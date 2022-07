Eight Sleep introduceert de Pod 3: De nieuwste generatie slaapfitnesstechnologie die de slaapkwaliteit tot 32% verbetert

Met behoud van de kenmerkende kenmerken van de Pod, beschikt de nieuwe generatie over 10 keer meer rekenkracht, tweemaal het aantal sensoren met een hogere nauwkeurigheid voor het volgen van de gezondheid en 5GHz wifi-ondersteuning.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Vandaag introduceerde, Eight Sleep, ’s werelds eerste slaapfitnessbedrijf, de Pod 3, een nieuwe versie van hun bekroonde slaaptechnologie. De Pod 3 heeft een nieuwe quad-core CPU en upgrades van het sensorsysteem, waardoor nauwkeurigere biometrie en het volgen van de gezondheid mogelijk is met twee keer zoveel sensoren en een 4.000 keer hogere resolutie. Het nieuwe sensorsysteem bereikt 99% nauwkeurigheid van de hartslagmeting in vergelijking met klinische verwijzing¹. Bovendien hebben klinische gegevens aangetoond dat de technologie achter de Pod 3 de slaapkwaliteitsindex met maximaal 32%² kan verbeteren, de diepe slaap met maximaal 34%³ en de hartslagvariabiliteit (heart rate variability, HRV) met maximaal 19%³. De release van de Pod 3 maakt deel uit van het traject van Eight Sleep om een gewoon bed te transformeren in een geavanceerd gezondheidsplatform dat zowel herstel als prestaties stimuleert.





“Vanaf het begin hebben we ons ten doel gesteld om de beste systemen ter wereld te creëren om slaapoptimalisatie mogelijk te maken. Met de lancering van de Pod 3 maken we een enorme sprong voorwaarts”, zei Matteo Franceschetti, medeoprichter en CEO van Eight Sleep. “Drie jaar na de lancering van de originele Pod is het de moeite waard om te zien hoe onze innovaties het leven van mensen verbeteren, met klinisch gevalideerde resultaten die elke nacht opnieuw een beter herstel bewijzen.”

Thermoregulerende technologie die de slaapkwaliteit verbetert en de HRV verhoogt

De Active Grid-laag van de Pod, die zich als een hoes om elke matras wikkelt, zorgt nog steeds voor dynamische verwarming en koeling tussen 12,8 °C en 43,3 °C aan elke kant van het bed. Hierdoor kunnen leden tijdens de slaap een comfortabel temperatuurbereik behouden, waarvan klinisch is aangetoond dat het de slaapkwaliteitsindex, de tijd doorgebracht in diepe slaap en de hartslagvariabiliteit verbetert:

Verbeter de diepe slaap tot 34% ³: Na slechts een week slapen op de Pod, ervoeren personen een gemiddelde toename van 10% en een maximale toename van 34% in diepe slaap. Personen die aanvankelijk een diepe slaapduur onder het gemiddelde hadden, hadden de grootste toename in diepe slaap na gebruik van de Pod. Omdat diepe slaap cruciaal is voor verschillende belangrijke lichamelijke processen, waaronder leren en geheugen, herstel van inspanning, immuniteit en metabolisme, kan slapen op de Pod zeer gunstig zijn voor mensen die moeite hebben om elke nacht een optimale hoeveelheid diepe slaap te krijgen.

³: Na slechts een week slapen op de Pod, ervoeren personen een gemiddelde toename van 10% en een maximale toename van 34% in diepe slaap. Personen die aanvankelijk een diepe slaapduur onder het gemiddelde hadden, hadden de grootste toename in diepe slaap na gebruik van de Pod. Omdat diepe slaap cruciaal is voor verschillende belangrijke lichamelijke processen, waaronder leren en geheugen, herstel van inspanning, immuniteit en metabolisme, kan slapen op de Pod zeer gunstig zijn voor mensen die moeite hebben om elke nacht een optimale hoeveelheid diepe slaap te krijgen. Verbeter de klinische slaapkwaliteit tot 32% ²: Het is aangetoond dat de Pod de slaapkwaliteit van personen tot 32% verbetert met behulp van standaard klinische metingen. De gemiddelde Pod-gebruiker ervaart ook 34% hogere energiescores overdag, 23% minder slaaponderbrekingen en 44% sneller in slaap vallen in vergelijking met hun basislijn voordat ze op de Pod gaan slapen.

