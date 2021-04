Cyfrowa transformacja: Mary Kay Inc. uruchamia platformę Suite 13TM zapewniającą angażujące doświadczenia wirtualne

Platforma wirtualnej rzeczywistości, która zapewnia elastyczną przestrzeń dla Mary Kay i jej niezależnych konsultantek kosmetycznych, aby zaprezentować najnowszą ofertę produktów, opowiedzieć historię marki i podkreślić jej dziedzictwo.

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Globalna marka kosmetyczna Mary Kay Inc. i działające w jej ramach Global Design Studio przedstawiają Suite 13TM, innowacyjne wirtualne doświadczenie kosmetyczne, które wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do stworzenia wersji cyfrowej pierwszego wirtualnego showroomu Mary Kay. Zaprojektowany przy użyciu najnowszej technologii wirtualnej rzeczywistości nowy Suite 13TM oferuje niezależnym konsultantkom Mary Kay oraz ich klientom i klientkom 360-stopniowe, trójwymiarowe doświadczenie kosmetyczne, w którym można wirtualnie przeglądać ofertę produktów pielęgnacyjnych marki Mary Kay, jak również poznać historię firmy i jej założycielki Mary Kay Ash.





Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Zobacz pełną informację tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210415005306/en/

Nowy pakiet Suite 13TM zaprasza do zwiedzania wirtualnych „pokoi”. Po wejściu do „lobby” można zapoznać się z globalną spuścizną firmy. Inne wirtualne pokoje to „Pink Plaza” poświęcony wartościom firmy oraz „Innovation Center”, w którym prezentowane są innowacyjne produkty Mary Kay do pielęgnacji skóry oraz najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania produktów oraz ich składniki. Platforma pozwala również dodawać swoje ulubione produkty Mary Kay do listy życzeń, którą można przekazać swojej niezależnej konsultantce kosmetycznej.

„Wprowadzenie Suite 13TM jest wynikiem wielu miesięcy kreatywnej pracy, pasji i zaangażowania, aby zapewnić niezależnym konsultantkom kosmetycznym Mary Kay najlepsze i najbardziej innowacyjne narzędzia na rynku, które pomogą im w zarządzaniu ich biznesem – mówi Sheryl Adkins-Green, dyrektor ds. marketingu Mary Kay Inc. „Dziś technologia jest kluczowym elementem we wszystkich dziedzinach, a ludzie – zwłaszcza – Młodsze pokolenie, chcą odkrywać, uczyć się i dowiadywać o nowych produktach online. Suite 13TM zapewni niezależnym konsultantkom kosmetycznym Mary Kay elastyczność cyfrowego biznesu dzięki możliwości promowania naszej marki Mary Kay bez ograniczeń co do miejsca i czasu, a także poprawi sposób, w jaki budują relacje ze swoimi klientami i klientkami dzięki wspólnym angażującym doświadczeniom związanym z dbaniem o urodę. Aby zwyciężyć w tym nowym środowisku opartym na technologii cyfrowej, będziemy nadal poszukiwać nowych sposobów wirtualnego kontaktu w celu uzyskania spersonalizowanych, niewymagających bezpośredniego kontaktu doświadczeń opartych na zaawansowanych technologicznie innowacjach”.

Przy projektowaniu Suite 13 TM, Mary Kay współpracowała z Obsess, wiodącą platformą handlową działającą w oparciu o doświadczenia klientów, która umożliwia markom tworzenie interaktywnych, wirtualnych doświadczeń online z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Prowadzona przez kobietę biznesu Nehę Singh firma Obsess współpracowała z innymi globalnymi markami kosmetycznymi i modowymi, tworząc niezapomniane, markowe doświadczenia wirtualne dla konsumentów i konsumentek. Zgodnie ze swoją misją upodmiotowiania kobiet Mary Kay nawiązała również współpracę z kilkoma fotografkami w celu stworzenia obrazów wyświetlanych na wirtualnej platformie.

„Suite 13 TM ma na celu zebranie doświadczeń Mary Kay związanych z urodą, aby stały się one znacznie bardziej przystępne dla niezależnych konsultantek kosmetycznych oraz ich klientów i klientek, bez potrzeby przemieszczania się – powiedziała Neha Singh, założycielka i dyrektor generalna Obsess. – W przypadku Suite 13TM zespół Mary Kay zadbał o każdy szczegół platformy, dając korzystającym z niej osobom poczucie przebywania w wirtualnym salonie Mary Kay bez konieczności fizycznej obecności. Nasza platforma umożliwiła markom stworzenie atrakcyjnych wizualnie, wciągających wirtualnych doświadczeń, które zmieniają sposób kontaktu z odbiorcami. Cieszymy się, że klienci i klientki Mary Kay mogą nadal odkrywać, uczyć się i wchodzić w interakcje z marką w nowym cyfrowym środowisku”.

Platforma Suite 13 TM została początkowo uruchomiona w Meksyku w 2021 roku, a następnie w Brazylii, Argentynie, Hiszpanii, Kolumbii i Peru. Firma planuje uruchomić platformę na większości swoich rynków do końca 2021 roku. Mary Kay jest pierwszą firmą, która wprowadziła tego typu wirtualne rozwiązanie w swojej branży. Suite 13 TM to najnowsza spośród innowacji technologicznych firmy Mary Kay i należącego do niej Mary Kay Global Design Studio. Firma wprowadziła już na rynek Mary Kay® Skin Analyzer, aplikację, która wykorzystuje najbardziej zaawansowaną i opartą na nauce technologię rekomendacji dla określonych typów skóry twarzy opartą na sztucznej inteligencji, aby pomóc niezależnym konsultantkom w zapewnieniu spersonalizowanego schematu pielęgnacji skóry produktami Mary Kay za pomocą szybkiego skanowania skóry. Kolejna innowacja, Mary Kay® MirrorMe™ Web, zapewnia klientom i klientkom wirtualny sposób na wypróbowanie produktów przed zakupem bezpośrednio ze strony internetowej niezależnej konsultantki kosmetycznej przy zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości. MirrorMe™ jest również dostępne dla urządzeń z systemem iOS i Android.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, niemal 60 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: tworzyć atrakcyjne możliwości dla kobiet, oferować olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay Inc. prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Mary Kay działa na rzecz upodmiotowienia kobiet i ich rodzin, współpracując z organizacjami z całego świata. Firma koncentruje się na wspieraniu badań nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do podążania za marzeniami. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy.

Wersja źródłowa na: businesswire.combusinesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210415005306/en/

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc. dział komunikacji korporacyjnej



Marykay.com/newsroom



tel. (+1) 972.687.5332



e-mail: [email protected]