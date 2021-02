Dexcom und Nick Jonas enthüllen den ersten Super Bowl-Werbespot und fordern eine bessere Versorgung von Menschen mit Diabetes

Partnerschaft bringt wichtiges Gespräch über Diabetes auf eine der größten Bühnen der Welt

Werbespot erhöht das Bewusstsein für die kontinuierliche Blutzuckermessung von Dexcom als neuere, bessere Technologie, als Ersatz für schmerzhafte Fingerstiche

Angesichts eines Super Bowl-Sonntags in der Zeit sozialer Distanzierung bietet Dexcom den Fans die Möglichkeit, das Spiel auf DexcomGameDay.com an der Seite von Nick Jonas zu verfolgen

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), der weltweit führende Anbieter von kontinuierlicher Blutzuckermessung für Menschen mit Diabetes, hat heute seinen allerersten Super-Bowl-Werbespot mit dem Multi-Platin-Künstler, Schauspieler und Philanthropen Nick Jonas vorgestellt, bei dem im Alter von 13 Jahren Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Der Werbespot, der während des Super Bowl LV am 7. Februar 2021 laufen wird, fordert eine bessere Versorgung für Menschen mit Diabetes, die sich immer noch schmerzhaft in die Finger stechen, um ihren Blutzuckerspiegel zu messen.





„Zu viele Menschen mit Diabetes leiden durch schmerzhafte, antiquierte Fingerstiche, weil sie nicht wissen, dass es einen besseren Weg gibt“, sagte Jonas. „Ich glaube wirklich, dass Menschen mit Diabetes die absolut beste Versorgung verdienen, und das ist wirklich der Sinn meines ersten Super Bowl-Werbespots. Es liegt mir sehr am Herzen, diese Botschaft des Bewusstseins und der Notwendigkeit eines verbesserten Zugangs zur kontinuierlichen Blutzuckermessung so vielen Menschen mit Diabetes wie möglich nahe zu bringen.“

Zig Millionen von Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt piksen sich immer noch in die Finger, was auf ein mangelndes Bewusstsein und die Notwendigkeit hinweist, den Zugang zur bahnbrechenden Technologie der kontinuierlichen Blutzuckermessung zu verbessern, die die Diabeteskontrolle revolutioniert hat.

Das System Dexcom G6 CGM verwendet einen kleinen, tragbaren Sensor und einen Sender, um Glukosewerte in Echtzeit zu messen und drahtlos an ein kompatibles Smart-Gerät oder einen Empfänger zu senden,* wodurch die Notwendigkeit schmerzhafter Fingerstiche entfällt.† Dexcom CGM zeigt auch Trendpfeile an, um die Geschwindigkeit und die Richtung des Blutzuckerspiegels anzuzeigen, was Behandlungsentscheidungen im richtigen Moment erleichtert und Menschen mit Diabetes hilft, potenziell gefährliche Über- oder Unterzuckerungen zu vermeiden.‡

Der Werbespot, der Ende des ersten Quartals ausgestrahlt wird, zeigt, wie sehr sich verschiedene Technologien in den letzten 40 Jahren weiterentwickelt haben. Im Gegensatz zu dieser Erkenntnis stechen sich Menschen mit Diabetes immer noch in den Finger, um ihren Blutzucker zu messen. Eine Methode, die in den 1970er Jahren erfunden wurde.

„Wir freuen uns sehr, mit Nick zusammenzuarbeiten, um eine Technologie vorzustellen, von der wir wissen, dass sie das Leben von Menschen mit Diabetes erheblich verbessern kann“, sagte Chad Patterson, Senior Vice President of Global Marketing bei Dexcom. „Menschen mit Diabetes verdienen die beste Versorgung, deshalb versuchen wir gemeinsam mit führenden Diabetes-Interessengruppen, medizinischen Fachkräften und Kostenträgern, das Bewusstsein für die kontinuierliche Blutzuckermessung zu erhöhen und den Zugang zu verbessern.“

Da Corona weiterhin das Geschehen bestimmt, werden die Super-Bowl-Partys in diesem Jahr voraussichtlich ganz anders aussehen. Für Menschen mit Diabetes, einer Gruppe mit höherem Risiko für Corona-bedingte Komplikationen, ist soziale Distanzierung und das Vermeiden großer Zusammenkünfte besonders wichtig. Damit sich die Menschen am Super-Bowl-Sonntag weniger isoliert fühlen, gibt Dexcom den Fans die Möglichkeit, das Spiel mit Nick Jonas durch ein interaktives Augmented-Reality-Erlebnis zu verfolgen.

Besuchen Sie DexcomGameDay.com, um sich den Werbespot anzusehen und zu erfahren, wie Sie den Super Bowl zusammen mit Nick Jonas genießen können.

Während der Super Bowl eine riesige Bühne bietet, um diese wichtige Diskussion zu starten, werden Dexcom und Nick Jonas in den kommenden Wochen mit führenden gemeinnützigen Organisationen für Diabetes zusammenarbeiten, um die Diskussion über ein besseres Bewusstsein, Aufklärung und Zugang zu Technologien für die Diabeteskontrolle fortzusetzen. Zu den Organisationen, die an dieser Aktion beteiligt sind, zählen Beyond Type 1, die von Nick mitgegründete gemeinnützige Organisation, Children with Diabetes, College Diabetes Network, JDRF International und Taking Control of Your Diabetes.

Um mehr über Dexcom CGM zu erfahren, besuchen Sie Dexcom.com

Über DexCom, Inc.

DexCom, Inc. befähigt Menschen durch innovative Produkte zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM), um so ihr Diabetes besser zu beherrschen. Dexcom hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und hat sich zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der Diabetesversorgungstechnologie entwickelt. Indem wir auf die Bedürfnisse von Patienten, Pflegern und Klinikern hören, vereinfacht und verbessert Dexcom das Diabetesmanagement auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dexcom.com.

* Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter www.dexcom.com/compatibility.

† Wenn Ihre Blutzuckerwarnungen und die Messwerte des Dexcom G6 nicht mit den Symptomen oder Erwartungen übereinstimmen, verwenden Sie ein Blutzuckermessgerät, um Entscheidungen zur Diabetesbehandlung zu treffen.

‡ Der dringende niedrige Wert kann Sie im Voraus vor einer schweren Hypoglykämie warnen. So haben Sie Zeit, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, bevor es dazu kommt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

