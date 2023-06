Das Warten hat ein Ende, Garth Brooks kehrt mit dem Start von The BIG 615 exklusiv auf TuneIn ins Radio zurück

Die Stimme des aktuellen Country-Radios, Storme Warren, moderiert die neue GLOBALE Country Music Station

The BIG 615 bietet den Hörern eine authentische Interpretation von Country Music mit den größten Songs und den größten Künstlern von heute. „Ich glaube, dass die Hörer von Country Music das Neueste von George Strait hören wollen, gefolgt von dem Neuesten von Luke Combs. Das Neueste von Ashley McBryde, gefolgt von dem Neuesten von The Chicks“, sagte Garth Brooks.

Fans auf der ganzen Welt können The BIG 615 ab heute kostenlos auf TuneIn streamen.

Storme Warren wird die offizielle Stimme von The BIG 615 sein. Millionen und Abermillionen von Country Music-Fans beginnen ihren Tag mit Warren. Er bringt eine Leidenschaft für das Format und ein umfangreiches Wissen über das Genre mit und wird mit Brooks zusammenarbeiten, um die Inhalte voranzutreiben. Warren wird gelegentlich von Gastmoderatoren begleitet, darunter Brooks und andere Stars der Branche.

„Der Sender The BIG 615 ist ausschließlich der Country Music gewidmet“, so Brooks weiter. „Wir sind bei The BIG 615 ein wenig traditioneller eingestellt. Wir sind stolz darauf, wie der Sender sich anhört und wollen, dass die ganze Welt das hört, was wir für das großartigste aller Formate halten … Country Music.“

„Garth Brooks hat eine erstaunliche Vision für das Radio“, sagte Rich Stern, CEO von TuneIn. „Wir bei TuneIn fühlen uns geehrt, mit einem Künstler wie Garth zusammenzuarbeiten, um seine Vision zu verwirklichen und ein unvergleichliches Erlebnis für unsere Hörer zu schaffen. Wir freuen uns noch mehr, The BIG 615 unserer weltweiten Hörergemeinschaft vorzustellen und ihnen ein einzigartiges Ziel zu bieten, um in die Welt der Country Music einzutauchen.“

„Ich LIEBE die Tatsache, dass der Sender aus der Heimat der Country Music kommt“, fügt Brooks hinzu. „Wir senden aus der Music Row, dem Herzen von Nashville und der Country Music.“

SEVENS Radio wird in diesem Jahr mehrere Sender auf TuneIn starten, die sich der Country Music und anderen Themen widmen, die alle von Garth Brooks und dem SEVENS Radio Network kuratiert und konzipiert wurden … exklusiv auf TuneIn.

TuneIn ist die weltweit größte Plattform für Live-Radio. Es hat über 75 Millionen Hörer in 122 Ländern, um die Country Music auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die Plattform bietet SEVENS Radio Zugang zu einem wirklich globalen Publikum. Die Technologie von TuneIn ist in 200 verschiedene Fahrzeuge und Geräte integriert, so dass die Fans über ihre Telefone, Smart Speaker oder in ihren Autos zuhören können.

Um das vollständige Einführungsvideo von The Big 615 von der heutigen Markteinführung zu sehen, klicken Sie bitte hier.

Um The BIG 615 noch heute zu streamen, besuchen Sie TuneIn.com/garthbrooks oder laden Sie die TuneIn App im Apple App Store oder bei Google Play kostenlos herunter. Oder bitten Sie Ihren Smart Speaker, „The BIG 615“ abzuspielen.

Über TuneIn:

TuneIn, der weltweit führende Anbieter von Live-Audio, bringt Live-Sport, Nachrichten, Musik, Hörbücher, Podcasts und Radio aus der ganzen Welt zusammen und ermöglicht es den Hörern, das zu hören, was sie lieben, wo auch immer „hier“ sein mag. Mit mehr als 75 Millionen monatlich aktiven Nutzern und einer Verbreitung über 200 Plattformen und verbundene Geräte ist TuneIn eine der meistgenutzten Streaming-Audio-Plattformen der Welt. TuneIn Premium-Abonnenten erhalten exklusiven Zugang zu werbefreien Nachrichten von Top-Sendern wie CNN, Fox News Radio, CSPAN, MSNBC, CNBC und Bloomberg sowie zu Live-Programmen von MLB, NFL, NHL und College-Sport und werbefreien Musikkanälen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.tunein.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder Twitter.

Über Garth Brooks:

Garth Brooks hat gerade eine neue Residency begonnen, Garth Brooks/Plus ONE im The Colosseum at Caesars Palace. Da 2023 ausverkauft ist, sind die Termine für 2024 bereits im Verkauf. Letztes Jahr beendete Garth Brooks seine dreieinhalb Jahre dauernde Stadium Tour. In jeder Stadt, in der er spielte, kamen durchschnittlich mehr als 95.000 Zuschauer und insgesamt sahen ihn fast drei Millionen Menschen. Die Tournee endete im September, als Garth das fünfte ausverkaufte Konzert im Croke Park von Dublin, Irland, spielte. Die fünf Konzerte wurden von über 400.000 Menschen besucht.

Im Mai 2021 war Garth Brooks einer von fünf Künstlern, die eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen erhielten, die ein Künstler erhalten kann: The Kennedy Center Honor. Garth ist der erste siebenmalige Preisträger der Auszeichnung CMA Entertainer of the Year. Brooks ist der erste und einzige Künstler in der Geschichte, der neun Diamond Awards für seine mittlerweile neun diamantenzertifizierten Alben mit jeweils über 10 Millionen verkauften Alben erhalten hat. Er bleibt der meistverkaufte Solokünstler in der Geschichte der USA, zertifiziert von der RIAA mit 157 Millionen verkauften Alben. Bei den Pollstar Awards 2021 wurde er als Country Touring Artist of the Decade ausgezeichnet. Im März 2020 erhielt Garth den angesehenen Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song. Die Veranstaltung wurde auf PBS ausgestrahlt. Er hat alle Auszeichnungen erhalten, die die Plattenindustrie einem Künstler verleihen kann.

