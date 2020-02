Counterpoint Research: Fugro, PTC en Mapbox leiden de mogelijkheden van het ruimtelijk intelligentieplatform

WRLD, Nomoko en Gamesim bieden oplossingen op maat, terwijl NavVis, Enertiv, Siradel Engie en SketchUp nichecategorieën ontwikkelen

NEW DELHI & HONGKONG & SEOUL & LONDEN & BEIJING & SAN DIEGO & BUENOS AIRES–(BUSINESS WIRE)–Met de uitbreiding van connectiviteit komen verschillende innovatieve technologieën steeds vaker voor; locatie-intelligentie is er zo één, door gebruik te maken van locatie- en positioneringsgegevens voor de generatie van inzichten en de creatie van waarde. Locatie-intelligentie en -navigatie hadden in het verleden echter niet het vermogen om effectief in gebouwen te navigeren. Dit heeft geleid tot een technologische innovatie die we ‘ruimtelijke intelligentie’ noemen.





Ruimtelijke intelligentieplatforms maken gebruik van realtime simulatie van 3D-modellen om gevisualiseerde realtime inzichten te bieden, waaronder het absorberen van meerdere datasets, IoT-integratie en het mogelijk maken van een snelle ontwikkeling van digitale tweelingen. De technologie kan samenwerken met bestaande nieuwe technologieën zoals smart city, digitale tweelingen, Industry 4.0, AR/VR om meerdere innovatieve use-cases te creëren.

Prachir Singh, Senior Analyst, merkte over de mogelijkheden van de bestaande platforms op: “Fugro leidt de Spatial Intelligence Platform Capability Index gevolgd door PTC en Mapbox, volgens de CORE-scorekaart van Counterpoint. Fugro is een compleet platform voor ruimtelijke intelligentie met mogelijkheden in elke parameter en richt zich op de sector voor nutsvoorzieningen en natuurlijke hulpbronnen. PTC heeft zich gericht op industriële IvD voor Industry 4.0-toepassingen, voornamelijk ‘digitale tweelingen‘ om zich te concentreren op het bewaken en onderhouden van bedrijfsmiddelen, evenals voor training en leerontwikkeling van industriële werknemers. Mapbox gebruikt 3D-kaarten en -simulatie om zijn dominantie in locatie-intelligentie te vergroten. WRLD is gericht op slimme gebouwen en slimme locaties. Andere platforms, zoals Enertiv en NavVis, richten zich op navigatie en positionering in gebouwen, en andere gerelateerde inzichten.”

Ruimtelijke intelligentieplatforms kunnen op verschillende manieren worden toegepast om waarde te creëren via verbeteringen in operationele efficiëntie, waardoor bedrijven incrementele inkomsten kunnen genereren in bestaande bedrijven alsook de creatie van nieuwe en onconventionele bronnen van inkomsten kunnen ondersteunen. Daar de sector van de ruimtelijke intelligentie zich in een opkomende fase bevindt, moeten toonaangevende spelers in onroerend goed, productie en automatisering, nutsbedrijven en infrastructuur, evenementenbeheer en AR/VR en gaming samenwerken met deze platforms om hun aanbod te verbeteren. Dit zal hun bestaande digitale transformatie stimuleren door het maken van digitale tweelingen van activa, visualisatie van IvD-gegevens en integratie van nieuwe technologieën zoals augmented reality om de gebruikerservaring te stimuleren.

Het uitgebreide rapport ‘Spatial Intelligence Platforms and Ecosystem‘ kan hier worden gedownload.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

