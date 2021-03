Darkness Rises apre le porte a nuove avventure nelle rovine antiche

I giocatori possono sperimentare nuove aree, provare un nuovo equipaggiamento potente ed eventi speciali per le festività

Darkness Rises, l'Action RPG in terza persona per dispositivi mobili di Nexon America, mantiene resta viva lo scontro tra umani e orchi con il nuovo aggiornamento di marzo disponibile oggi.

L’aggiornamento di marzo offre una serie di nuovi contenuti, tra cui nuovi livelli di avventura, accessori, animali da compagnia pasquali, ornamenti per i costumi e altro ancora. I nuovi livelli chiamati “Ancient Ruins” (Rovine antiche), offrono ai giocatori aree del tutto nuove da esplorare che presentano nuovi nemici e boss da vincere in battaglia, tra cui Ancient Makara.

I giocatori potranno anche addestrarsi per il combattimento con i nuovi accessori Arctic Annihilation Rank L arricchiti con più livelli di miglioramento delle abilità. L’aggiornamento include accoppiamenti PvP potenziati e nuovi ornamenti per i costumi con ali.

In tempo per la Pasqua, Darkness Rises ospiterà celebrazioni a tema incentrate sulla festività, tra cui un evento dedicato alla decorazione dei costumi. Include anche un nuovo animale da compagnia pasquale e un evento con operazioni dal vivo per i giocatori.

Per partecipare ai festeggiamenti, i giocatori possono scaricare il gioco nelle versioni per iOS o Android. Per ulteriori informazioni su Darkness Rises, visitare il sito: https://dr.nexon.com.

Lanciato nel 2018, Darkness Rises è un rivoluzionario Action RPG di prossima generazione di Nexon che abbina una grafica mozzafiato, un coinvolgente gameplay all’avanguardia e battaglie all’ultimo respiro. Con classi esclusive e battaglie dal rendering elettrizzante su iOS e Android, Darkness Rises ha registrato sin’ora oltre 23 milioni di giocatori, 35 milioni di personaggi personalizzati e 2,4 milioni di missioni completate.

