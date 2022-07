Eight Sleep lance le Pod 3 : la technologie de santé du sommeil, dernière génération, permettant d’obtenir jusqu’à 32 % d’amélioration en termes de qualité du sommeil

Conservant les fonctionnalités caractéristiques du Pod, la nouvelle génération intègre une puissance de calcul 10 fois supérieure, deux fois plus de capteurs offrant une meilleure précision de suivi de la santé, ainsi qu’une compatibilité Wi-Fi 5 GHz.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Eight Sleep, première société mondiale de santé du sommeil, lance aujourd’hui le Pod 3, une nouvelle version de sa technologie primée de santé du sommeil. Le Pod 3 intègre un nouveau processeur quad-core et plusieurs mises à niveau de son système de capteurs, permettant ainsi une biométrie et un suivi de la santé plus précis, grâce à une multiplication par deux du nombre de capteurs, et une résolution 4 000 fois supérieure. Ce nouveau système de capteurs atteint une précision de détection de 99 % concernant la fréquence cardiaque, par rapport aux références cliniques¹. Les données cliniques démontrent par ailleurs que la technologie du Pod 3 permet d’obtenir jusqu’à 32 %² d’amélioration de l’indice de qualité du sommeil ; jusqu’à 34 %³ d’amélioration en termes de profondeur du sommeil ; et jusqu’à 19 %³ d’amélioration quant à la variabilité de la fréquence cardiaque (Heart Rate Variability, HRV). Le lancement du Pod 3 s’inscrit dans le cadre de l’aventure d’Eight Sleep consistant à transformer un lit ordinaire en une plateforme de santé, à l’avant-garde de la technologie, et permettant à la fois de récupérer et d’être performant.





« Depuis le départ, nous nous efforçons de créer les meilleurs systèmes au monde, en matière d’optimisation du sommeil, et, à travers le lancement du Pod 3, nous faisons un immense pas en avant », a déclaré Matteo Franceschetti, cofondateur et PDG d’Eight Sleep. « Trois ans après le lancement du premier Pod, il est gratifiant d’observer combien nos innovations améliorent la vie des personnes, au travers de résultats cliniquement validés, et qui prouvent que la récupération s’améliore nuit après nuit. »

Technologie de thermorégulation améliorant la qualité du sommeil et augmentant la HRV

La couche active maillée du Pod, qui s’installe comme une housse sur n’importe quel matelas, apporte en continu une chaleur et un refroidissement dynamiques entre 55 ℉ et 110 ℉ de chaque côté du lit. Ceci permet aux membres de maintenir une amplitude de températures confortable pendant le sommeil, un aspect dont il a été démontré cliniquement qu’il améliorait l’indice de qualité du sommeil, la durée de sommeil profond, et la variabilité de la fréquence cardiaque :

Jusqu’à 34 % d’amélioration du sommeil profond ³ : après seulement une semaine d’utilisation du Pod, les utilisateurs font état d’une amélioration moyenne de 10 %, et maximale de 34 %, du sommeil profond. Les personnes qui présentaient auparavant une durée de sommeil profond, inférieure à la moyenne, sont celles qui ont constaté la plus importante amélioration de leur sommeil profond, suite à l’utilisation du Pod. Le sommeil profond est indispensable à plusieurs processus corporels essentiels, notamment l’apprentissage et la mémoire, la récupération après l’effort, l’immunité et le métabolisme. Dormir en utilisant le Pod peut se révéler extrêmement bénéfique pour les personnes éprouvant des difficultés à obtenir une durée optimale de sommeil profond chaque nuit.

Tout en conservant les fonctionnalités primées du Pod 2 Pro, le nouveau Pod 3 intègre une technologie optimisée, et offre une meilleure expérience utilisateur grâce aux améliorations suivantes :

Nouveau processeur quad-core augmentant la puissance de calcul du Pod

Un nouveau processeur quad-core puissant augmente significativement la puissance de calcul du Pod 3, ce qui permet de doubler le nombre de capteurs de suivi des données biométriques telles que la fréquence cardiaque, la HRV, la fréquence respiratoire, les phases du sommeil, et plus encore. Doté d’un système matériel plus robuste, le Pod peut désormais traiter localement des données et algorithmes plus complexes, ce qui est essentiel pour le suivi des données biométriques durant le sommeil. Par ailleurs, le nouveau matériel permettra de transmettre aux utilisateurs de futures fonctionnalités alimentées par l’apprentissage automatique, au moyen de mises à jour fréquentes dans le cloud.

Conception « Invisible Sensing » offrant deux fois plus de capteurs et une résolution 4 000 fois supérieure concernant le suivi du sommeil et de la santé

Le Pod 3 inclut une nouvelle conception « Invisible Sensing » applicable à l’ensemble de ses capteurs, afin de maximiser le confort tout en fournissant des mesures plus précises, grâce à une multiplication par deux du nombre de capteurs, ainsi qu’à une résolution des capteurs 4 000 fois supérieure. S’appuyant sur l’excellente précision biométrique³ de la génération précédente, les doubles capteurs du Pod 3 permettent une amélioration de 20 % de la précision concernant la variabilité de la fréquence cardiaque, ainsi qu’une marge d’erreur maximale en termes de fréquence cardiaque, de moins d’un battement par minute, par rapport aux références cliniques.

Puce Wi-Fi double-bande avec compatibilité 5 GHz, pour une plus large amplitude de connectivité

Une nouvelle puce Wi-Fi double-bande au niveau du Hub étend la compatibilité des réseaux 2,4 GHz aux réseaux 5 GHz, tout en améliorant la compatibilité pour les réseaux maillés. Cette mise à jour augmente la vitesse de connexion et la stabilité Wi-Fi, permettant au Pod de trouver le meilleur équilibre entre connectivité longue portée et à large bande, quelle que soit la configuration au domicile de l’utilisateur.

