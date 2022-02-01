Dexcom G7在英國、愛爾蘭、德國、奧地利和香港上市，開啟全球強大連續血糖監測系統的全球推廣

英國、愛爾蘭、德國、奧地利和香港的糖尿病患者現在可以開始使用 Dexcom G7

新的 CGM 系統預計將在未來幾周在紐西蘭和南非推出，並計劃很快在其他市場推出

今天舉行的 全球串流媒體發佈活動 透過公司領導層、 G7 計劃團隊和世界各地 Dexcom 勇士的視角，深入探究了 Dexcom G7

Dexcom G7擁有市場上最快的感測器預熱功能*，不需要手指採血或掃描。該產品根據Dexcom CGM1無與倫比的準確度，擁有比其他任何CGM都要多的同行評審和臨床研究支持。

聖地牙哥和蘇格蘭愛丁堡–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–為糖尿病患者提供即時連續血糖監測的全球領導者DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM)今天宣布，Dexcom G7連續血糖監測(CGM)系統現已在英國、愛爾蘭、德國、奧地利和香港向兩歲及以上的糖尿病患者提供。這象徵著這項革命性新技術在供應方面達到第一個重要里程碑。公司還在快速展開行動，在未來幾周內將G7引進紐西蘭和南非，並計劃很快在其他市場推出。





Dexcom董事長、總裁兼行政總裁Kevin Sayer表示：「自從Dexcom G6上市以來，我們已經減少了超過150億次指尖採血‡，並改善了全球超過125萬名糖尿病患者的生活。我們很高興開啟Dexcom G7的全球推廣。作為我們新一代CGM技術，它極大地改善了那些令大家喜愛的G6功能。Dexcom CGM已經成為糖尿病護理的黃金標準，我們的首要任務仍然是將我們的技術帶給全世界更多人。在這次初步推廣之後，我們期待著在更多的市場上推出G7，並將這種改變生活的技術帶給盡可能多的人。」

為了推出這款備受期待的新設備，Dexcom在今天稍早舉辦了一場全球串流媒體發布會來介紹G7的幕後製作過程。來自世界各地的Dexcom勇士的第一手現身說法，討論Dexcom CGM如何改變他們的生活。

6歲的Ava患有一型糖尿病，負責照顧她的母親Rebecca Ridgeway是英國一個剛嶄露頭角的體操運動員。她在串流媒體發布會亮相並表示：「很多時候，特別是當Ava第一次確診的時候，我們必須圍繞著疾病來生活，沒有其他辦法。當我們使用Dexcom CGM時，我們覺得終於得到了一個能讓我們有更多控制力的工具。Ava開始使用Dexcom的那一刻，我們的生活改變了，而Dexcom G7更是讓我們有了全新水平的掌控力。」

此外，Dexcom領導層和G7計劃小組主要成員，包括行政總裁Kevin Sayer、首席營運官Jake Leach、全球客戶體驗副總裁Anne Santoro、全球行銷及產品高級副總裁Apurv Kamath和全球產品設計高級總監Alex Diener，也在活動上發表了評論。

患有一型糖尿病的Diener參與了G7的設計。他表示：「來自世界各地的Dexcom客戶是G7設計過程的一部分。我們從一型和二型糖尿病患者、年輕和年長的患者以及他們的護理人員那裡瞭解到他們所需要的CGM功能。這些功能使他們能夠更多地關注日常生活，而不是管理糖尿病。」

串流媒體發布活動可在DexcomEvent.com上點播觀看。

Dexcom G7：市場上功能及其強大的CGM

Dexcom G7提供了一種強大而便捷的方法，幫助用戶更好地控制他們的糖尿病，使他們每天都能更自信地管理疾病。其隱蔽式的一體式可穿戴裝置比市場上其他CGM升溫更快*，能將即時血糖讀數自動發送到相容的智能設備§或接收器上，不需要痛苦的手指採血†或繁瑣的掃描。

Dexcom G7建立在Dexcom CGM值得信賴的性能之上，經臨床證實能降低A1C，減少高血糖和低血糖現象||,1。其可定制的警報可以警告葡萄糖水平過高或過低，並幫助用戶更長久地穩定血糖水平||,2。行業領先的遠端監控和報告功能也使用戶能夠隨時隨地與他們的親人和護理團隊保持聯絡¶。

Dexcom G7的性能： 與Verily公司合作開發；體積減少60%；一體化、隱蔽的可穿戴設計

30分鐘的感測器預熱時間，市面所有CGM中最快 *

12小時的寬限期，用於更換已用完的感測器，各次測量周期間的過渡更為平滑。

重新設計和簡化的流動應用程式，與Dexcom Clarity集成 #,**

改進了警報設定，警報更謹慎

重新設計的選配接收器，體積更小，顯示更醒目，更容易閱讀

直連Apple Watch（相關軟件預計未來發布） Dexcom G7繼承Dexcom G6的功能： 無需指尖採血†、掃描或校準

即時血糖讀數自動發送至相容的顯示裝置 §

2歲及以上的兒童可佩戴在上臂和腹部，2至6歲的兒童可佩戴在臀部上部。

與世界第一大聯網CGM生態系統集成

遠端監測，支援用戶與多達10名關注者分享血糖資料 ¶

經過驗證的Dexcom準確性和性能3

Dexcom正在與胰島素泵合作夥伴密切合作，以便儘快將Dexcom G7整合到當前和未來的自動胰島素輸送系統中。

如需瞭解更多Dexcom G7，請造訪DexcomEvent.com。Dexcom CGM的更多細節請造訪Dexcom.com。

Dexcom向美國食品藥品管理局提交了一份全面的510(k)上市前通知，以便在2021年第四季根據iCGM特殊管制要求對Dexcom G7 CGM系統進行監管審查††。

關於DexCom, Inc.

DexCom, Inc.透過創新的連續血糖監測(CGM)系統幫助人們即時控制糖尿病。公司總部設在加州聖地牙哥，營運遍布整個歐洲和亞洲/大洋洲的部分地區，已發展成為糖尿病護理技術領域的領導者。透過傾聽用戶、護理人員以及醫療機構的需求，Dexcom簡化並改善了世界各地的糖尿病管理。如需瞭解有關Dexcom CGM的更多資訊，請造訪www.dexcom.com。

*Dexcom G7可以在30分鐘內完成預熱，其他品牌的CGM需要1小時或更長時間



†如果來自Dexcom G7的讀數和血糖警報與症狀或預期不一致，請使用血糖儀進行糖尿病治療決策。



‡Dexcom，存檔數據



§要查看相容的智能設備清單，請造訪dexcom.com/compatibility。



||使用上一代Dexcom CGM系統獲得的結果。



¶需要單獨的Dexcom Follow應用程式和互聯網連接。資料共用需要互聯網連接。用戶在做出治療決定之前，應始終確認Dexcom G7應用程式或接收器上的讀數。



#醫療保健機構可透過clarity.dexcom.com/professional/registration註冊Dexcom Clarity。



**患者需要互聯網連接，才能透過相容的智能設備將血糖資料發送到dexcom.com/compatibility。患者只有選擇透過Dexcom Clarity與醫療服務提供者分享血糖資料時，後者才能夠查看患者的血糖資料。



††正在等待510(k)許可——未在美國上市銷售。

1 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378.



2 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132.



3《Dexcom G7用戶指南》 .

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