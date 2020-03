DTN protège les intervenants du COVID-19 grâce à des services météorologiques gratuits à travers le monde pour les professionnels de santé et les premiers intervenants

BURNSVILLE, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Bien que la météorologie soit toujours un facteur déterminant lorsqu’il s’agit de la sécurité des vies et des structures, la réponse exceptionnelle face à la crise du COVID-19 et l’instabilité météorologique au printemps amplifient ces risques. Les tentes de tri et autres structures extérieures temporaires sont extrêmement vulnérables face aux événements climatiques, tout comme d’autres opérations de sauvetage. Les hôpitaux sont susceptibles de ne pas pouvoir déplacer des patients lors de conditions météorologiques dangereuses, et les efforts de première intervention peuvent s’avérer difficiles.

C’est pourquoi DTN, source indépendante de renseignements, d’analyses et de solutions d’aide à la prise de décisions, a annoncé aujourd’hui son soutien aux hôpitaux, institutions médicales, agences de santé publique et premiers intervenants à travers le monde, en proposant gratuitement son application météo de premier plan WeatherSentry pendant la pandémie du COVID-19.

« Chez DTN, nous nous engageons à fournir nos renseignements pour soutenir les acteurs qui nourrissent, soutiennent et protègent notre planète », a déclaré Mike Eilts, vice-président principal du département météorologie chez DTN. « Nos professionnels et organisations de santé sont sur le front pour protéger les citoyens du monde entier et, dans certains cas, travaillent dans des structures loin d’être idéales. Il est important qu’ils aient accès du bout des doigts aux meilleures informations météorologiques disponibles si le besoin s’en fait sentir, afin de pouvoir réagir rapidement et garantir la sécurité de leurs patients et d’eux-mêmes en cas d’intempéries. »

Les professionnels de santé, hôpitaux, agences de santé publique et premiers intervenants à travers le monde peuvent s’enregistrer pour utiliser gratuitement WeatherSentry pendant deux mois. L’abonnement inclut un accès à l’application Web et mobile fournissant des alertes de catégorie professionnelle concernant les positions mobiles et les sites fixes ; un affichage et des alertes en temps réel concernant la foudre ; les trajectoires des tempêtes via radar en cas d’intempérie ; des prévisions toutes les heures et à 15 jours ; un accès aux météorologues DTN 24h sur 24 et sept jours sur sept.

« DTN existe depuis longtemps, et soutient ses clients à travers le monde grâce à des renseignements inégalés lors de situations difficiles, telles que des événements climatiques extrêmes ou des clients travaillant à l’extérieur », a déclaré Eilts. « Nous sommes fiers de proposer WeatherSentry afin de soutenir les organisations de santé et les primo-intervenants du monde entier à un moment où ils ont le plus besoin de ces informations. »

La synchronisation et la précision des prévisions, ainsi que les alertes en temps réel, sont cruciales pour atténuer l’impact sur les vies lors de situations météorologiques dangereuses. Les utilisateurs de WeatherSentry ont accès à des informations météorologiques précises, exactes et fiables, qui sont délivrées sur un écran unique, et mises à jour en fonction de l’évolution des conditions.

WeatherSentry est disponible pour les utilisateurs de téléphones et tablettes Android sur le Google Play Store, et pour les dispositifs iOS sur l’App Store après avoir obtenu l’autorisation d’abonnement gratuit. Pour en savoir plus et pour vous inscrire à ce service gratuit, rendez-vous sur la page DTN WeatherSentry dédiée aux intervenants du COVID-19.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