L’application Eight Sleep fournit des informations de santé, et plus encore, grâce à l’option 8+

Les puissantes fonctionnalités du Pod 3 sont gérées à partir de l’application Eight Sleep, qui fait office de tableau de bord unique permettant de visualiser les mesures liées à la santé et au sommeil, d’ajuster les préférences de sommeil, et de gérer les réglages de température. Les utilisateurs ayant opté pour l’abonnement en option 8+ peuvent aller encore plus loin dans le suivi de leur sommeil. L’option 8+ libère pleinement l’intelligence du produit, bâtie sur l’utilisation de renseignements issus de plus de 90 millions d’heures de données liées au sommeil. Les fonctionnalités de l’application Eight Sleep incluent :

Autopilotage de la température : L’autopilote tire parti de l’IA pour ajuster la température de sommeil de l’utilisateur, en temps réel, en fonction de son historique de sommeil, de ses préférences de température antérieures, de la température de la chambre, de la météo locale, et des retours de l’utilisateur.

L’autopilote tire parti de l’IA pour ajuster la température de sommeil de l’utilisateur, en temps réel, en fonction de son historique de sommeil, de ses préférences de température antérieures, de la température de la chambre, de la météo locale, et des retours de l’utilisateur. Rapports sur la santé et le sommeil : Un rapport sur la santé du sommeil est disponible quotidiennement, et inclut plusieurs données de santé telles que la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la durée de sommeil, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, et la fréquence respiratoire.

Un rapport sur la santé du sommeil est disponible quotidiennement, et inclut plusieurs données de santé telles que la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la durée de sommeil, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, et la fréquence respiratoire. Connexion avec des dispositifs portables tiers : Les utilisateurs ont la possibilité de relier leurs autres appareils de santé, préférés, à l’application Eight Sleep, afin de comprendre l’impact de leurs activités quotidiennes sur leur sommeil. Les appareils compatibles incluent Peloton, Oura, Garmin, Apple Health, Google Health, Fitbit, Trainingpeaks, Polar, et Zwift.

Les utilisateurs ont la possibilité de relier leurs autres appareils de santé, préférés, à l’application Eight Sleep, afin de comprendre l’impact de leurs activités quotidiennes sur leur sommeil. Les appareils compatibles incluent Peloton, Oura, Garmin, Apple Health, Google Health, Fitbit, Trainingpeaks, Polar, et Zwift. Informations comportementales : L’option 8+ fournit de précieuses informations concernant le sommeil et la santé, sur la base de plus de 90 millions d’heures de données de sommeil, et crée des recommandations personnalisées pour chaque utilisateur, accompagnées de suggestions applicables, afin de favoriser un changement comportemental positif.

L’option 8+ fournit de précieuses informations concernant le sommeil et la santé, sur la base de plus de 90 millions d’heures de données de sommeil, et crée des recommandations personnalisées pour chaque utilisateur, accompagnées de suggestions applicables, afin de favoriser un changement comportemental positif. Contenus conçus pour vous aider à dormir : Les membres 8+ bénéficient d’un accès à un catalogue croissant de contenus, incluant respiration guidée, yoga, méditations, et plus encore, élaborés pour permettre aux utilisateurs de s’endormir plus rapidement, et de se réveiller en pleine forme.

« Pod 3 marque une nouvelle étape pour Eight Sleep, dans le cadre de sa mission consistant à repousser les frontières du possible en matière de technologies du sommeil, en ce qu’il permet non seulement de suivre votre santé, mais également de l’améliorer. Les nouveaux matériels de détection et de calcul, intégrés au Pod 3 permettent de déployer des algorithmes biométriques plus complexes, conférant aux membres les meilleures fonctionnalités, et les plus innovantes, à des fins de santé réparatrice et préventive. Ceci a été accompli tout en rendant le Pod encore plus confortable, grâce à une nouvelle conception “Invisible Sensing” », souligne le Dr David He, vice-président de la Recherche et développement, chez Eight Sleep.

Disponible dès aujourd’hui

Le Pod 3 Eight Sleep est disponible à l’achat en ligne dès aujourd’hui. Son prix débute à 2 095 USD pour les dimensions « Full », s’élève à 2 195 USD en dimensions « Queen », et atteint 2 395 USD en dimensions « King » et « California King Pod 3 Cover ». Des mises à niveau prioritaires sont disponibles pour les membres Eight Sleep existants. Eight Sleep veille à la satisfaction de ses clients, en proposant un essai de 100 nuits, avec retours gratuits. Pour en savoir plus sur le Pod 3, cliquez sur la vidéo ici, et pour faire l’achat d’un Pod, rendez-vous sur eightsleep.com.

À propos d’Eight Sleep

Eight Sleep est la première société mondiale de santé du sommeil, qui a pour mission d’alimenter le potentiel humain grâce à un sommeil optimal. Ses matériels, logiciels et technologies d’IA soutiennent au quotidien les athlètes professionnels et les personnes les plus performantes, à travers le monde, notamment le célèbre snowboardeur médaillé d’or olympique, Red Gerard ; l’athlète le plus puissant au monde et vainqueur des CrossFit Games 2021, Justin Medeiros ; ainsi que l’équipe de Formule 1, Mercedes-AMG PETRONAS, 8 fois championne de Formule 1. Eight Sleep a été reconnue parmi les Sociétés les plus innovantes, en 2019 et 2022, par Fast Company. La société a également été distinguée deux années de suite par le magazine TIME, dans la catégorie des « Meilleures inventions de l’année ». Eight Sleep est disponible à l’achat en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), au Royaume-Uni, en Europe (Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne), et en Australie, sur eightsleep.com.

