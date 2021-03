Covetrus nomme sa vice-présidente en charge de la gestion mondiale des talents

Une cadre expérimentée de la gestion des talents, avec une expérience dans les technologies, rejoint l’équipe de direction mondiale des RH

PORTLAND, Maine–(BUSINESS WIRE)–Covetrus (NASDAQ : CVET), un leader mondial des technologies et services pour la santé animale, a annoncé aujourd’hui la nomination de Stacey M.M. Shirra au poste de vice-présidente en charge de la gestion mondiale des talents. Le poste nouvellement créé est un rôle stratégique conçu pour favoriser l’accélération du plan triennal de la Société.

Mme Shirra est responsable de la stratégie mondiale de Covetrus en matière de talents, elle est notamment chargée de bâtir un robuste bassin de talents dans toute l’organisation. Dans le cadre de sa fonction, elle axera ses efforts sur l’investissement dans les talents, et leur développement, et sur l’aide à la création d’une culture innovante, qui évolue rapidement. Il lui incombe également de diriger les initiatives de la Société en matière de diversité et d’inclusion.

« Je suis ravie d’accueillir Mme Shirra dans notre équipe de direction internationale », a déclaré Ditte Marstrand Wulf, directrice des ressources humaines chez Covetrus. « Nos employés sont notre force et le facteur le plus important pour notre réussite future. Le poste que Mme Shirra va occuper est essentiel à la croissance et à la santé de notre organisation et de nos affaires. Nous attendons avec intérêt ses contributions et son solide leadership au sein de notre culture d’excellence. »

Stacey M.M. Shirra apporte une expertise allant de l’apprentissage à la planification des successions, en passant par le développement. Avant de rejoindre Covetrus, elle travaillait chez Apple au sein du groupe Global Talent Management & Organizational Readiness. Elle y a conçu, dirigé et mis en œuvre des programmes mondiaux de gestion du développement et de la performance des cadres. Dans le cadre de ses fonctions chez Covetrus, Mme Shirra dirigera également la gestion de la santé et de la performance organisationnelles.

Mme Shirra a vécu et travaillé au Royaume-Uni, en Asie et tout récemment dans la Silicon Valley. Elle a corédigé le livre Persistence at e-Learning in a China Corporate Training Context, qui examine les taux de réussite pour le e-learning délivré dans un environnement professionnel. Mme Shirra est membre de GlobalScot, un réseau mondial de personnalités entrepreneuriales et inspirantes du monde des affaires se consacrant à aider des entreprises écossaises ambitieuses. Mme Shirra est une intervenante dans le webinaire de GlobalScot organisé à l’occasion de la Journée internationale de la femme, qui s’efforcera d’offrir de la diversité dans les postes de direction. Vous pouvez visionner le webinaire à la demande sur https://www.globalscot.com/business-events-webinars.

À propos de Covetrus

Covetrus est une entreprise internationale de technologies et de services pour la santé animale déterminée à permettre à ses partenaires des cabinets vétérinaires d’obtenir de meilleurs résultats thérapeutiques et financiers. Nous regroupons produits, services et technologies sur une plateforme unique qui connecte nos clients aux solutions et aux informations dont ils ont besoin pour travailler au mieux. Notre passion pour le bien-être des animaux et de ceux qui en prennent soin nous pousse à faire progresser le monde de la médecine vétérinaire. Covetrus, dont le siège social est situé à Portland, dans le Maine, compte environ 5 500 employés au service de plus de 100 000 clients dans le monde entier. Pour de plus amples informations au sujet de Covetrus, veuillez consulter le site https://covetrus.com/.

