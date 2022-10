Dexcom G7 debutta nel Regno Unito e in Irlanda, Germania, Austria e a Hong Kong; prende il via il lancio globale del sistema di monitoraggio continuo del glucosio più potente al mondo

I diabetici di Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Hong Kong ora possono iniziare a utilizzare Dexcom G7

Il lancio del nuovo sistema CGM è previsto anche in Nuova Zelanda e Sudafrica nelle prossime settimane, con ulteriori mercati che seguiranno a breve

Un evento mondiale di lancio in streaming, che si è svolto oggi, ha proposto una panoramica ravvicinata su Dexcom G7 da parte della dirigenza aziendale, del team di progettazione di G7 e dei Dexcom Warrior in tutto il mondo

Dexcom G7 vanta il tempo di riscaldamento dei sensori più veloce del mercato,* senza necessità di lancette pungidito† né di scansioni, e si basa sulla precisione senza confronti del sistema CGM di Dexcom1 supportata da una maggior ricerca clinica con revisione paritaria rispetto qualsiasi altro sistema CGM

SAN DIEGO ed EDIMBURGO, Scozia–(BUSINESS WIRE)–DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM), leader mondiale nel monitoraggio continuo del glucosio in tempo reale per i diabetici, oggi ha annunciato la disponibilità nel Regno Unito e in Irlanda, Germania, Austria e Hong Kong del sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) Dexcom G7, per i pazienti di almeno due anni di età affetti da diabete. Si tratta del primo risultato di spicco nella disponibilità di questa nuova e rivoluzionaria tecnologia. L’azienda è inoltre impegnata a fondo per il lancio di G7 in Nuova Zelanda e in Sudafrica nelle prossime settimane, con ulteriori mercati in programma nel periodo immediatamente successivo.





“Da quando Dexcom G6 ha fatto il suo ingresso sul mercato, abbiamo evitato oltre 15 miliardi di punture alle dita‡, contribuendo a migliorare la vita di oltre 1,25 milioni di diabetici nel mondo. Siamo entusiasti di dare il via al lancio globale di Dexcom G7, la nostra tecnologia CGM di prossima generazione, che migliora notevolmente le più apprezzate caratteristiche del sistema G6″, ha affermato Kevin Sayer, presidente e CEO di Dexcom, nonché presidente del CdA dell’azienda. “Dexcom CGM si è affermato come standard di riferimento per il trattamento del diabete, e portare la nostra tecnologia a sempre più persone nel mondo continua a essere una priorità assoluta. Dopo questo lancio iniziale puntiamo a introdurre il sistema G7 in ulteriori mercati, per mettere questa tecnologia che cambia la vita a disposizione del maggior numero possibile di pazienti”.

Per il lancio di questo nuovo e atteso dispositivo, Dexcom ha organizzato un evento di lancio in streaming nelle prime ore della giornata di oggi, con uno sguardo ‘dietro le quinte’ alla produzione di G7 e racconti in prima persona dei Dexcom Warrior di tutto il mondo, che hanno spiegato come il sistema CGM di Dexcom abbia cambiato le loro vite.

“Tantissime volte, in particolare in occasione della prima diagnosi di Ava, le nostre vite hanno dovuto adattarsi alla malattia, non viceversa”, è stato il commento di Rebecca Ridgeway, mamma di Ava, sei anni, ginnasta britannica in erba che gestisce il diabete di tipo 1, che ha partecipato all’evento in streaming. “Quando abbiamo potuto usufruire del sistema CGM di Dexcom abbiamo avuto la percezione di poter finalmente contare su uno strumento che ci permette un maggior controllo. Quando Ava ha iniziato a usare Dexcom ci è cambiata la vita, e Dexcom G7 porta questa esperienza a un livello totalmente nuovo”.

L’evento includeva anche i commenti dei manager di Dexcom e dei principali attori del team che si è occupato del progetto G7: Kevin Sayer, CEO, Jake Leach, COO, Anne Santoro, vicepresidente per l’esperienza clienti globali, Apurv Kamath, vicepresidente senior per il marketing globale e, infine, Alex Diener, direttore senior per la progettazione dei prodotti globali.

“I clienti Dexcom di tutto il mondo hanno partecipato al processo di progettazione del sistema G7”, è stata la dichiarazione di Diener, che ha contribuito al design del modello G7 e che convive con il diabete di tipo 1. “Abbiamo imparato da chi convive con il diabete di tipo 1 e di tipo 2, dai pazienti più giovani e da quelli più in là con gli anni, e da chi li assiste, quali sono le funzionalità CGM necessarie per potersi concentrare di più sulla vita di tutti i giorni e meno sulla gestione del diabete”.

Lo streaming dell’evento di lancio è visualizzabile on demand sul sito DexcomEvent.com.

Dexcom G7: il sistema CGM più potente del mercato

Dexcom G7 offre un metodo potente, ma semplice, per aiutare gli utenti a ottenere un maggiore controllo sul loro diabete e gestire la malattia ogni giorno in modo più sicuro. Questo discreto dispositivo indossabile all-in-one si riscalda più velocemente rispetto a qualsiasi altro sistema CGM disponibile sul mercato,*, invia automaticamente e in tempo reale le letture glicemiche a un dispositivo smart compatibile§ o a un ricevitore, senza dover ricorrere a dolorose lancette pungidito† né a scomode scansioni.

