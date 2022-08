CloudBees ernennt Anuj Kapur zum President und CEO

SAN JOSE, Kalifornien–(BUSINESS WIRE)–CloudBees, die führende Softwarebereitstellungsplattform für Unternehmen, hat heute Anuj Kapur zum Präsidenten und Chief Executive Officer ernannt. Als frühere Führungskraft bei Cisco und SAP bringt Kapur umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Produktmanagement, Markteinführungsstrategie und Allianzen im Sektor der Unternehmenstechnologie bei CloudBees ein.





Kapur wechselt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu CloudBees, da alle Unternehmen mit der Realität konfrontiert werden, dass Software – einschließlich der Geschwindigkeit, Qualität und Sicherheit, mit der diese Innovationen in die Hände der Kunden gelangen – die Wettbewerbsfähigkeit definiert und damit den Erfolg des Unternehmens bestimmt. Kapur konzentriert sich auf die Beschleunigung der Produktinnovation, die Stärkung des Go-to-Market-Ansatzes, die Förderung der geografischen Expansion und die Skalierung der globalen Aktivitäten des Unternehmens.

„Unternehmen wissen, dass die Software, die sie entwickeln und bereitstellen, über ihre Zukunft entscheidet“, so Kapur. „Sie wissen auch, dass Schnelligkeit das A und O ist und dass Qualität, Sicherheit und Compliance die nächste Stufe bei der Schaffung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse sind. CloudBees ermöglicht es einigen der größten und einflussreichsten Marken der Welt, Software zu ihrem wichtigsten Unterscheidungsmerkmal zu machen. Die Möglichkeit, bei CloudBees mitzuarbeiten, um dieses nächste Kapitel des Wachstums für unsere Kunden und Mitarbeiter zu gestalten, ist eine absolute Ehre.“

CloudBees-Mitbegründer Sacha Labourey, der als Interims-CEO fungierte, wird weiterhin als Chief Strategy Officer tätig sein. Labourey bleibt Mitglied des Vorstands und des Führungsteams von CloudBees und ist Kapur direkt unterstellt.

Vor dem Wechsel zu CloudBees war Kapur als President, Corporate Development and Strategy bei SAP verantwortlich für die Wachstumsstrategie des Unternehmens und deren Umsetzung über den gesamten Produkt- und Kundenlebenszyklus hinweg. Von 2018 bis 2020 war er Chief Strategy Officer bei Cisco, wo er ein Team leitete, das eng mit dem CEO von Cisco und anderen Top-Führungskräften an der Produkt- und Markteinführungsstrategie sowie an Investitionen in Start-ups arbeitete. Kapur leitete außerdem die Partnerschaften von Cisco mit AWS, Google und Apple. Zuvor hatte Kapur in verschiedenen Führungspositionen bei Cisco inne, unter anderem im Produktmanagement der Cisco Security Group. Kapur ist zudem als Berater für die CEOs mehrerer Technologie-Start-ups in den USA und Israel tätig. Kapur erwarb einen Bachelor of Science in Elektrotechnik an der University of Waterloo und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft an der Wharton School.

Die Ernennung von Kapur fällt in eine Zeit des bedeutenden Wachstums von CloudBees. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat CloudBees 246 Mio. USD an Risikokapital eingeworben, darunter 150 Mio. USD in einer im Dezember 2021 angekündigten Serie-F-Finanzierungsrunde. CloudBees ist inzwischen auf mehr als 600 Mitarbeiter in 27 Ländern angewachsen. CloudBees ist bevorzugter Anbieter von Software für Unternehmen, darunter Marktführer wie Capital One, Fidelity Investments, HSBC, Morningstar, Pegasystems, Salesforce und eine Reihe von US-Bundesbehörden. CloudBees wird von wichtigen Publikationen, Meinungsbildnern und Branchenanalysten in den Kategorien Continuous Integration, Continuous Delivery, Release Orchestration und Value Stream Management regelmäßig als führend eingestuft.

Weitere Informationsquellen

Über CloudBees

CloudBees stellt die führende Softwarebereitstellungsplattform für Unternehmen bereit, die es ihnen ermöglicht, kontinuierlich Innovationen zu schaffen, wettbewerbsfähig zu bleiben und sich in einer Welt durchzusetzen, die von digitalen Erlebnissen gesteuert wird. CloudBees wurde für Softwareentwicklungsunternehmen mit den komplexesten Anforderungen konzipiert, damit sie skalierbare, konforme, geregelte und sichere Software liefern können – angefangen beim Programmcode, den die Entwickler schreiben, bis hin zu den Menschen, die die Software nutzen. Die Plattform kann mit marktführenden Tools verbunden werden, sie sorgt für eine bessere Entwicklererfahrung und ermöglicht es Unternehmen, kontinuierlich digitale Innovationen zum Leben zu erwecken, sich schnell anzupassen und Geschäftspotenziale freizusetzen, die sie zum bahnbrechenden Marktführer machen.

CloudBees wurde 2010 gegründet und wird von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bridgepoint Capital, HSBC, Golub Capital, Delta-v Capital, Matrix Partners und Lightspeed Venture Partners gestützt. Besuchen Sie www.cloudbees.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Medien

Brianna Taylor



Manager, Public Relations



CloudBees



[email protected]