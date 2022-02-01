Conviva的報告顯示，2022年第二季全球串流媒體市場實現兩位數成長；智慧電視和Roku在全球觀看方式中占主導地位

Conviva發表《2022年第二季串流媒體狀況報告》，詳述了全球各地區的串流媒體成長情況、設備偏好和串流媒體品質

加州福斯特城–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–跨國串流媒體分析平臺Conviva今天公布的《串流媒體現狀季報》顯示，全球串流媒體市場持續成長，與2021年第二季相比，2022年第二季收益率為(14%)。亞洲和拉丁美洲的成長幅度居前兩位——分別為90%和70%，北美作為全球極為成熟的串流媒體市場，年增率成長了5%。





隨著全球串流媒體產業日趨成熟，串流媒體的成功之路變得愈發複雜。設備碎片化日益嚴重，觀眾對品質的期望隨著廣告進入串流媒體領域而不斷提高。串流媒體發行商面臨著提供一致且有益體驗的挑戰。無論是非洲使用Android手機的觀眾，還是德州透過智慧電視觀看的觀眾，無不期待高品質畫面、即時取得內容和零故障。

Conviva總裁兼執行長Keith Zubchevich表示：「如今的串流媒體競爭取決於哪些發行商能夠滿足這些期望，包括為重大時刻的內容提供一流體驗等。能夠做到這一點的發行商將在競爭中快速脫穎而出。最重要的是，那些將獲得有關客戶（現實世界體驗）的即時可執行見解作為首要任務的發行商，無疑將獲得領先優勢。」

重要發現

位元速率正在上升

Conviva發現，2022年第二季全球所有螢幕類型和設備的位元速率都在上升，但往往以犧牲其他品質指標為代價。例如，在所有螢幕類型中，智慧電視的位元速率增幅最大，年增率成長15.1%。然而，為提供更高清晰度的體驗，智慧電視在視訊啟動失敗、視訊啟動時間和緩衝時間方面均有明顯增加。相反，PlayStation和Roku是僅有的同時加快視訊啟動時間（分別縮短10.7%和12%）和增加位元速率（分別上升4.6%和12.9%）的兩款大螢幕設備。

大螢幕：Roku仍居前茅

Roku繼續佔據大螢幕設備（大螢幕包括聯網電視、智慧電視和遊戲機等）的首位，受眾觀看時間幾乎穩定在30.5%，與2021年第二季相比下降不到1%，Amazon Fire TV以16%的大螢幕觀看時間位居第二。三星電視(13.7%)、Android電視(7.8%)和LG電視(7.3%)也躋身了大螢幕觀看時間的前五名之列。與去年相比，Chromecast、Xbox和PlayStation的份額均有所下降。

Android與iPhone的串流媒體對決

截止目前，iPhone一直是行動串流媒體的主力設備，特別是在北美。2022年第二季，這方面的差距已經縮小，iPhone和Android手機佔據了幾乎相同的全球市場版圖，分別為35.8%和33.2%。此外，Android手機在串流媒體觀看小時數年增率方面超過iPhone 10%。對Apple有利的是其品質——iPhone目前在每個品質類別都優於Android手機。隨著串流媒體發行商向北美以外尚不成熟的新興串流媒體市場擴張，Android行動裝置市場最佳化串流媒體體驗將變得日益重要。

研究方法

Conviva的串流媒體現狀報告系列透過比較超大跨平臺串流媒體資料，旨在測量網路規模的持續、即時、工作階段化串流媒體資料。

《2022年第二季串流媒體現狀報告》所分析的資料主要透過Conviva獨特的專有感測器技術收集。目前，這項技術已嵌入33億個串流媒體視訊應用程式中，每年測得獨立閱聽眾超過5億人次（串流媒體觀看數量達1,800億個），每天在180多個國家有近2萬億個即時交易。網路規模的普查級測量是由全堆疊式普查程式部署的，該程式並非以抽樣模式進行，而是採用驗證、清理、充實、標準化和工作階段化模式。持續、即時的監測將串流媒體事件、狀態時間軸和中繼資料轉化為由觀眾主導的工作階段，能夠更準確地反映觀眾的現實世界體驗。

社群媒體資料收集自Conviva Social Insights的串流媒體發行商排行榜，包括2021年第二季至2022年第二季期間在Facebook、Instagram、Twitter、TikTok和YouTube的100個帳戶、超過75億篇貼文和超過3,000萬人次參與的資料等。

年增率資料在客戶層面進行了歸一化，以準確表示產業成長。

取得Conviva發表的《第二季串流媒體現狀報告》的副本

關於Conviva

Conviva是唯一的跨國巨量資料流程分析平臺，致力於即時收集、標準化數兆個串流資料點，並將其融入具體背景中。憑藉Conviva，串流媒體企業可在觀測的幾秒鐘內瞭解現實世界的人類體驗，並採取行動，使業務更具競爭優勢。

Conviva平臺透過大規模的即時、伺服器端工作階段流程提供全面、連續、普查級的測量。該平臺包括多項市場首創的創新成果，如時間狀態分析和人工智慧自動資料建模。在來源端使用單一全堆疊式感測器，結合單一巨量資料管道，Conviva獲得60多項專利的平臺使行銷人員、廣告主以及技術維運、工程和客戶維護團隊能夠接觸、吸引、留住閱聽眾並從中獲利。Conviva致力於支援DAZN、Disney+、Hulu、Paramount+、Peacock、Sky、Sling TV、TED和WarnerMedia等品牌，這些品牌利用串流媒體分析釋放了無限商機。如需瞭解更多資訊，請造訪www.conviva.com。

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