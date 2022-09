Cloudflare meldet Marktauftritt einer allgemein verfügbaren, nutzerfreundlichen, Datenschutz gewährleistenden Alternative zu CAPTCHAs

Diese soll Internetnutzern, die andernfalls eine Wort- oder Fotoaufgabe lösen sollen, täglich 500 Jahre Zeit einsparen

Neue API macht CAPTCHA-Tests überflüssig, indem hinter den Kulissen bestätigt wird, ob ein Mensch an einer Internet-Interaktion beteiligt ist

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, meldete heute den Marktauftritt von Turnstile, einer einfachen, privaten Art und Weise, den CAPTCHA-Test (vollständig automatisierter öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung zwischen Computern und Menschen) zu ersetzen und die Mitwirkung eines Menschen im Internet zu bestätigen. Jetzt können Website-Inhaber den CAPTCHA-Test durch eine einfache API ersetzen, unabhängig davon, ob sie Kunden von Cloudflare sind oder nicht.

Der CAPTCHA-Test steht seit langer Zeit für ein schreckliches Nutzererlebnis, bei dem die Privatsphäre zugunsten der Erfassung von Nutzerdaten geopfert wird. Der Test erfolgt im typischen Fall in Form einer Aufgabe, die für einen Computer schwierig, aber für Menschen einfach zu lösen ist, wie etwa die Identifizierung verzerrter Buchstaben oder Zahlen oder von Dingen wie Zebrastreifen oder Stoppschildern. Schätzungen zufolge verschwenden die Menschen täglich 500 Jahre mit dem Lösen von CAPTCHA-Aufgaben. Und diese Tests sind nicht nur die Temposchwellen des Internets, sondern sie werden auch wegen ihrer mangelnden Barrierefreiheit kritisiert, da sie davon ausgehen, dass alle Internetnutzer die körperlichen und kognitiven Fähigkeiten zu ihrer Lösung besitzen. Die Privatsphäre ist dabei ebenfalls gefährdet; beispielsweise fordert das marktführende reCAPTCHA von Google die Nutzer auf, sich als Form der Verifizierung in ihr Google-Konto einzuloggen. Niemand sollte personenbezogene Informationen angeben müssen, um lediglich zu beweisen, dass er kein Roboter ist. Die Lösung von Cloudflare ist ein einfacher Ersatz für reCAPTCHA, mit der die Privatsphäre der Nutzer gewahrt bleibt.

„Cloudflare wendet sich einem der meistverhassten Teile der Internettechnologie zu und macht die Nutzung für alle einfacher, sicherer und privater“, erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Ähnlich wie bei unserer 1.1.1.1-App, die alle Nutzer und das Internet sicherer macht, freuen wir uns sehr, Entwicklern jeder Größenordnung und an jedem beliebigen Ort Turnstile zur Verfügung zu stellen, um ein verbessertes und geschützteres Endnutzererlebnis zu ermöglichen.“

Wie es funktioniert



Turnstile ist eine intelligentere, unsichtbare Alternative zu CAPTCHA. Die Lösung wählt automatisch aus einer rotierenden Reihe von Browser-Aufgaben aus, die hinter den Kulissen ablaufen, und hält Ausschau nach Signalen menschlicher Nutzer. Turnstile kann die Schwierigkeit der Aufgabe anpassen und Besuchern, die nicht-menschliche Verhaltensweisen an den Tag legen, schwierigere Aufgaben stellen. Darüber hinaus erkennt Turnstile auch Private Access Tokens von Nutzern mit den jüngsten Versionen von macOS oder iOS, so dass Turnstile ein Gerät mit Hilfe des Gerätanbieters validieren kann, ohne Nutzergerätdaten zu erfassen, zu berühren oder zu speichern.

Turnstile bietet jetzt dieselbe stabile Lösungsrate wie bisher eingesetzte CAPTCHA-Tests. Mit dieser Technologie reduzierte Cloudflare seine eigene Nutzung von CAPTCHA-Tests um 91 Prozent und die von den Besuchern für die Lösung einer Aufgabe aufgewendete Zeit von durchschnittlich 32 Sekunden auf durchschnittlich nur eine Sekunde für die Ausführung der nicht-interaktiven Aufgaben.

Turnstile steht jetzt allen Entwicklern zur Nutzung auf ihrer Website zur Verfügung, unabhängig davon, ob sie Kunden von Cloudflare sind oder nicht.

Für weitere Informationen über Turnstile besuchen Sie bitte unseren Blog, wo Sie auch Näheres über die Innovationstätigkeit von Cloudflare bei CAPTCHAs erfahren:

Über Cloudflare



Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat es sich zur Aufgabe gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen. Die Produktreihe von Cloudflare schützt und beschleunigt jegliche Internetanwendung online, ohne Hardware hinzuzufügen, Software zu installieren oder eine Codezeile zu ändern. Von Cloudflare betriebene Internetobjekte leiten den gesamten Webverkehr über ein intelligentes globales Netzwerk, das mit jeder Anfrage intelligenter wird. Infolgedessen ist eine deutliche Verbesserung der Leistung und ein Rückgang von Spam und anderen Angriffen zu beobachten. Cloudflare wurde in die Liste „Top Company Cultures 2018“ vom Entrepreneur Magazine aufgenommen und im Jahr 2019 von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen der Welt eingestuft.

