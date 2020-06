DIH benoemt Vaseem Mahboob als Executive Vice President en Chief Financial Officer

NORWELL, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–DIH, een toonaangevende leverancier van technologie voor robotica en virtual reality (VR) die het doel heeft het revalidatiezorgmodel te transformeren door middel van innovatie en integratie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf Vaseem Mahboob heeft benoemd als Executive Vice President en Chief Financial Officer (CFO) van het bedrijf, met ingang van 9juli 2020. Dhr. Mahboob neemt tevens zitting in het dagelijks bestuur van DIH.

“Ik ben buitengewoon verheugd dat we Vaseem mogen verwelkomen in DIH,” aldus Jason Chen, oprichter, voorzitter en Chief Executive Officer van DIH. “Vaseem heeft een sterke reputatie op het gebied van leiderschap en ervaring op het gebied van operationele financiën opgebouwd gedurende zijn 16 jaar bij General Electric en zijn vijf jaar als CFO bij een beursgenoteerde onderneming. De grondige expertise van Vaseem op het gebied van operationeel en prestatiemanagement zal van onschatbare waarde zijn voor de progressie van de missie van DIH om ’s werelds meest geavanceerde revalidatieoplossingen te bieden voor hen die deze het meest nodig hebben.”

“Ik verheug met op de samenwerking met Jason en het team van DIH om hen te helpen bij het realiseren van hun visie voor de revalidatiemarkt,” aldus dhr. Mahboob. “DIH beschikt over het potentieel om de kwaliteit van leven van miljoenen die invalide zijn of dreigen te worden aanzienlijk te verbeteren, en ik verheug me erop een bijdrage te leveren aan de missie van het bedrijf.”

Vaseem Mahboob treedt in dienst bij DIH na als CFO in dienst te zijn geweest bij Endologix (NASDAQ: ELGX) sinds 2015. Daarvoor diende hij bijna tien jaar bij GE Healthcare in diverse leidinggevende functies, meest recentelijk als CFO van de wereldwijde IT-activiteiten van het bedrijf. Dhr. Mahboob diende voorheen ook als CFO van de divisie Eastern and African Emerging Markets van GE, verantwoordelijk voor de financiële activiteiten rond de distributie, verkoop en service van medische apparaten in 84 geografische gebieden, waaronder Rusland, Turkije, het Midden-Oosten en Afrika. Dhr. Mahboob was CFO van het bedrijfsonderdeel Global Ultrasound van GE Healthcare, dat onder zijn leiding uitgroeide tot het meest internationale en meest winstgevende bedrijfsonderdeel van GE Healthcare. Verder diende dhr. Mahboob als CFO van het bedrijfsonderdeel Global Magnetic Resonance (MRI) van GE Healthcare en in diverse andere internationale financiële leidinggevende functies binnen GE. In totaal was hij 16 jaar in dienst van het bedrijf.

Dhr. Mahboob behaalde een Bachelor-diploma in Engineering aan de universiteit van Bangalore, en een Master of Business Administration in Financial Markets and Institutions & Information Systems aan het State University of New York College at Buffalo. Dhr. Mahboob is daarnaast werkzaam geweest binnen de hoog aangeschreven interne bedrijfsauditafdeling van GE, waar hij diende als senior audit manager.

Over DIH:

DIH is een internationale leverancier van oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van innovatieve robotica en VR-technologieën enerzijds en klinische integratie en inzichten anderzijds, met als motto Deliver Inspiration & Health om miljoenen mensen te behoeden voor invaliditeit. Het bedrijf is ontstaan door fusies van vooraanstaande leveranciers van niche technologieën, zoals HOCOMA, een internationaal toonaangevend bedrijf uit Zwitserland op het gebied van robotica voor revalidatie, en MOTEK, een internationaal toonaangevend bedrijf uit Nederland dat een geavanceerd VR-bewegingsplatform heeft ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van real-time integratie. DIH positioneert zichzelf als transformatieve leverancier en consolidator van slimme totaaloplossingen in een enorm gefragmenteerde sector waarin veel handwerk wordt verricht.

Meer informatie: www.DIH.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mrs. Jadie Ding +1 (650) 391-9848