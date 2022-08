Die Vorabregistrierung für das mit Spannung erwartete Rennspiel KartRider: Drift

Spieler können sich schon jetzt vor dem Start registrieren, um eine besondere Belohnung zu erhalten!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Ab heute öffnet Nexons kommendes Partyspiel, KartRider: Drift, die Vorregistrierung für Rennfahrer in Vorbereitung auf den Start des Spiels auf PC (Steam und Nexon Launcher), Xbox One, PlayStation 4 und mobil (iOS und Android). Kart-Racer-Fans, die sich vorab anmelden, können zum offiziellen Start des Spiels den speziellen Spielcharakter Model Student Diz erhalten. Außerdem wird in Kürze ein plattformübergreifender Spieltest angekündigt.





KartRider: Drift bietet mehrere Spielmodi und Funktionen, die unabhängig von der von Ihnen gewählten Plattform für ein spannendes Rennspiel sorgen.

Drei spannende Spielmodi – Im „Speed Mode“, einem temporeichen Modus, der die Reaktionsfähigkeit und die Strategie des Fahrers beim Einsatz von Boosts auf die Probe stellt, können Rennfahrer ihren Mut unter Beweis stellen. Der „Item Mode“ bietet eine große Auswahl an einsetzbaren Gegenständen, um gegnerische Teams anzugreifen oder Verbündete zu verteidigen. Schließlich können Rennfahrer ihre Freunde im „Custom Race“ herausfordern.

Plattformspezifische exklusive Inhalte:

Für jede Plattform, auf der KartRider: Drift erscheint auf (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android), und es wird einen exklusiven Charakter und Kart geben, das auf die jeweilige Plattform zugeschnitten ist.

Verpassen Sie diese exklusiven, zeitlich begrenzten Belohnungen und Spielgegenstände nicht – Registrieren Sie sich noch heute!

Über KartRider: Drift

KartRider: Drift ist Nexons neues Multiplayer-Kartrennen-Partyspiel, das von den früheren Titeln der Reihe inspiriert ist und mit mehreren Spielmodi, tiefgreifender Kart- und Charakteranpassung und atemberaubender Unreal®-Engine-4-Grafik für driftlastige Rennaction sorgt. Zum Start verfügbar auf Steam, dem Nexon Launcher, Konsolen (Xbox und PlayStation) und Mobilgeräten (iOS und Android), KartRider: Drift bietet Free-to-Play, plattformübergreifende Online-Spielmöglichkeiten und die Möglichkeit, Freunde herauszufordern, egal für welche Plattform sie sich entscheiden.

Das 2004 veröffentlichte Original KartRider war der erste Titel der legendären Kart-Rennserie von Nexon, und gewann anschließend in Asien und darüber hinaus enorme Popularität und hat in den achtzehn Jahren seit seiner Veröffentlichung mehr als 380 Millionen Spieler erreicht. Als Franchise etablierte KartRider eine starke Marke auf den asiatischen Märkten und eine große eSports-Präsenz in Korea, wo 2005 eine offizielle Liga ins Leben gerufen wurde. Sie ist bis heute die am längsten laufende eSports-Liga.

Über Nexon America, Inc.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. („Nexon“), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

Über NEXON Co. Ltd.

NEXON Co., Ltd. wurde 1994 gegründet. (Nexon) (3659.TO) ist ein Unternehmen, das sich mit der Produktion, Entwicklung und dem Betreiben von Online-Spielen und virtuellen Welten beschäftigt. Nexon wurde im Dezember 2011 erstmals an der Tokioter Börse notiert. 2015 wurde das Unternehmen in den JPX400 aufgenommen und 2017 in den Nikkei Stock Index 300 aufgenommen. Im Jahr 2020 wurde Nexon in den Nikkei 225 aufgenommen. Nexon bietet derzeit mehr als 45 Live-Spiele auf verschiedenen Plattformen, einschließlich mobiler Geräte, und ist in mehr als 190 Ländern erhältlich. Zu den gängigen Spielefranchises gehören MapleStory, KartRider und Dungeon&Fighter. Im Jahr 2021 schloss Nexon die Übernahme von Embark Studios AB ab, einem Unternehmen mit Sitz in Stockholm, Schweden, das mehrere Projekte für die weltweite Veröffentlichung entwickelt.

