Deque Systems lanceert axe DevTools Pro

HERNDON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Deque Systems, de vertrouwde leider in digitale toegankelijkheid, kondigde vandaag de beschikbaarheid aan van axe™ DevTools Pro. Axe DevTools Pro is gebouwd op de razend populaire gratis axe-browserextensie en is een enorme stap voorwaarts op het gebied van digitale gelijkheid. Hierdoor kunnen ontwikkelteams de toegankelijkheid bij de bron aanpakken met behulp van baanbrekende technologie voor menselijk en machinaal leren.

Zowel ontwikkelaars als nieuwelingen kunnen axe DevTools Pro gebruiken om geautomatiseerde en Intelligent Guided Tests™ uit te voeren op hun websites en applicaties. Deze verhinderen de kernblokkades zodat mensen met een handicap kunnen genieten van alles wat het internet te bieden heeft. Axe DevTools Pro kan 76 tot 84 procent van de toegankelijkheidsproblemen op een webpagina identificeren, het breedste scala aan opties in de branche voor het detecteren en verhelpen van toegankelijkheidsproblemen.

Meer dan 19.000 ontwikkelaars en andere gebruikers hebben input geleverd om Axe DevTools Pro te verfijnen tijdens de bètaperiode van 16 maanden. Veel van deze suggesties zijn al geïmplementeerd.

Axe DevTools Pro is nu beschikbaar op www.deque.com/axe/devtools.​ Er is een gratis proefperiode van 14 dagen en hiervoor is geen creditcard vereist. Daarna is het beschikbaar voor $ 40 per maand of $ 409 per jaar.

“Met weinig moeite of expertise kunnen ontwikkelaars nu een zinvolle verandering doorvoeren door de gebruikerservaring van hun apps aanzienlijk te verbeteren. Door uw app toegankelijk te maken voor mensen met een handicap, verzendt u een schonere code en beperkt u de risico’s. Axe DevTools Pro is gebouwd om de impact van ontwikkelaars uit te breiden, zonder bestaande processen te verstoren”, zei Dylan Barrell, Chief Technology Officer van Deque Systems. “Met superieure automatisering en begeleide tests kunnen zelfs beginners nu robuuste toegankelijkheidstests en -herstel uitvoeren.”

Door gebruik te maken van de industriestandaard open source axe-toegankelijkheidsregelsengine en machine leren van Deque, zijn de Intelligent Guided Tests van axe DevTools Pro gebaseerd op eenvoudige vraag-en-antwoordinteracties waarvoor geen expertise op het gebied van toegankelijkheid vereist is. Axe DevTools Pro begeleidt ontwikkelaars door inspecties van hun websites en applicaties, maakt scans van volledige of gedeeltelijke pagina’s mogelijk en produceert en bewaart vervolgens volledige rapporten waar aandachtsgebieden voor optimalisatie worden benadrukt.

Andere beschikbare axe DevTools-abonnementen zijn:

Axe DevTools Enterprise: Alle axe DevTools Pro-functies zijn ook beschikbaar voor Deque axe DevTools Enterprise-klanten. Enterprise-gebruikers profiteren ook van CI/CD-integratie, CLI, zakelijke beveiliging en ondersteuning, en native Android- en iOS-tools.

Gratis versie Axe DevTools: Gebruikers die niet upgraden naar Pro of Enterprise voor hun toegevoegde functiesets, kunnen gratis geautomatiseerde tests blijven uitvoeren met de axe DevTools-browserextensie.

“Axe DevTools is ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het oplossen van problemen bij de kern terwijl ze coderen, de meest flexibele methode om toegankelijkheidsblokkers op te lossen en toekomstige juridische problemen te voorkomen”, zegt Preety Kumar, CEO van Deque Systems. “Dit is essentieel om opnieuw te bewerken te voorkomen en de DevOps-levenscyclus te versnellen, terwijl ervoor wordt gezorgd dat websites bruikbaar zijn voor meer dan 1 miljard mensen in de wereld die leven met een of andere vorm van handicap en die mogelijk afhankelijk zijn van ondersteunende technologieën om op internet te navigeren.”

Over Deque Systems

Deque (uitgesproken als dee-cue) is een bedrijf voor internettoegankelijkheidssoftware en -diensten en onze missie is ‘Digitale gelijkheid’. Wij zijn van mening dat iedereen, ongeacht zijn of haar mogelijkheden, gelijke toegang moet hebben tot de informatie, diensten, toepassingen en al het andere op internet.

We werken samen met bedrijven en organisaties op bedrijfsniveau om ervoor te zorgen dat hun websites en mobiele apps toegankelijk zijn. Deque is geïnstalleerd in meer dan 250.000 browsers en met meer dan 4.000 voltooide auditprojecten is Deque de industriestandaard.

Axe en Intelligent Guided Testing zijn handelsmerken van Deque Systems, Inc.