²: Het is aangetoond dat de Pod de slaapkwaliteit van personen tot 32% verbetert met behulp van standaard klinische metingen. De gemiddelde Pod-gebruiker ervaart ook 34% hogere energiescores overdag, 23% minder slaaponderbrekingen en 44% sneller in slaap vallen in vergelijking met hun basislijn voordat ze op de Pod gaan slapen. Verhoog de hartslagvariabiliteit (HRV) met maximaal 19% ³: Na een week slapen op de Pod laten gebruikers een gemiddelde stijging van hun HRV zien van 6%. Voor een op de drie Eight Sleep-gebruikers neemt de HRV met ten minste 10% toe, en een op de vier gebruikers ziet een HRV-toename van ten minste 15%. Belangrijk is dat personen met een HRV onder het gemiddelde de grootste stijgingen in HRV ervoeren na het slapen op de Pod, met een gemiddelde toename van 9% en een maximale toename van 19%. Een toename van HRV duidt op verbeterd herstel, cardiovasculaire gezondheid en cognitieve prestaties.

Met behoud van de bekroonde functies van de Pod 2 Pro, bevat de nieuwe Pod 3 verbeterde technologie en een verbeterde gebruikerservaring met de volgende verbeteringen:

Een nieuwe quad-core CPU om de rekenkracht van de Pod te vergroten

Een krachtige nieuwe quad-core CPU verhoogt de rekenkracht in de Pod 3 aanzienlijk, waardoor het dubbele aantal sensoren kan worden gebruikt voor het volgen van belangrijke biometrie, zoals hartslag, HRV, ademhalingsfrequentie, slaapstadia en meer. Met een robuuster hardwaresysteem kan de Pod nu lokaal complexere gegevens en algoritmen verwerken. Deze zijn essentieel voor het volgen van biometrische gegevens tijdens de slaap. Bovendien zorgt de nieuwe hardware ervoor dat toekomstige deep learning-functies via frequente cloudupdates naar gebruikers kunnen worden gepusht.

Invisible Sensing-ontwerp met twee keer zoveel sensoren en een 4.000 keer hogere resolutie bij het volgen van slaap en gezondheid

De Pod 3 bevat een nieuw Invisible Sensing-ontwerp van zijn sensorpakket om het comfort te maximaliseren en tegelijkertijd nauwkeurigere metingen te bieden met het dubbele aantal sensoren en een 4.000 keer grotere sensorresolutie. Voortbouwend op de uitstekende biometrische nauwkeurigheid³ van de vorige generatie, maken de dubbele sensoren van de Pod 3 een verdere verbetering van 20% in de nauwkeurigheid van de hartslagvariabiliteit mogelijk, evenals een maximale hartslagafwijking van minder dan 1 slag per minuut in vergelijking met klinische verwijzing.

Dual-band wifi-chip met 5GHz-compatibiliteit voor een groter connectiviteitsbereik

Een nieuwe dual-band wifi-chip in de hub breidt de compatibiliteit uit van 2,4 GHz-netwerken naar 5 GHz-netwerken en verbetert de ondersteuning voor mesh-netwerken. Deze update verhoogt de verbindingssnelheid en wifi-stabiliteit, waardoor de Pod de beste balans kan vinden tussen connectiviteit met groot bereik en hoge bandbreedte, ongeacht de indeling van het huis van de gebruiker.

De Eight Sleep-app biedt gezondheidsinzichten en meer met 8+

De krachtige functies van de Pod 3 worden beheerd vanuit de Eight Sleep-app, die dient als een centraal dashboard om gezondheids- en slaapstatistieken te bekijken, slaapvoorkeuren aan te passen en temperatuurinstellingen te beheren. Met een optioneel 8+-lidmaatschap kunnen gebruikers hun slaap naar een hoger niveau tillen. 8+ ontgrendelt de volledige intelligentie van het product, gebouwd met behulp van inzichten uit meer dan 90 miljoen uur aan slaapgegevens. De functies in de Eight Sleep-app zijn:

Temperatuur Autopilot: Autopilot gebruikt AI om de slaaptemperatuur van de gebruiker in realtime aan te passen op basis van zijn/haar slaapgeschiedenis, eerdere temperatuurvoorkeuren, slaapkamertemperatuur, lokaal weer en gebruikersfeedback.

