Eight Sleep präsentiert den Pod 3: Die neueste Generation der Schlaffitness-Technologie, die die Schlafqualität um bis zu 32 % verbessert

Unter Erhaltung der charakteristischen Merkmale des Pods bietet die neue Generation 10-mal mehr Rechenleistung, doppelt so viele Sensoren mit einer höheren Genauigkeit bei der Erfassung des Gesundheitszustands und 5GHz-Wi-Fi Unterstützung.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Heute hat Eight Sleep, das weltweit erste Unternehmen für Schlaffitness, den Pod 3 vorgestellt, eine neue Version der preisgekrönten Schlaftechnologie des Unternehmens. Der Pod 3 verfügt über eine neue Quad-Core-CPU und ein verbessertes Sensorsystem, das mit doppelt so vielen Sensoren und einer 4000-fach besseren Auflösung eine noch genauere biometrische und gesundheitliche Überwachung ermöglicht. Das neue Sensorsystem erzielt eine Genauigkeit von 99 % bei der Messung der Herzfrequenz im Vergleich zu klinischen Referenzwerten¹. Darüber hinaus haben klinische Daten ergeben, dass die Technologie hinter dem Pod 3 den Schlafqualitätsindex um bis zu 32 %², den Tiefschlaf um bis zu 34 %³ und die Herzfrequenzvariabilität (Heart Rate Variability, HRV) um bis zu 19 %³ verbessern kann. Die Markteinführung des Pod 3 ist Teil der Mission von Eight Sleep, ein gewöhnliches Bett in eine fortschrittliche Gesundheitsplattform zu verwandeln, die sowohl die Erholung als auch die Leistungsfähigkeit fördert.





„Wir haben uns von Beginn an zum Ziel gesetzt, die besten Systeme der Welt für die Optimierung des Schlafs zu entwickeln, und mit der Einführung von Pod 3 machen wir einen großen Schritt nach vorn“, sagte Matteo Franceschetti, Mitbegründer und CEO von Eight Sleep. „Drei Jahre nach der Markteinführung des Original-Pods ist es schön zu sehen, wie unsere Innovationen das Leben der Menschen verbessern, mit klinisch abgesicherten Ergebnissen, die eine bessere Erholung Nacht für Nacht belegen.“

Die Technologie zur Thermoregulierung verbessert die Schlafqualität und erhöht die Herzfrequenzvariabilität

Die Active-Grid-Schicht des Pods, die sich wie ein Überzug um jede Matratze legen lässt, sorgt weiterhin für eine dynamische Beheizung und Kühlung zwischen 13°C (55℉) und 43°C (110℉) auf der jeweiligen Seite des Bettes. Auf diese Weise können Sie eine angenehme Temperaturspanne während des Schlafs beibehalten, die klinisch erwiesenermaßen den Schlafqualitätsindex, die im Tiefschlaf verbrachte Zeit und die Herzfrequenzvariabilität verbessert:

Verbesserung der Tiefschlafphase um bis zu 34 % ³: Nach nur einer Woche Schlaf auf dem Pod konnten die Teilnehmer eine durchschnittliche Verbesserung von 10 % und eine maximale Verbesserung des Tiefschlafs von 34 % feststellen. Bei Personen, die ursprünglich eine unterdurchschnittliche Tiefschlafzeit hatten, war die Zunahme der Tiefschlafdauer nach Verwendung des Pods am größten. Da der Tiefschlaf für eine Reihe von wichtigen körperlichen Prozessen von entscheidender Bedeutung ist, z. B. für das Lernen und das Gedächtnis, die Erholung von körperlicher Anstrengung, das Immunsystem und den Stoffwechsel, kann der Schlaf auf dem Pod für Menschen mit Schwierigkeiten, jede Nacht eine optimale Tiefschlafdauer zu erreichen, äußerst nützlich sein.

²: Es wurde anhand von klinischen Standardmessungen nachgewiesen, dass der Pod die Schlafqualität von Personen um bis zu 32 % verbessert. Der durchschnittliche Pod-Benutzer hat außerdem eine um 34 % höhere Tagesenergie, 23 % weniger Schlafunterbrechungen und einen um 44 % schneller einsetzenden Schlaf im Vergleich zum Ausgangswert vor dem Schlafen auf dem Pod. Erhöhung der Herzfrequenzvariabilität (HRV) um bis zu 19 % ³: Nach einer Woche Schlaf auf dem Pod zeigen die Benutzer eine durchschnittliche Steigerung ihrer Herzfrequenzvariabilität um 6 %. Bei einem von drei Nutzern von Eight Sleep steigt die Herzfrequenzvariabilität um mindestens 10 % und bei einem von vier Nutzern sogar um mindestens 15 %. Bemerkenswert ist, dass Personen mit einer unterdurchschnittlichen Herzfrequenzvariabilität den größten Anstieg der Herzfrequenzvariabilität nach dem Schlafen auf dem Pod erlebten (durchschnittlich 9 % und maximal 19 %). Ein Anstieg der Herzfrequenzvariabilität deutet auf eine verbesserte Erholung, eine bessere kardiovaskuläre Gesundheit und eine bessere kognitive Leistungsfähigkeit hin.

