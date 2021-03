Evidation lève 153 millions USD pour mettre à l’échelle la plateforme de santé virtuelle Achievement™

Ce financement sera utilisé pour lancer un éventail de programmes de santé virtuels facilitant la gestion de la santé par les particuliers

SAN MATEO, Californie–(BUSINESS WIRE)–Evidation Health a annoncé aujourd’hui la levée de 153 millions USD en financement de croissance de série E, dans le but d’élargir rapidement ses programmes de santé virtuels sur la plateforme AchievementTM, le plus vaste réseau de santé numérique des Etats-Unis. Le tour de financement a été codirigé par OMERS Growth Equity et Kaiser Permanente Group Trust, avec la participation des investisseurs existants, dont McKesson Ventures et B Capital Group. Teresa Lee, directrice générale d’OMERS Growth Equity, rejoint le Conseil d’administration d’Evidation.

Evidation utilisera ce capital additionnel pour alimenter l’expansion de programmes de santé virtuels sur la plateforme Achievement, reposant sur des relations de confiance avec des particuliers et sur son expérience de la synthèse et de l’analyse des données sanitaires générées par les personnes, au bénéfice de l’ensemble des acteurs du secteur des soins de santé. Les nouveaux programmes d’Evidation fourniront des aperçus et outils personnalisés visant à motiver et à permettre aux particuliers de prendre des mesures étayées par des éléments de preuve pour gérer leur santé et pathologie.

“La plateforme Achievement a permis de comprendre rapidement la santé et l’impact thérapeutique, avec rapidité et échelle,” a déclaré Deborah Kilpatrick, PhD, co-PDG et présidente exécutive chez Evidation. “La prochaine ère d’Evidation va transformer la manière dont les particuliers interagissent avec l’écosystème de santé, en fournissant à chacun une ligne directrice basée sur des éléments de preuve et des outils concrets leur permettant de mieux comprendre et d’améliorer leur santé. Nous sommes aujourd’hui la première société capable d’aider les sociétés biopharmaceutiques et sociétés de santé numérique à générer des éléments de preuve relatifs à leurs traitements, et à permettre ensuite aux particuliers d’utiliser ceux-ci pour contribuer gérer leur propre santé,” a-t-elle poursuivi.

Comptant plus de 4 millions de personnes, la plateforme Achievement occupe une position unique pour alimenter la santé virtuelle à grande échelle. Achievement, l’application et la plateforme axée sur la protection de la vie privée, qui alimente l’activité de recherche d’Evidation, est la plus vaste cohorte connectée des Etats-Unis, et également la plus diversifiée d’un point de vue géographique et démographique. A l’échelle nationale, elle représente 50 Etats et neuf codes postaux sur dix. Lancée telle une plateforme de recherche alimentée par des particuliers et leurs données de santé, pour lesquelles ils ont donné leur accord, Achievement constitue la base d’études pionnières de cas concrets sur des sujets très divers – allant de la COVID-19 à la maladie d’Alzheimer, en passant par la douleur chronique et les troubles respiratoires. Evidation travaille avec neuf des 10 plus importants clients biopharmaceutiques au monde, ainsi qu’avec des établissements universitaires, des organisations de santé publique et des sociétés de spécialités médicales. A ce jour, Evidation a réalisé plus de 100 études de cas concrets dans divers domaines thérapeutiques. En 2020, la société a franchi un jalon historique avec la participation de plus d’un million de personnes à des recherches et programmes de santé. Elle prévoit de dépasser 2 millions de participants au plus tard dans l’année.

“Nous sommes très enthousiastes de soutenir Evidation alors que la société continue de mettre à l’échelle sa plateforme Achievement axée sur l’individu,” a affirmé Teresa Lee d’OMERS Growth Equity. “Evidation a rendu possible la recherche virtuelle rapide à grande échelle. Il est possible de tirer parti de sa plateforme novatrice pour guider les patients dans l’aspect santé de leur cheminement. La société est positionnée pour être un moteur clé de la boucle de rétroaction, qui se traduit en bilans de santé et soins appropriés et opportuns,” a-t-elle poursuivi.

Tirant parti de son expérience dans le domaine de la recherche et du lien entre les personnes via des données de santé générées par les individus, Evidation a lancé, l’an passé, ses premières initiatives de santé virtuelles, dont Achievement for Heart Health — premier programme de santé de sa catégorie, en partenariat avec l’American College of Cardiology. Ce programme vise à aider les personnes à surveiller et améliorer leur santé cardiovasculaire en dehors d’un environnement clinique. Il portera dans un premier temps sur l’insuffisance cardiaque. La société a également collaboré avec Apple et le gouvernement singapourien dans le cadre du programme personnalisé LumiHealth, qui encourage une activité et un comportement sains à l’aide d’Apple Watch. Basés sur un double opt-in, ces programmes de santé garantissant la protection des données de l’utilisateur associent la recherche et les soins de façon transparente, accélérant ainsi la découverte et la diffusion de pratiques étayées par des éléments de preuve qui permettent d’améliorer les résultats cliniques.

La protection de la vie privée et l’accord de chaque utilisateur avant tout partage de données demeureront les principes fondamentaux de ces initiatives, alors que la société transforme la façon de comprendre la santé quotidienne et élargit les programmes disponibles via la plateforme Achievement. Pour rejoindre Achievement et en apprendre davantage sur la manière dont vous pouvez contribuer à la recherche médicale et participer à des programmes de santé personnalisés, veuillez visiter myachievement.com.

A propos d’Evidation

Evidation mesure la santé dans la vie quotidienne et permet à tous de participer à des recherches et programmes de santé révolutionnaires. La plateforme Achievement d’Evidation, qui repose sur la protection de la vie privée des utilisateurs et le contrôle exercé sur leurs données de santé, jouit de la confiance de millions de personnes et génère des données à une vitesse, échelle et rigueur sans précédent. Nous nous associons à des sociétés de santé de premier plan pour comprendre la santé et les maladies hors d’un environnement clinique. Guidé par sa mission visant à permettre à chacun de contribuer à l’obtention de meilleurs résultats de santé, Evidation s’efforce d’apporter plus rapidement aux personnes des soins de santé personnalisés, proactifs et accessibles. Fondée en 2012, Evidation Health a son siège en Californie et possède des bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez visiter evidation.com, ou suivez-nous sur Twitter @evidation.

Contacts

David Shirbroun, [email protected]