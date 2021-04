Een digitale transformatie: Mary Kay Inc. lanceert immersief virtueel belevingsplatform Suite 13TM

Een virtual-reality-platform dat een flexibele ruimte biedt aan Mary Kay en haar zelfstandige schoonheidsconsultants om de meest recente productportefeuille te presenteren, het verhaal van het merk te vertellen en zijn erfgoed te tonen

DALLAS, VS–(BUSINESS WIRE)–Het wereldwijde schoonheidsmerk Mary Kay Inc. en de Mary Kay Global Design Studio presenteren Suite 13TM, een innovatieve virtuele schoonheidsbeleving die het gebruik van virtual reality op een hoger plan brengt om Mary Kay’s eerste virtuele pop-up showroom te digitaliseren. De nieuwe Suite 13TM is ontworpen met de nieuwste virtual-realitytechnologie en biedt de zelfstandige schoonheidsconsultants van Mary Kay en hun klanten een 360-graden-, 3D-schoonheidsbeleving waar gebruikers virtueel de productportefeuille van het huidverzorgingsmerk kunnen doorbladeren en de geschiedenis van het bedrijf en zijn oprichter Mary Kay Ash verkennen.





De nieuwe Suite 13TM nodigt gebruikers uit om virtuele “rooms” te bezoeken. Bij het binnengaan van de “Lobby” kunnen gebruikers leren over het wereldwijde erfgoed van het bedrijf. De andere virtuele kamers zijn onder meer “Pink Plaza” dat de waarden van het bedrijf verkent en “Innovation Center” dat Mary Kay’s innovatieve huidverzorgingsproducten presenteert en belangrijke productvoordelen en ingrediënten toont. Het platform stelt gebruikers ook in staat om hun favoriete Mary Kay-producten aan een wenslijst toe te voegen om te worden gedeeld met de zelfstandige schoonheidsconsultant van de gebruiker.

“De lancering van Suite 13TM is het resultaat van maanden van creativiteit, passie en inzet om Mary Kay’s zelfstandige schoonheidsonsultants de beste en meest innovatieve tools in de markt te bieden om hen te helpen hun bedrijf te leiden,” aldus Sheryl Adkins-Green, Chief Marketing Officer voor Mary Kay Inc. “Vandaag de dag staat technologie centraal in alles en mensen – met name de jongere generatie – willen nieuwe producten online ontdekken, ervan op de hoogte raken en er informatie over krijgen. Suite 13TM zal de zelfstandige schoonheidsconsultants van Mary Kay de flexibiliteit van een digitaal bedrijf bieden door de mogelijkheid om ons merk Mary Kay overal en op elk moment te introduceren en de manier waarop zij relaties met hun klanten opbouwen op een hoger plan te brengen door een immersieve schoonheidsbeleving te delen. Om in deze nieuwe digitaal gestuurde omgeving een winnaar te zijn, zullen we nieuwe wegen voor mensen blijven zoeken om zich virtueel te verbinden voor gepersonaliseerde ‘low-touch’ ervaringen gebaseerd op high-tech innovatie.”

Voor de ontwikkeling van Suite 13TM is Mary Kay een samenwerkingsverband aangegaan met Obsess, een vooraanstaand, ervaringsgericht e-commerceplatform dat merken in staat stelt interactieve, online virtuele ervaringen te ontwikkelen met gebruikmaking van virtual reality. Geleid door de vrouwelijk ondernemer Neha Singh heeft Obsess samengewerkt met andere mondiale schoonheids- en modemerken en creëert zo memorabele, virtuele merkervaringen voor consumenten. Door bij de missie van het bedrijf te blijven om vrouwen te stimuleren hun leven in eigen hand te nemen werkte Mary Kay ook samen met verscheidene vrouwelijke fotografen om afbeeldingen te produceren die in het virtuele platform werden getoond.

“Suite 13TM gaat over het op een toegankelijkere manier samenbrengen van de schoonheidsbeleving van Mary Kay naar zelfstandige schoonheidsconsultants en hun klanten daar waar ze al zijn,” aldus Neha Singh, oprichter en CEO van Obsess. “Met Suite 13TM had het Mary Kay-team de zorg voor elk detail van het platform om je het gevoel te geven alsof je in een virtuele showroom van Mary Kay bent zonder echt fysiek aanwezig te hoeven zijn. Ons platform heeft het voor mensen mogelijk gemaakt, immersieve virtuele ervaringen die de manier waarop zij zich met hun klanten bezighouden, veranderen en we zijn enthousiast dat klanten van Mary Kay in een nieuwe digitale omgeving blijven ontdekken, leren en in interactie zijn.”

Suite 13TM werd eerder in 2021 in eerste instantie gelanceerd in Mexico, gevolgd door Brazilië, Argentinië, Spanje, Colombia en Peru. Het bedrijf verwacht het platform eind 2021 in de meeste van haar markten te lanceren. Mary Kay is het eerste bedrijf in de sector dat dit type virtuele ervaring lanceert. Suite 13TM is slechts de laatste technologische innovatie van Mary Kay en zijn Mary Kay Global Design Studio. Mary Kay lanceerde de Mary Kay® Skin Analyzer, een app die de meest geavanceerde gezichtshuidaanbevelingstechnologie op basis van kunstmatige intelligentie op een hoger plan brengt om zelfstandige schoonheidsconsultants te voorzien van een huidverzorgingskuur van Mary Kay-producten met alleen een snelle huidscan. Een andere innovatie, Mary Kay® MirrorMe™-web, biedt klanten een virtuele manier om te “proberen-voordat-u-koopt,” direct van de website van een zelfstandige schoonheidsconsultant met gebruikmaking van virtual reality-technologie. MirrorMe™ is ook beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten.

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf bijna 60 jaar geleden met drie doelen opgericht: veelbelovende kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd meer mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds – met iedere lipstick weer.

