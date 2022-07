Der GoTrust Idem Key ist der erste FIDO-Sicherheitsschlüssel, der den Zugang zu MojeIDs tschechischen Behörden- und hochsicheren EU-eIDAS-Diensten ermöglicht

MojeID ist der erste Service, der FIDO-Standards für den Zugang zu allen digitalen EU-eIDAS-Diensten verwendet

IRVINE, Kalifornien (USA)–(BUSINESS WIRE)–GoTrustID Inc. (GoTrust) gab heute bekannt, dass die Idem Keys mit der Zertifizierung nach FIDO2 Security Level 2 in der Tschechischen Republik vom MojeID-Service von CZ.NIC verwendet werden, um die höchste Stufe der eIDAS-Sicherheit für digitale Transaktionen in der gesamten EU zu gewährleisten. MojeID ist der erste eIDAS-zugelassene eID-Dienst, der die FIDO-Standards und das Zertifizierungsprogramm anwendet. Das ist ein bedeutender Meilenstein, von dem die tschechischen Bürger durch die Nutzung einer phishing-sicheren Technologie profitieren.





Da die Idem Keys auf der höchsten Sicherheitsstufe qualifiziert sind, können sie auch für niedrigere Sicherheitsstufen verwendet werden, so dass Idem Keys Zugang zu allen Arten von eIDAS-Transaktionen haben. Die GoTrust Idem Keys verfügen über USB-A-, USB-C- und NFC-Schnittstellen. Alle Idem Keys sind kompatibel mit Windows, MAC, Chromebook, iOS- und Android-Telefonen. iPhones und Android-Geräte werden über die NFC-Schnittstelle unterstützt und darüber hinaus kann der Idem Key auch für den physischen Zugang in gewerblichen Umgebungen verwendet werden. Idem Keys sind nach IP68 wasserfest und in den 2 größten Online-Shops in der Tschechischen Republik erhältlich.

Die Verwendung des FIDO-Standards hat den Vorteil, dass die Idem Keys mit allen webbasierten Diensten funktionieren, und zwar überall, ohne dass ein Treiber oder eine Middleware heruntergeladen werden muss. Der MojeID-Identitätsdienst von CZ.NIC ist vom tschechischen Innenministerium für den Zugang zu Online-Behördendiensten und allen eIDAS-konformen Online-Diensten in der EU zugelassen.

Der GoTrust Idem Key ist der einzige FIDO-Sicherheitsschlüssel auf dem Markt, der die hohen Zuverlässigkeitsanforderungen von eIDAS erfüllt und auf jedem Benutzergerät funktioniert. „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir genau den FIDO-Sicherheitsschlüssel gefunden haben, den wir für die Akkreditierung nach eIDAS High benötigten“, kommentierte Ondřej Filip, CEO von CZ.NIC.

Über GoTrustID Inc.

GoTrustID Inc. (GoTrust) ist das erste Unternehmen, das eine Multi-Faktor-Authentifizierungsplattform (MFA) ohne Passwort für die alltäglichen Dinge eines Mitarbeiters anbietet: das Telefon, einen USB-Stick oder den Smart Badge. Unsere Mission ist es, überall und jederzeit ein einfaches und sicheres Login zu schaffen. Mit jedem von FIDO zertifizierten Authentifikator und Server macht die GoTrust Authentication Platform jeden Mitarbeiter zu seiner eigenen ID und ermöglicht es ihm, sich mühelos bei seinem Computer, seinen Unternehmenssystemen und seinen Cloud-Diensten anmelden. GoTrustID hat neunzehn internationale Patente zugesprochen bekommen, darunter sechs US-Patente.

Über CZ.NIC

CZ.NIC, z. s. p. o., ist eine 1998 gegründete Interessenvereinigung juristischer Personen. Die Vereinigung hat derzeit 117 Mitglieder. Eine Schlüsselaktivität der Vereinigung ist der Betrieb der Domainnamenregistrierung für die .CZ-Domain. Eine weitere Aktivität ist die Bereitstellung des MojeID-Dienstes zur Unterstützung von Technologien und Projekten, die der Internet-Infrastruktur in der Tschechischen Republik zugute kommen.

