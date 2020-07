Een op drie verkochte smartphones in China tijdens het tweede kwartaal van 2020 was een 5G toestel

Huawei veroverde een massaal marktaandeel van 60% op de markt voor 5G smartphones

SEOUL & HONGKONG & NEW DELHI & PEKING & LONDEN & BUENOS AIRES & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–De verkoop van smartphones in China daalde tijdens het tweede kwartaal van 2020 met 17% op jaarbasis volgens Market Pulse van Counterpoint, een dienst voor de maandelijkse opvolging van de verkoop van smartphones. De omzet steeg echter met 9% op kwartaalbasis, wat enigszins duidde op herstel. COVID-19 bleef grotendeels in China, maar de vraag naar smartphones moet zich nog herstellen van het niveau vóór COVID.





In zijn toelichting op de algemene groei van de Chinese smartphonemarkt zei Mengmeng Zhang, Research Analyst van Counterpoint: “ Hoewel China zijn commerciële activiteiten inmiddels heeft hervat, blijft het vertrouwen bij de consument laag. Zowel OEM’s als Chinese operatoren stimuleren actief5G smartphones door zowel de prijzen van 5G toestellen als 5G abonnementen te verlagen. Daardoor is het gebruik van 5G toegenomen en het voorbije kwartaal waren 5G toestellen goed voor een derde van de totale verkoop van smartphones. Dit is het hoogste percentage 5G toestellen in de wereld.”

Met nadruk op het bijzonder concurrerend landschap zei Research Analyst Flora Tang van Counterpoint, “Huawei blijft de beste presteerder op de Chinese markt en verovert een marktaandeel van 46% tijdens het voorbije kwartaal. Huawei realiseerde een groei van 14% op jaarbasis ondanks de algemene vertraging van de markt. China is de belangrijkste markt geworden voor Huawei door de sterke daling van de internationale afzet doordat Huawei niet langer de mogelijkheid had om gebruik te maken vanGMS in zijn meest recente smartphones. Apple was de snelst groeiende belangrijke OEM tijdens het kwartaal. Ondanks de daling van de markt behaalde Apple een indrukwekkende groei van 32% op jaarbasis dankzij de aanhoudende populariteit van de iPhone 11 serie en prijsverlagingen. Juni was tot nu toe de beste maand voor de verkoop van smartphones sinds de uitbraak van COVID-19, vooral door een sterke stijging van de omzet voor Xiaomi (+42% MoM) en Huawei (+11%).”

Ethan Qi, Senior Analyst bij Counterpoint zei: “ Ondanks een vertraging op de Chinese smartphonemarkt, hebben Chinese OEM’s het tempo opgedreven wat 5G betreft. Tijdens het tweede kwartaal was 33% van de verkochte smartphones 5G-compatibel, tegenover slechts 16% tijdens het eerste kwartaal. Het percentage was nog hoger in juni, meer dan 40%. De 5G smartphonemarkt in China is vrij geconsolideerd met een marktaandeel van 96% voor HOVX. Huawei heeft hier een marktaandeel van 60%.”

Het gedetailleerde persbericht leest u hier.

Bezoek onze Data Section voor het meest recente marktaandeel voor de smartphonemarkt voor China en andere landen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mengmeng Zhang peking

[email protected]

Flora Tang

[email protected]

Ethan Qi

[email protected]

Tarun Pathak

[email protected]