Começa a pré-inscrição para o aguardado jogo de corrida KartRider: Drift

Os jogadores podem se inscrever antes do lançamento para ganhar uma recompensa especial!

LOS ANGELES, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–A partir de hoje, o próximo jogo para grupos da Nexon, KartRider: Drift, está com pré-inscrição aberta para pilotos que aguardam o lançamento para PC (Steam e Nexon Launcher), Xbox One, PlayStation 4 e dispositivos móveis (iOS e Android). Os fãs de corrida de kart que se inscreverem antes podem ganhar um personagem especial Model Student Diz no lançamento oficial. Além disso, um jogo teste entre todas as plataformas será anunciado em breve.





O KartRider: Drift apresenta vários modos e recursos de jogo, oferecendo uma jogabilidade de corrida emocionante, independentemente da plataforma que você escolher para jogar.

3 modos de jogo eletrizantes – Os pilotos podem testar sua determinação no “Speed Mode” (Modo Velocidade), com ritmos rápidos que testarão as habilidades de reação e estratégia de um piloto usando impulsos. O “Item Mode” (Modo item) oferece uma grande variedade de itens utilizáveis ​​para atacar equipes adversárias ou defender aliados. Além disso, os corredores podem desafiar seus amigos na “Race Custom” (Corrida personalizada).

– Os pilotos podem testar sua determinação no “Speed Mode” (Modo Velocidade), com ritmos rápidos que testarão as habilidades de reação e estratégia de um piloto usando impulsos. O “Item Mode” (Modo item) oferece uma grande variedade de itens utilizáveis ​​para atacar equipes adversárias ou defender aliados. Além disso, os corredores podem desafiar seus amigos na “Race Custom” (Corrida personalizada). Recursos gráficos nítidos – KartRider: Drift leva elementos gráficos brilhantes e coloridos para as telas dos corredores de todas as plataformas (PC, console ou dispositivos móveis).

– leva elementos gráficos brilhantes e coloridos para as telas dos corredores de todas as plataformas (PC, console ou dispositivos móveis). Personalização em detalhes – Os karts podem ser personalizados de acordo com o estilo único de cada jogador.

Itens exclusivos para as plataformas:

Para cada uma das plataformas disponíveis – KartRider: Drift será lançado para Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android – haverá um personagem exclusivo e um kart temático específico.

será lançado para Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android – haverá um personagem exclusivo e um kart temático específico. Os corredores podem ganhar essa recompensa exclusiva ao jogar até 90 dias após o lançamento. O item exclusivo da plataforma pode ser resgatado uma vez por cada conta.

Não perca essas recompensas e itens de jogo exclusivos e por tempo limitado – Faça sua pré-inscrição hoje!

Materiais: Imagens

Mídia social: Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook / YouTube

Sobre o Kartrider: Drift

O KartRider: Drift é o novo jogo para grupo de corrida de kart multiplayer da Nexon, inspirado em títulos anteriores da franquia e que oferece ação de corrida com vários modos de jogo e personalização avançada de karts e personagens com elementos gráficos Unreal® Engine 4 impressionantes. Disponível para Steam, Nexon Launcher, consoles (Xbox e PlayStation) e dispositivos móveis (iOS e Android) no lançamento, KartRider: Drift oferece versão gratuita, disputa on-line entre plataformas e progressão para desafiar amigos, independentemente da plataforma escolhida.

Lançado em 2004, o título original KartRider foi o primeiro da lendária série de corridas de kart da Nexon, que posteriormente ganhou enorme popularidade na Ásia e demais regiões, acumulando mais de 380 milhões de jogadores nos dezoito anos após o lançamento. A franquia KartRider estabeleceu uma marca forte nos mercados asiáticos e uma considerável presença do eSports na Coreia, com o início de uma liga oficial em 2005, que continua sendo o campeonato de eSports mais longevo até hoje.

Sobre a Nexon America, Inc.

Fundada em 2005, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência de jogos on-line gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e aplicando-os para audiências exclusivamente ocidentais. A Nexon America tem mantido franquias emblemáticas como MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, títulos que vêm batendo recordes e conquistando jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua matriz, empregando sua abordagem de colocar o jogador sempre em primeiro lugar e projetando as melhores experiências de jogabilidade possíveis para o mercado ocidental.

Sobre a NEXON Co. Ltd.

Fundada em 1994, a NEXON Co., Ltd. (Nexon) (3659.TO) é uma empresa que produz, desenvolve e operacionaliza jogos on-line e mundos virtuais. Inicialmente listada na bolsa de valores de Tóquio em dezembro de 2011, passou a fazer parte do índice JPX400 em 2015 do Nikkei 300 em 2017. Em 2020, a Nexon passou a figurar no Nikkei 225. Atualmente, a Nexon oferece mais de 45 jogos ao vivo para várias plataformas, incluindo dispositivos móveis, disponíveis em mais de 190 países. As principais franquias são MapleStory, KartRider e Dungeon&Fighter. Em 2021, a Nexon concluiu a aquisição da Embark Studios AB, empresa com sede em Estocolmo, na Suécia, que desenvolve diversos projetos para lançamento internacional.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Contato de imprensa para a região oeste:

Brian Klotz



Nexon America



[email protected]