De race is begonnen! KartRider Rush+ wordt op 12 mei wereldwijd gelanceerd!

Mobile Kart Racer bereikt wereldwijd 5 miljoen pre-registraties voorafgaand aan de lancering

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Bereid je voor op een spannende rit als gratis te spelen mobiele kartracer, KartRider Rush+, wordt op 12 mei gelanceerd op iOS- en Android-apparaten. Zet je schrap en ervaar een robuuste set circuits, innovatieve en diverse spelmodi en talloze aanpassingsopties voor de kart die de wereld van kartracegames opnieuw definiëren.





De nieuwste versie van de waanzinnig populaire KartRider-franchise, KartRider Rush+ beschikt over meer dan 50 circuits en 20 karts bij de lancering met ongeëvenaarde opties voor het aanpassen van de kart en personages, variërend van emblemen, nummerplaten, skins en meer.

KartRider Rush+ is gebouwd voor uitbarstingen van gameplay onderweg of voor langere duur, gespeeld met collega-racers, en biedt voor elk wat wils met verschillende modi, waaronder:

Verhaalmodus: In de verhaalmodus kunnen spelers zich volledig onderdompelen in het spel, meer te weten komen over de achtergrondverhalen van de personages en verschillende spelmodi presenteren.

Speed Race-modus: Deze modus daagt racers uit om tegen elkaar te strijden en hun driftvaardigheden te gebruiken om EXP te verdienen die uitdagendere circuits kan ontgrendelen.

Arcade-modus: Of je nu solo speelt of in teams, spelers kunnen genieten van extra gameplay-opties in Arcade-modus, zoals Item Race, Infini-Boost en Lucci Runner.

Geklasseerde modus: Van Bronze tot Living Legend, spelers kunnen hoger scoren en beloningen verdienen, zoals K-Coins, om verschillende items in de winkel te kopen.

Van Bronze tot Living Legend, spelers kunnen hoger scoren en beloningen verdienen, zoals K-Coins, om verschillende items in de winkel te kopen. Tijdrit: In deze modus draait alles om het verslaan van de klok om de snelste racer te worden.

Voor spelers die het ultieme racevermogen willen bereiken, introduceert KartRider Rush+ een mentorschapsysteem, waarmee racers kunnen samenwerken met mentoren om hun vaardigheden te verbeteren of zich als mentor kunnen aanmelden om andere spelers te begeleiden. Alle spelers die deelnemen aan dit systeem ontvangen mentorschapsvoordelen en beloningen. Het club-systeem maakt het voor racers ook gemakkelijk om hun krachten te bundelen en samen te werken om uitdagingen en dagelijkse activiteiten te voltooien, en beloningen te verdienen.

Bovendien kunnen alle spelers tot 25 mei 2020 de mijlpaalbeloningen voor pre-registratie claimen. Pre-registratiebeloningen zijn onder meer Skelemech Kart, Slugger Dao Character, Angel Wing Headset, Star Driftmoji en Love Candy Balloon, die zijn toegevoegd als bonusitem nadat 5 miljoen pre-registraties werden bereikt voorafgaand aan de lancering.

Om de lancering te vieren, werkt KartRider Rush + samen met de iconische fabrikant van randapparatuur, HyperX. Als onderdeel van het partnerschap, organiseert KartRider Rush + weggeefacties van HyperX gaming-randapparatuur, waaronder de HyperX Cloud MIX™-headset en de HyperX ChargePlay Clutch™, ontworpen voor langere, comfortabelere gamesessies.

KartRider Rush+ is wereldwijd beschikbaar in meerdere talen, waaronder Engels, Koreaans, Thais en Traditioneel Chinees. Bezoek https://kartrush.nexon.com voor de laatste updates en informatie.

Over KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com

Gebaseerd op het populaire online gaming-fenomeen, KartRider, is KartRider Rush+ een gratis te spelen mobiel racespel dat alle race-actie van zijn naamgenoot levert op iOS- en Android-apparaten. Met prachtige 3D-graphics, biedt KartRider Rush+ spelers stoere circuits, krachtige karts en spelmodi, net als zijn online tegenhanger. Voor elk niveau, van beginnende racer tot driftkampioen.

Over Nexon America Inc. http://www.nexon.net/corporate/about-nexon/

Nexon America Inc. is opgericht in 2005 en levert uitstekende gratis te spelen online game-expertise en live game-ondersteuning, waarbij het gebruik maakt van de sterke punten van NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) en passen ze toe voor een uniek westers publiek. Nexon America heeft al meer dan een decennium consequent iconische franchises zoals MapleStory en Mabinogi ondersteund. Deze hebben records gebroken en spelers geboeid. Met nieuwe projecten in het verschiet, handhaaft Nexon America de baanbrekende en innovatieve geest van zijn moederbedrijf, door gebruik te maken van de benadering dat de speler op de eerste plek komt, terwijl het de best mogelijke gameplay-ervaringen voor de westerse markt ontwerpt.

