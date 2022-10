Dexcom G7 gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Hongkong – start van wereldwijde uitrol van ‘s werelds krachtigste systeem voor continue glucosemonitoring

Mensen met diabetes in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Hongkong kunnen nu aan de slag met de Dexcom G7

Naar verwachting wordt het nieuwe CGM-systeem in de komende weken ook gelanceerd in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en worden binnenkort nog meer markten gepland

Tijdens een wereldwijd gestreamd lanceringsevenement dat vandaag werd gehouden, werd een kijkje achter de schermen van de Dexcom G7 door de ogen van de bedrijfstop, het G7-projectteam en Dexcom Warriors van over de hele wereld

De Dexcom G7 heeft de snelste sensoropwarming op de markt,* zonder vingerprikken† of scannen, en bouwt voort op de ongeëvenaarde nauwkeurigheid van de Dexcom CGM1 die wordt ondersteund door meer door vakgenoten beoordeeld, klinisch onderzoek dan enig andere CGM

SAN DIEGO en EDINBURGH, Schotland–(BUSINESS WIRE)–DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM), de wereldleider op het gebied van realtime continue glucosemonitoring voor mensen met diabetes, heeft vandaag bekendgemaakt dat het Dexcom G7 CGM-systeem voor continue glucosemonitoring nu beschikbaar is voor mensen met diabetes van twee jaar en ouder in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Hongkong – de eerste grote mijlpaal voor de beschikbaarheid van de revolutionaire nieuwe technologie. Het bedrijf werkt ook hard aan de introductie van de G7 in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika in de komende weken. Het is de bedoeling dat snel daarna meer markten zullen volgen.





“Sinds de Dexcom G6 op de markt kwam, hebben we meer dan 15 miljard vingerprikken geëlimineerd‡ en hebben we en bijdrage geleverd aan een beter leven voor meer dan 1,25 miljoen mensen met diabetes over de hele wereld. We zijn zeer verheugd over de start van de wereldwijde uitrol van de Dexcom G7, onze CGM-technologie van de volgende generatie, die alles wat iedereen zo goed vindt aan de G6 naar een nog hoger plan stuwt,” aldus Kevin Sayer, voorzitter, president en CEO van Dexcom. “Dexcom CGM is uitgegroeid tot de gouden standaard voor diabeteszorg en het blijft een van onze topprioriteiten om onze technologie toegankelijk te maken voor steeds meer mensen over de hele wereld. Nu deze eerste lancering achter ons ligt, kijken we ernaar uit om de G7 in andere markten te introduceren en deze levensveranderende technologie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.”

Ter gelegenheid van de introductie van dit nieuwe apparaat, waar door velen reikhalzend naar werd uitgekeken, organiseerde Dexcom eerder vandaag een wereldwijd gestreamd lanceringsevenement waarin een kijkje achter de schermen werd geboden bij de totstandkoming van de G7, en ervaringen uit de eerste hand werden gedeeld van Dexcom Warriors van over de hele wereld die vertelden hoe Dexcom CGM hun leven heeft veranderd.

“Vooral nadat de ziekte voor het eerst bij Ava werd vastgesteld, moest ons leven telkens weer aan de ziekte werden aangepast, in plaats van andersom,” aldus Rebecca Ridgeway, moeder van de zesjarige Ava, een turnster in de dop uit het Verenigd Koninkrijk met diabetes Type 1 die tijdens het streamingevenement te zien was. “Toen we de Dexcom CGM kregen, hadden we het gevoel dat we eindelijk een hulpmiddel in handen hadden dat ons meer controle gaf. Vanaf het moment dat Ava de Dexcom ging gebruiken, is ons hele leven veranderd. En Dexcom G7 brengt dit naar een geheel nieuw niveau.”

Tijdens het evenement waren ook uitspraken te horen van het bestuur van Dexcom en belangrijke leden van het G7-projectteam: Kevin Sayer (CEO), Jake Leach (COO), Anne Santoro (VP van Global Customer Experience), Apurv Kamath (Senior VP van Product en Global Marketing) en Alex Diener (Senior Director van Global Product Design).

“Dexcom-klanten van over de hele wereld hebben deelgenomen aan het ontwerpproces van de G7,” aldus Diener, die hielp bij het ontwerpen van de G7 en zelf diabetes Type 1 heeft. “Van mensen met diabetes type 1 en type 2, jongere en oudere patiënten en hun verzorgers, hoorden we welke CGM-functies ze nodig hadden om zich meer te kunnen concentreren op hun dagelijkse activiteiten en minder op het beheersen van hun diabetes.”

De stream van de lancering kan on-demand worden bekeken op DexcomEvent.com.

Dexcom G7: de krachtigste CGM op de markt

De Dexcom G7 biedt een krachtige maar eenvoudige manier om gebruikers te helpen hun diabetes beter onder controle te krijgen, zodat ze elke dag met meer vertrouwen met de ziekte kunnen omgaan. De onopvallende, alles-in-één wearable warmt sneller op dan alle andere CGM’s op de markt,* en stuurt automatisch realtime glucosemetingen naar een compatibel slim apparaat§ of een ontvanger, zonder pijnlijke vingerprikken† of vervelende scans.