Autopilot gebruikt AI om de slaaptemperatuur van de gebruiker in realtime aan te passen op basis van zijn/haar slaapgeschiedenis, eerdere temperatuurvoorkeuren, slaapkamertemperatuur, lokaal weer en gebruikersfeedback. Gezondheids- en slaaprapporten: Er is dagelijks een slaapfitnessrapport beschikbaar. Het bevat belangrijke gezondheidsstatistieken zoals hartslag, hartslagvariabiliteit, slaaptijd, diepe slaap, remslaap en ademhalingsfrequentie.

Er is dagelijks een slaapfitnessrapport beschikbaar. Het bevat belangrijke gezondheidsstatistieken zoals hartslag, hartslagvariabiliteit, slaaptijd, diepe slaap, remslaap en ademhalingsfrequentie. Verbinding met wearables van derde partijen: Gebruikers kunnen hun favoriete fitnessapparaten van derde partijen koppelen aan de Eight Sleep-app om te begrijpen hoe hun activiteiten overdag hun slaap beïnvloeden. Ondersteunde apparaten zijn: Peloton, Oura, Garmin, Apple Health, Google Health, Fitbit, Trainingpeaks, Polar en Zwift.

Gebruikers kunnen hun favoriete fitnessapparaten van derde partijen koppelen aan de Eight Sleep-app om te begrijpen hoe hun activiteiten overdag hun slaap beïnvloeden. Ondersteunde apparaten zijn: Peloton, Oura, Garmin, Apple Health, Google Health, Fitbit, Trainingpeaks, Polar en Zwift. Gedragsinzichten: 8+ biedt krachtige slaap- en gezondheidsinzichten, gebaseerd op meer dan 90 miljoen uur aan slaapgegevens. Het creëert gepersonaliseerde aanbevelingen voor elke gebruiker met bruikbare suggesties om positieve gedragsverandering te bevorderen.

8+ biedt krachtige slaap- en gezondheidsinzichten, gebaseerd op meer dan 90 miljoen uur aan slaapgegevens. Het creëert gepersonaliseerde aanbevelingen voor elke gebruiker met bruikbare suggesties om positieve gedragsverandering te bevorderen. Inhoud ontworpen om u te helpen slapen: 8+-leden krijgen toegang tot een groeiende bibliotheek met inhoud, waaronder begeleide ademhaling, yoga, meditaties en meer, ontwikkeld om gebruikers te helpen sneller in slaap te vallen en energiek wakker te worden.

“De Pod 3 is de volgende stap voor Eight Sleep om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is voor slaaptechnologie die niet alleen je gezondheid monitort, maar ook verbetert. Dankzij de nieuwe detectie- en computerhardware in de Pod 3 kunnen complexere biometrische algoritmen worden ingezet. Hierdoor krijgen onze leden de beste en meest innovatieve functies voor herstellende en preventieve gezondheid. Dit is allemaal bereikt terwijl de Pod nog comfortabeler is gemaakt met een nieuw Invisible Sensing-ontwerp”, zegt Dr. David He, vicepresident onderzoek en ontwikkeling bij Eight Sleep.

Nu verkrijgbaar

De Eight Sleep Pod 3 is vanaf vandaag online te koop. De prijzen beginnen bij $ 2.095 voor een Full-size, $ 2.195 voor Queen-size, $ 2.395 voor King-size en California King-size Pod 3-cover. Prioriteitsupgrades zijn beschikbaar voor bestaande Eight Sleep-leden. Eight Sleep handhaaft zijn klanttevredenheid en biedt een proefperiode van 100 nachten en gratis retourneren. Bekijk hier de video voor meer informatie over Pod 3 en om de Pod te kopen, gaat u naar eightsleep.com.

Over Eight Sleep

Eight Sleep is ’s werelds eerste slaapfitnessbedrijf met een missie om het menselijk potentieel te voeden door middel van optimale slaap. Hun hardware-, software- en AI-technologieën zijn de drijvende kracht achter pro-atleten en alledaagse toppresteerders over de hele wereld, waaronder snowboardsensatie en Olympisch gouden medaillewinnaar Red Gerard, ’s werelds sterkste man CrossFit Games-winnaar 2021 Justin Medeiros, en de 8x Formule 1-kampioenen, Mercedes- AMG PETRONAS Formule 1-team. Eight Sleep is in 2019 en 2022 door Fast Company uitgeroepen tot een van meest innovatieve bedrijven. Het bedrijf werd ook twee jaar op rij erkend als ‘Beste uitvindingen van het jaar’ door TIME. Eight Sleep is te koop in Noord-Amerika (de Verenigde Staten en Canada) en in het Verenigd Koninkrijk, Europa (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje) en Australië via eightsleep.com.

