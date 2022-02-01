CYGNVS™推出首个网络危机准备和应对管理指导平台

该平台已拥有1,000家客户。CYGNVS™将在5,500万美元A轮融资的支持下扩大运营规模

加州洛思阿图斯–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–今天，CYGNVS Inc.在完成5,500万美元A轮融资后高调登场，推出其开创性的引导式网络危机平台，旨在使组织能够在准备和应对任何网络危机时保持互联(Connected)、自信(Confident)、掌控(Control)和合规(Compliant)。

全球安全顾问、《纽约时报》畅销书《未来的犯罪》(Future Crimes)作者Marc Goodman表示：“无论在网络安全上投入多少资金，网络危机都是不可避免的，世界上的每一家组织都需要为这种可能发生的事件做好准备和计划。成功应对网络危机是非常复杂的，大多数受害者之所以失败，是因为他们在危机发生时才试图胡乱拼凑出应对措施。提前做好准备并制定切实可行的计划，对于任何组织的网络恢复能力都是至关重要的。”

当网络危机真正发生时，提前的准备和演练可以起到很大作用。根据《2022年数据泄露成本报告》(The Cost of Data Breach Report 2022)中的数据，准备和演练更充分的组织平均可节省138万美元的直接成本。

CYGNVS（CYber GuidaNce Virtual Space（网络引导虚拟空间）的缩写）使组织能够在网络危机发生前通过提前准备和演练降低风险，然后通过引导式加速响应来降低网络危机的应对成本和影响。

与保险公司合作

正如保险业帮助推动建筑物采用自动喷水灭火系统，从而大幅降低火灾风险一样，网络保险业在网络危机准备和应对方面也有着深厚的专业知识。

CYGNVS已与全球领先的网络保险提供商美国国际集团(AIG)开展合作。在应对数千起网络安全事件后，AIG确定了优化安全应对措施所面临的各种关键挑战，例如客户能否了解整个端到端应对流程、事件发生后安全的沟通，以及与包括网络安全法律顾问和司法顾问在内的外部应对措施提供商保持有效和一致的合作。AIG基于其在网络索赔解决方面的经验、专长和思想领导力，提供相关指导，帮助CYGNVS制定要求，使CYGNVS能够开发强大的平台来解决全球组织的问题。

目前，CYGNVS的保险客户合计占网络保险市场的一半份额，领先的保险公司和经纪公司正在向客户推广CYGNVS，作为其网络保险保单的补充。

更快地恢复业务

借助CYGNVS，组织可以通过内部渠道，在安全可靠的带外环境中迅速召集所有参与网络危机应对的人员。该平台将静态的安全事件应对计划转换为交互式和可操作的流程和检查表。可以为内部团队和外部专家分配角色和职责，以易于理解的方式交流任务，并且可以随着人员、资产、法规和威胁的变化，方便快捷地更新计划和工作流程。

CYGNVS创始人兼首席执行官Arvind Parthasarathi表示：“CYGNVS成立的使命是：解决组织在网络危机准备和应对方面的关键问题，使全球组织能够降低网络风险。我们专门将CYGNVS打造成一个引导式的网络危机平台，帮助组织在网络危机之前、期间和之后保持互联、自信、掌控和合规。”

互联

带外传输、安全、移动性

移动应用，适用于iOS/Android和所有浏览器，随时随地可访问

预设置、预配置，随时可用

快速组建团队、分配角色并立即做出反应

自信

预先构建的行动手册和行业模板

迅速接入由律师、法务、保险等已预先加入组织的外部专家组成的生态系统

通过演练和模拟来建立肌肉记忆

引导式工作流程为新的或无经验的团队成员提供支持

掌控

引导式，按照步骤响应执行

单个统一指挥中心

跨工作流的可见性、跟踪和警报

确保执行所有要求的步骤，无失误

合规

跨内部和外部团队的细粒度访问控制

通过管理信息访问帮助维护特权

文件证据的审计追踪

简化向监管机构、客户和其他利益相关者的报告过程

CyGNVS已通过SOC2 Type 2认证，符合ISO 27001标准，从开发之初即采用了业界领先的安全标准，包括多因素身份验证(MFA)、对传输中和静止状态的所有数据进行加密，以及分离和隔离最佳实践。

5,500万美元A轮融资

本次A轮融资由Andreessen Horowitz领投，Stone Point Ventures和EOS Venture Partners参投。CYGNVS将利用这笔资金进一步加强平台，同时扩大销售业务。

Andreessen Horowitz普通合伙人Angela Strange表示：“传统的多租户云架构无法应对网络危机准备和响应中复杂的访问和安全挑战。CYGNVS经验丰富的云和安全团队从底层开始，构建起功能强大的端到端网络危机操作系统，可帮助组织成功准备和应对危机。”

现已全面上市

CYGNVS现已面向所有细分市场全面推出，并提供英语、法语、西班牙语、德语和日语版本。CYGNVS可直接购买，也可以作为网络保单的免费福利从领先的保险公司和经纪公司处获得。如需了解更多信息或联系安排演示，请访问www.CYGNVS.com。

关于CYGNVS Inc.

CYGNVS是一个专门构建的引导式网络危机应对平台，旨在帮助组织在危机之前、期间和之后保持互联、自信、掌控和合规。CYGNVS总部位于硅谷，在加拿大、印度和爱尔兰设有办事处。公司已得到由Andreessen Horowitz、Stone Point Ventures和EOS Venture Partners提供的5,500万美元A轮融资的支持。如需了解更多信息，请访问www.CYGNVS.com。

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