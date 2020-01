En CES 2020, Panasonic demuestra el futuro de la movilidad, el entretenimiento inmersivo, la transmisión para juegos y más

Movilidad inteligente

CIRRUS by Panasonic® Los vehículos conectados que se comunican con otros automóviles e infraestructura pueden ayudar a que las rutas sean más seguras y a reducir las emisiones de CO2 y las congestiones y, a su vez, darles a los administradores de tránsito datos viables tiempo real de modo para poder redirigir el tránsito y enviar personal de emergencia. En 2020, Panasonic dirigirá una de las redes de datos de transportes más avanzadas de la nación, al conectar las carreteras en Utah, Georgia y Colorado. Ganadora del premio a la innovación de CES 2020, galardonada en transporte e inteligencia de vehículos, CIRRUS by Panasonic es una plataforma de datos de vehículos conectados que puede mejorar la seguridad y la movilidad en la ruta al compartir datos entre vehículos, infraestructuras, carreteras y operadores de tránsito en tiempo real. Como la pieza central de un ecosistema de transporte inteligente, CIRRUS by Panasonic proporciona capacidades de almacenamiento de datos, transmisión y análisis en tiempo real, procesamiento de datos analíticos en la nube para compartir y actualizar a vehículos y municipalidades sobre las condiciones, las operaciones y otra información de seguridad de la ruta. CIRRUS by Panasonic es accesible, adaptable, extensible y seguro, desarrollado mediante el uso de estándares V2X de la industria, para que pueda integrarse con facilidad a los sistemas de transporte existentes. CIRRUS by Panasonic se demostrará en una réplica del centro de operaciones de la red de transporte. Vehículos industriales eléctricos de Tropos Panasonic avanza con los vehículos utilitarios compactos eléctricos (electric compact utility vehicles, eCUV) con hipereficiencia a través de su colaboración con Tropos Motors. Al presentar soluciones de conectividad y electrificación que permiten una variedad de casos de uso, los eCUV de baja velocidad tratan las necesidades de las empresas y las agencias gubernamentales con las capacidades de un camión más grande en un envase más pequeño. En CES, Panasonic mostrará 2 camiones del concepto de eCUV de Tropos: un camión de bomberos de emergencia y un camión de cargamento refrigerado integrado con los productos y soluciones Hussmann de Panasonic. Ambos camiones funcionan y están disponibles actualmente. Conectividad de OneConnect™ para motocicletas eléctricas Harley-Davidson® LiveWire™ y modelos Touring 2020 Panasonic conecta a los motociclistas con los modelos de motocicleta Harley-Davidson® más allá de LiveWire™. En 2020, Panasonic también conectará los modelos de motocicleta Harley-Davidson Touring 2020, equipados con el servicio H-D Connect™, diseñados para mejorar la experiencia motociclística al conectar a los motociclistas con sus motocicletas a través de una conexión por celular a la unidad de control de telemática (telematics control unit, TCU) mediante el servicio de Panasonic OneConnect™. El servicio H-D Connect™ permite a los propietarios conectarse en forma remota con su motocicleta para ver información de verificación clave del vehículo y asegurarse de que la motocicleta esté lista para el próximo paseo. Los visitantes del stand pueden experimentar la emoción de un paseo demostrativo simulado de LiveWire. Soluciones automotrices de cabina electrónica Panasonic mostrará su último concepto totalmente conectado de eCockpit (cabina electrónica). La plataforma de tecnología integra el sistema exclusivo de Panasonic de infoentretenimiento en el vehículo (in-vehicle infotainment, IVI) SkipGen 3.0 con el sistema operativo Android Automotive de Google que se ejecuta en Android 10. En un vehículo de concepto Karma SC-1, SkipGen 3.0 se une al controlador de dominio de cabina de última generación, SPYDR 3.0. En el centro, el SPYDR 3.0 de un solo cerebro actúa como hipervisor y puede conducir hasta once muestras. Tanto SkipGen 3.0 como SPYDR 3.0 están conectados y activados por un software y una plataforma en la nube exclusivos de Panasonic, OneConnectSM. Cuando se envían o reciben mensajes clave de infoentretenimiento en viaje, este sistema avanzado de cabina también puede operar perfectamente aplicaciones de juegos o transmisiones multimedia para entretenimiento del pasajeros y acompañantes en el asiento trasero. SPYDR 3.0 es la próxima evolución del controlador de dominio de cabina de Panasonic. SPYDR 3.0 presenta una resolución de pantalla 4K con transmisión multimedia y puede admitir eficientemente hasta once pantallas de entretenimiento o información en un vehículo. Como tal, esta plataforma puede manejar una variación de pantallas de visualización frontal, pantallas de infoentretenimiento, pantallas para acompañante en el asiento trasero y pasajeros, todo desde un solo sistema. La transmisión de contenidos puede incluir desde los juegos interactivos en los sistemas más populares de hoy hasta la transmisión de videos por medio de la aplicación que elija el propietario. La exposición incluirá una demostración de un juego en vivo.

