans le secteur des solutions de collaboration vidéo et de productivité des réunions, annonce ce jour octroyer immédiatement et pendant six mois un nombre illimité de licences gratuites aux entreprises touchées par le coronavirus (Covid-19) partout dans le monde. Celles-ci pourront ainsi utiliser la plate-forme de visioconférence basée sur le cloud de Lifesize pour mettre en place des stratégies souples de travail à distance pendant la crise sanitaire mondiale. Grâce à cette offre, les clients nouveaux et actuels pourront accéder rapidement et facilement à des réunions vidéo d’entreprise et à des fonctionnalités collaboratives à grande échelle.





Nombre d’hôtes, réunions et durée des appels illimités

Dans le cadre de cette offre, toutes les entreprises — indépendamment de leur secteur d’activité et de leur zone géographique — se verront octroyer un accès illimité à la solution de visioconférence de Lifesize pour un nombre d’hôtes, de réunions et une durée d’appel illimités. Rapide et économique, ce mode d’adoption du télétravail est intelligent, sécurisé et propice à une productivité durable.

Dès aujourd’hui, les entreprises peuvent s’inscrire pour bénéficier gratuitement d’un nombre illimité de comptes donnant accès aux services Lifesize pendant six mois au maximum, sans aucune limite en nombre d’hôtes, de réunions ni de durée des appels. Les clients existants peuvent ajouter un nombre illimité d’utilisateurs bénéficiant des niveaux de service actuellement facturés. Une manière de mettre efficacement les outils collaboratifs à la portée de chaque salarié de l’entreprise.

Utilisée par des milliers de clients à travers le monde, la plate-forme cloud de Lifesize prend en charge les conférences vidéo, audio et web pour l’organisation de réunions en tête-à-tête et en présence de nombreux participants. Les utilisateurs Lifesize se connectent facilement pour collaborer via des applications pour appareils iOS, Android, Windows et Mac, ou en mode natif au moyen de navigateurs web courants tels que Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge et Mozilla Firefox.

Pour que le monde continue de travailler

Lifesize s’engage à aider le monde à continuer de travailler pendant la période d’incertitude actuelle, en ouvrant la voie à de nouveaux modèles de collaboration dans l’entreprise et d’interaction avec les clients. Cette offre intervient après l’annonce de la fusion de Lifesize avec Serenova, leader des services de centre de contact (CCaaS). Les solutions collaboratives pour espace de travail de la nouvelle entité issue de l’union donneront en outre aux entreprises les moyens de mettre en place des centres de contact orientés vidéo pour mieux gérer la masse des interactions avec les clients.

« Nous vivons actuellement une transformation radicale et pérenne de notre manière de travailler et cela va impacter à court et à long terme les grandes entreprises, les équipes et les centres de contact », commente Craig Malloy, PDG de Lifesize et Serenova. « Nous nous engageons pour que le monde continue de travailler et cet engagement s’étend largement au-delà de la période actuelle. Nous nous sommes fixé comme principal objectif d’aider les entreprises à réinventer les modes de collaboration de leurs équipes dispersées dans le monde entier, à se connecter à leurs clients et partenaires, et à maintenir leur activité en des temps difficiles. »

« Nous observons les événements mondiaux et écoutons avec attention les besoins de nos clients et partenaires pour apporter des réponses pendant cette pandémie », explique Josh Kivenko, directeur du marketing de Lifesize et Serenova. « Selon nous, une approche simple, pérenne et transparente, qui s’adresse à la fois aux clients nouveaux et existants, est la meilleure manière d’aider les organisations à gérer ce pic inédit de demande de collaboration vidéo d’entreprise. »

Pour en savoir plus et pour vous inscrire, visitez : http://www.lifesize.com/remote-work. Pour suivre l’actualité de Lifesize et Serenova qui soutiennent les entreprises face à la pandémie de coronavirus suivez #KeepTheWorldWorking sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Lifesize

Entreprise internationale spécialisée dans les communications professionnelles, Lifesize contribue à une meilleure collaboration au sein des entreprises, à une interaction plus poussée avec les clients et à une production plus élevée des salariés. Associant des solutions phares de visioconférence basées sur le cloud et des systèmes intégrés pour les salles de réunion, Lifesize permet des connexions en face à face pour tous, en tout lieu et sur n’importe quel appareil. Découvrez pourquoi des organisations comme Yelp, l’Armée du Salut, l’université de Yale et la NASA font confiance à Lifesize pour les communications stratégiques de leurs équipes en visitant www.lifesize.com ou en suivant l’entreprise @Lifesize sur Twitter.

Lifesize et le logo Lifesize sont des marques commerciales de Lifesize, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Serenova

Serenova est un éditeur de logiciels de centre de contact, multicanaux et basés sur le cloud, pour entreprises et fournisseurs de services BPO internationaux. La suite complète des logiciels SaaS de l’entreprise permet aux services externalisés et captifs d’assistance à la clientèle de gérer et d’optimiser la stratégie des communications entrantes et sortantes de leurs clients (voix, chat, réseaux sociaux et canaux mobiles). Primée, la plate-forme de Serenova a déjà traité plus de trois milliards d’interactions de clients et dépassé le seuil des 100 000 utilisateurs à travers le monde. Basée à Austin (Texas), Serenova prend en charge un vaste choix de secteurs : finance, santé, assurance, grande distribution et technologies. Pour en savoir plus, visitez le site www.serenova.com.