Während die preisgekrönten Funktionen des Pod 2 Pro erhalten bleiben, bietet der neue Pod 3 eine verbesserte Technologie und ein verbessertes Benutzererlebnis mit den folgenden Neuerungen:

Eine neue Quad-Core-CPU zur Verbesserung der Rechenleistung des Pods

Eine leistungsstarke neue Quad-Core-CPU steigert die Rechenleistung des Pod 3 deutlich und macht es möglich, die doppelte Anzahl von Sensoren für die Erfassung wichtiger biometrischer Daten wie Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz, Schlafstadien und mehr zu nutzen. Mit einem zuverlässigeren Hardwaresystem kann der Pod nun lokal komplexere Daten und Algorithmen verarbeiten, was für die biometrische Überwachung im Schlaf von entscheidender Bedeutung ist. Außerdem kann die neue Hardware künftige Deep-Learning-gestützte Funktionen über häufige Cloud-Updates an die Benutzer weitergeben.

Das „Invisible Sensing“-Design bietet die doppelte Anzahl von Sensoren und eine 4000-fach höhere Auflösung bei der Überwachung von Schlaf und Gesundheit

Der Pod 3 verfügt über ein neues „Invisible Sensing“-Design seines Sensorpakets, um den Komfort zu maximieren und gleichzeitig mit der doppelten Anzahl von Sensoren und einer 4000-fach höheren Sensorauflösung präzisere Messungen zu ermöglichen. Auf der hervorragenden biometrischen Präzision der Vorgängergeneration aufbauend, ermöglichen die beiden Sensoren des Pod 3 eine weitere Verbesserung der Genauigkeit der Herzfrequenzvariabilität um 20 % sowie einen maximalen Fehler bei der Herzfrequenz von weniger als 1 Schlag pro Minute im Vergleich zur klinischen Vergleichsmessung.

Dualband-Wi-Fi-Chip mit 5GHz-Kompatibilität für einen größeren Konnektivitätsbereich

Ein neuer Dualband-Wi-Fi-Chip im Hub sorgt für eine Erweiterung der Kompatibilität von 2,4-GHz-Netzwerken auf 5-GHz-Netzwerke und bietet eine bessere Unterstützung für Mesh-Netzwerke. Dieses Update erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit und die Stabilität des WLANs, sodass der Pod die optimale Balance zwischen hoher Reichweite und hoher Bandbreite herstellen kann, unabhängig davon, wie die Wohnung des Benutzers eingerichtet ist.

Die „Eight Sleep“-App bietet Einblicke in die Gesundheit und mehr mit 8+

Die leistungsstarken Funktionen des Pod 3 lassen sich über die „Eight Sleep“-App steuern, die als zentrale Schaltzentrale dient, um Gesundheits- und Schlafdaten anzuzeigen, Schlafpräferenzen anzupassen und Temperatureinstellungen zu verwalten. Mit einer optionalen „8+“-Mitgliedschaft können Sie Ihren Schlaf auf das nächste Level bringen. 8+ erschließt die volle Intelligenz des Produkts, indem die Erkenntnisse aus mehr als 90 Millionen Stunden Schlafdaten genutzt werden. Zu den Funktionen der „Eight Sleep“-App gehören:

Temperatur-Autopilot: Der Autopilot nutzt KI, um die Schlaftemperatur des Benutzers in Echtzeit auf Basis der Schlafhistorie, früherer Temperaturpräferenzen, der Schlafzimmertemperatur, des örtlichen Wetters und des Benutzerfeedbacks anzupassen.

Der Autopilot nutzt KI, um die Schlaftemperatur des Benutzers in Echtzeit auf Basis der Schlafhistorie, früherer Temperaturpräferenzen, der Schlafzimmertemperatur, des örtlichen Wetters und des Benutzerfeedbacks anzupassen. Gesundheits- und Schlafberichte: Ein Schlaffitnessbericht steht täglich zur Verfügung und enthält wichtige Gesundheitskennzahlen wie Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Schlafdauer, Tiefschlaf, REM-Schlaf und Atemfrequenz.