SkipGen 3.0 IVI es el sistema de tercera generación de infoentretenimiento en vehículos de Panasonic, que opera en el sistema operativo Android Automotive de Google, Android 10, y también está equipado con el procesador Gen 3 Snapdragon 8155/6155 de Qualcomm. Como proveedor de hardware de referencia de Google, Panasonic diseña SkipGen 3.0 para brindar el espectro de infoentretenimiento más avanzado de funciones de asistencia y entretenimiento disponibles. Muchas de estas funciones pueden controlarse y activarse perfectamente mediante la voz. SkipGen 3.0 también admitirá orgullosamente SiriusXM™ con 360L, la plataforma de contenidos de última generación con 200 opciones de canales en vivo por medio de satélite y transmisión por Internet (streaming).

La plataforma global OneConnectSM de Panasonic garantiza que los vehículos estén correctamente mantenidos y actualizados al brindar recordatorios de mantenimiento predictivo al conductor, y al proporcionar un análisis por medio de la plataforma al fabricante del equipo original (original equipment manufacturer, OEM) y al consumidor final. Según Statista, para el año 2023, habrá más de 342 millones de vehículos conectados a nivel mundial. Como se representó en el vehículo de concepto, el análisis de OneConnectSM se puede personalizar para enfocarse en los datos de los vehículos eléctricos y, así, crear algoritmos que mejoren la eficiencia de la batería para optimizar el estado del vehículo a corto y a largo plazo. Los análisis y los datos de OneConnectSM se pueden almacenar o se puede acceder a ellos a través de SkipGen o SPYDR y se pueden transferir entre el OEM, el vehículo y el consumidor final. Silla de ruedas autónoma WHILL Next Con sensores de reconocimiento de objetos y software de conducción autónoma de Panasonic, la silla de ruedas eléctrica de WHILL tiene una tecnología robótica con asistencia de pasajero para un movimiento seguro y cómodo en interiores. WHILL Next incluye el freno automático para evitar choques, movilidad autónoma y una función de seguimiento automático para la facilidad de viaje en familia o grupo, la solución de accesibilidad perfecta para los asistentes y los espectadores en Tokyo2020. Ya sea nuestro hardware, software, soluciones de plataforma o servicios, todo lo que hace Panasonic Avionics Corporation está diseñado para ser pionero en experiencias de pasajeros que hacen que nuestros socios de aerolíneas sean los más valiosos, codiciados y distintivos. Plataforma de mapa a bordo Arc™ La aplicación de mapa a bordo en 3D de avanzada de Panasonic brinda una gama de nuevas capacidades y está inspirada en el último diseño que considera las experiencias digitales y de juegos. Arc aprovecha la alta cantidad de visitas que reciben los mapas de movimiento a bordo con un enfoque omnicanal y es el primer mapa personalizado de la industria. Creado como puerta de ingreso a una experiencia de entretenimiento a bordo, Arc es mucho más que un mapa; brinda “geoentretenimiento” con contenido contextual e interactivo a la experiencia a bordo. Juegos y selecciones Conceptos a futuro en exploración en nuestro esfuerzo por llevar a bordo la tecnología que disfrutan los entusiastas del juego en sus hogares. Los jugadores pueden, un día, disfrutar de experiencias de juegos de consola en su propio asiento, mientras otros pueden usar sus propios dispositivos como parte del sistema de entretenimiento a través de la transmisión inalámbrica. Wellness Un conjunto de tecnologías de comodidad y cuidado que fomentan el bienestar y atraen todos los sentidos. Una pantalla personalizada de primer nivel para el asiento mostrará nuestras últimas innovaciones de experiencia para los pasajeros en salud y bienestar. Con Serenity In-Seat, disfrute de un descanso, relajación y sueño más cómodos en asientos horizontales al reducir el ruido de la aeronave de baja frecuencia que causa fatiga, sin tener que usar auriculares. Premium Seat Lighting utiliza color y brillo variables de la luz dentro del asiento para que el pasajero se adapte mejor al huso horario de su ciudad de destino con ciclos configurables de luz de sueño y vigilia. La tecnología de Panasonic nanoe™ suprime los olores y mejora la calidad del aire alrededor del pasajero mediante nanopartículas de agua ultrafinas electrificadas, 15 000 veces más finas que el ancho del cabello humano. Y finalmente, infunda bienestar durante la experiencia de viaje con nuestra aplicación digital Wellness, desde las recomendaciones de horario prevuelo, hasta la curación de contenidos a bordo en el monitor del respaldo del asiento, todo basado en las actividades que fomentan una adaptación óptima al huso horario.