Dexcom G7 sfrutta le affidabili performance del sistema CGM di Dexcom, che ha clinicamente dimostrato di ridurre l’A1C, l’iperglicemia e l’ipoglicemia.||,1 Gli avvisi personalizzabili possono comunicare i livelli elevati o ridotti di glucosio e aiutare gli utenti a restare più a lungo all’interno del Time in Range (TiR).||,2 Anche le funzionalità di monitoraggio da remoto e di informazione leader del settore consentono agli utenti di rimanere in contatto con i propri cari e con i team che li assistono, sempre e ovunque.¶

Nuove funzionalità di Dexcom G7: 60% più compatto, all-in-one, discreto, indossabile, sviluppato in collaborazione con Verily

Riscaldamento del sensore in 30 minuti, il più rapido di qualsiasi sistema CGM sul mercato *

Tolleranza di 12 ore per sostituire i sensori esauriti, per una transizione più fluida tra le sessioni

App mobile ridisegnata e semplificata con l’integrazione di Dexcom Clarity #,**

Impostazioni migliorate degli avvisi, per una maggior discrezione

Ricevitore opzionale riprogettato e più compatto, con un display più vivace e leggibile

Connessione diretta con gli Apple Watch (in programma una future release software) Funzionalità di Dexcom G6 incluse in Dexcom G7: Nessuna lancetta pungidito † , scansione o calibrazione

, scansione o calibrazione Letture glicemiche in tempo reale inviate automaticamente a un dispositivo di visualizzazione compatibile §

Indicato per l’uso sulla parte posteriore del braccio e dell’addome, da almeno 2 anni, o sulla parte superiore dei glutei dai 2 ai 6 anni

Integrazione con il maggior ecosistema connesso CGM al mondo

Monitoraggio da remoto che consente agli utenti di condividere i dati glicemici con un massimo di 10 contatti ¶

Accuratezza e performance testate da Dexcom3

Dexcom inoltre collabora a stretto contatto con i suoi partner dei microinfusori di insulina per integrare il più rapidamente possibile Dexcom G7 nei sistemi di somministrazione automatizzata di insulina, correnti e futuri.

Per ulteriori informazioni su Dexcom G7 visitare il sito DexcomEvent.com. For further details on Dexcom CGM, visit Dexcom.com.

Dexcom ha depositato una notifica completa di pre-commercializzazione 510(k) presso la U.S. Food and Drug Administration per la revisione di legge del sistema CGM Dexcom G7, in conformità con i controlli speciali sugli iCGM, nel quarto trimestre del 2021.††

Informazioni su DexCom, Inc.

DexCom, Inc. permette alle persone di prendere in tempo reale il controllo sul diabete grazie a innovativi sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Con sede a San Diego, in California, e attività in Europa e in selezionate aree dell’Asia/Oceania, Dexcom si è imposta come leader nella tecnologia per il trattamento del diabete. Ascoltando le esigenze di utenti, assistenti sanitari e fornitori, Dexcom semplifica e migliora la gestione del diabete in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Dexcom CGM visitare il sito www.dexcom.com.

*Dexcom G7 è in grado di completare il riscaldamento in 30 minuti, mentre i sistemi CGM di altri brand richiedono fino a un’ora o più.



†Se gli avvisi e le letture glicemiche con Dexcom G7 non corrispondono ai sintomi o alle aspettative, utilizzare un glucometro per prendere le decisioni sul trattamento del diabete.



‡Dexcom, dati d’archivio.



§Per l’elenco dei dispositivi smart compatibili visitare la pagina dexcom.com/compatibility

||Risultati ottenuti con un sistema CGM di Dexcom di generazione precedente.



¶È necessario disporre dell’app Dexcom Follow, a parte, e di una connessione Internet. Connettività a Internet richiesta per la condivisione dei dati. Gli utenti devono sempre confermare le letture sull’app o sul ricevitore di Dexcom G7 prima di prendere decisioni sui trattamenti.



#I fornitori di assistenza sanitaria possono effettuare la registrazione per Dexcom Clarity alla pagina clarity.dexcom.com/professional/registration.



**È necessaria una connessione a Internet per l’invio dei dati glicemici a Dexcom Clarity da parte dei pazienti tramite un dispositivo smart compatibile: dexcom.com/compatibility. I fornitori di assistenza sanitaria potranno visualizzare i dati sulla glicemia di un paziente solo se quest’ultimo decide di condividerli con loro tramite Dexcom Clarity.



††In attesa di autorizzazione 510(k) — Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti.

1 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378.



2 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132.



3 Guida dell’utente di Dexcom G7.

© 2022 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 e Dexcom Clarity sono marchi commerciali registrati di DexCom, Inc. negli Stati Uniti che potrebbero essere registrati anche in altri paesi. Tutti i diritti riservati.