Ein Schlaffitnessbericht steht täglich zur Verfügung und enthält wichtige Gesundheitskennzahlen wie Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Schlafdauer, Tiefschlaf, REM-Schlaf und Atemfrequenz. Kopplung mit Wearables von Drittanbietern: Benutzer können ihre bevorzugten Fitnessgeräte von Drittanbietern mit der „Eight Sleep“-App verbinden, um zu erfahren, wie sich ihre Tagesaktivitäten auf ihren Schlaf auswirken. Zu den unterstützten Geräten gehören Peloton, Oura, Garmin, Apple Health, Google Health, Fitbit, Trainingpeaks, Polar und Zwift.

Benutzer können ihre bevorzugten Fitnessgeräte von Drittanbietern mit der „Eight Sleep“-App verbinden, um zu erfahren, wie sich ihre Tagesaktivitäten auf ihren Schlaf auswirken. Zu den unterstützten Geräten gehören Peloton, Oura, Garmin, Apple Health, Google Health, Fitbit, Trainingpeaks, Polar und Zwift. Verhaltensbasierte Erkenntnisse: 8+ bietet leistungsstarke Erkenntnisse zu Schlaf und Gesundheit, basierend auf mehr als 90 Millionen Stunden Schlafdaten, und erstellt personalisierte Empfehlungen für jeden Nutzer mit umsetzbaren Anregungen zur Förderung positiver Verhaltensänderungen.

8+ bietet leistungsstarke Erkenntnisse zu Schlaf und Gesundheit, basierend auf mehr als 90 Millionen Stunden Schlafdaten, und erstellt personalisierte Empfehlungen für jeden Nutzer mit umsetzbaren Anregungen zur Förderung positiver Verhaltensänderungen. Inhalt, der Ihnen beim Schlafen hilft: „8+“-Mitglieder erhalten Zugriff auf eine wachsende Bibliothek von Inhalten, darunter geführte Atemübungen, Yoga, Meditationen und mehr. Dadurch können die Nutzer schneller einschlafen und voller Energie aufwachen.

„Pod 3 ist für Eight Sleep der nächste Entwicklungsschritt, um die Grenzen dessen zu erweitern, was mit Schlaftechnologie möglich ist, die Ihre Gesundheit nicht nur überwacht, sondern auch verbessert. Die neue Sensor- und Rechnerhardware im Pod 3 ermöglicht den Einsatz komplexerer biometrischer Algorithmen, sodass unsere Mitglieder die besten und innovativsten Funktionen für ihre Gesundheitserholung und -vorsorge erhalten. Dies alles wurde möglich, während der Pod mit dem neuen ‚Invisible Sensing‘-Design noch komfortabler wurde“, sagt Dr. David He, Vice President für Forschung und Entwicklung bei Eight Sleep.

Ab heute erhältlich

Der Eight Sleep Pod 3 kann ab heute online gekauft werden. Die Preise beginnen bei 2.095 USD für ein Bett in Standardgröße, 2.195 USD für ein Bett in Queensize-Größe, 2.395 USD für ein Bett in Kingsize-Größe und das California King Pod 3 Cover. Für bestehende „Eight Sleep“-Mitglieder sind vorrangige Upgrades erhältlich. Eight Sleep legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und bietet bis zu 100 Testnächte und eine kostenlose Rückgabe an. Weitere Informationen zum Pod 3 finden Sie im Video hier und um den Pod zu kaufen, besuchen Sie eightsleep.com.

Über Eight Sleep

Eight Sleep ist das weltweit erste Unternehmen für Schlaffitness und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Potential der Menschen durch optimalen Schlaf zu fördern. Die Hardware-, Software- und KI-Technologien von Eight Sleep unterstützen Profisportler und andere Leistungsträger rund um den Globus, darunter Snowboard-Sensation und Olympia-Goldmedaillengewinner Red Gerard, der fitteste Mann der Welt 2021, CrossFit-Games-Sieger Justin Medeiros, und die 8-fachen Formel-1-Champions, das Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team. Eight Sleep wurde von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen der Jahre 2019 und 2022 ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde zudem zwei Jahre in Folge von der TIME für die „Best Inventions of the Year“ (Beste Erfindungen des Jahres) ausgezeichnet. Eight Sleep ist in Nordamerika (Vereinigte Staaten und Kanada) und in ganz Großbritannien, Europa (Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien) und Australien über eightsleep.com erhältlich.