De Dexcom G7 bouwt voort op de vertrouwde prestaties van Dexcom CGM, waarvan klinisch is bewezen dat het de A1C verlaagt en hyper- en hypoglykemie vermindert.||,1 De instelbare signalen kunnen waarschuwen bij hoge of lage glucosewaarden en gebruikers helpen gebruikers meer tijd door te brengen binnen het bereik.||,2 Dankzij de baanbrekende mogelijkheden voor monitoring en rapportage op afstand kunnen gebruikers altijd en overal contact houden met hun dierbaren en hun zorgteams.¶

Nieuwe features van de Dexcom G7: 60 procent compactere, alles-in-een, discrete wearable, ontwikkeld in samenwerking met Verily

Opwarming van sensor in 30 minuten, snelste van alle CGM’s op de markt *

Respijtperiode van 12 uur voor de vervanging van opgebruikte sensoren voor een extra naadloze overgang tussen sessies

Geheel vernieuwde en vereenvoudigde mobiele app met Dexcom Clarity-integratie #,**

Verbeterde meldingsinstellingen voor extra discretie

Geheel vernieuwde optionele ontvanger, kleiner en met een levendiger, gemakkelijker af te lezen display

Rechtstreekse verbinding met Apple Watch (verwacht in toekomstige softwareversie) Features van de Dexcom G6 die ook zijn opgenomen in de Dexcom G7: Geen vingerprikken † , scannen of kalibreren

, scannen of kalibreren Realtime glucosemetingen worden automatisch verzonden naar een compatibel weergaveapparaat §

Geschikt voor gebruik op de achterkant van de bovenarm en op de buik bij kinderen van 2 jaar en ouder, of het bovenste deel van de billen bij kinderen van 2-6 jaar

Integratie met ‘s werelds grootste verbonden CGM-ecosysteem

Monitoring op afstand, waardoor gebruikers glucosegegevens kunnen delen met maximaal 10 volgers ¶

Bewezen nauwkeurigheid en prestaties van Dexcom3

Dexcom werkt ook nauw samen met makers van insulinepompen om de Dexcom G7 zo snel mogelijk te integreren in bestaande en toekomstige geautomatiseerde systemen voor insulinetoediening.

Meer informatie over de Dexcom G7: DexcomEvent.com. Meer informatie over Dexcom CGM: Dexcom.com.

Dexcom heeft in het vierde kwartaal van 2021 een uitgebreide pre-market kennisgeving 510(k) ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration voor een wettelijke beoordeling van het Dexcom G7 CGM-systeem in overeenstemming met de iCGM Special Controls.††

Over DexCom, Inc.

DexCom, Inc. stelt mensen in staat om diabetes in realtime onder controle te krijgen door middel van innovatieve systemen voor continue glucosemonitoring (CGM). Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in San Diego, Californië en vestigingen in heel Europa en bepaalde delen van Azië/Oceanië. Dexcom uitgegroeid tot leider op het gebied van technologie voor diabeteszorg. Door te luisteren naar de behoeften van gebruikers, zorgaanbieders en zorgverleners, heeft Dexcom het beheer van diabetes wereldwijd vereenvoudigd en verbeterd. Meer informatie over Dexcom CGM: www.dexcom.com.

*De Dexcom G7 kan de opwarming voltooien binnen 30 minuten, terwijl andere CGM-merken tot wel een uur of langer nodig hebben.



†Als uw glucosemeldingen en -metingen van de Dexcom G7 niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, dient u een bloedglucosemeter te gebruiken alvorens beslissingen te nemen over de behandeling van diabetes.



‡Dexcom, gegevens in archief.



§Een lijst van compatibele slimme apparaten is te vinden op dexcom.com/compatibility

||Resultaten verkregen met een Dexcom CGM-systeem van een eerdere generatie.



¶Aparte Dexcom Follow-app en internetverbinding vereist. Internetverbinding vereist voor het delen van gegevens. Gebruikers moeten de meetwaarden altijd bevestigen in de Dexcom G7-app of op de ontvanger voordat ze beslissingen nemen omtrent de behandeling.



#Zorgaanbieders kunnen zich voor Dexcom Clarity registreren op clarity.dexcom.com/professional/registration.



**Patiënten hebben een internetverbinding nodig om hun glucosegegevens naar Dexcom Clarity te sturen met behulp van een compatibel slim apparaat: dexcom.com/compatibility. Zorgaanbieders kunnen de glucosegegevens van een patiënt alleen bekijken als de patiënt ervoor kiest deze met hen te delen door middel van Dexcom Clarity.



††In afwachting van 510(k)-goedkeuring — Niet beschikbaar voor verkoop in de VS.

1 Beck RW, e.a. JAMA. 2017;317(4):371-378.



2 Welsh JB, e.a. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132.



3 Gebruiksaanwijzing Dexcom G7

© 2022 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 en Dexcom Clarity zijn gedeponeerde handelsmerken van DexCom, Inc. in de VS en zijn mogelijk ook gedeponeerd in andere landen. Alle rechten voorbehouden.

