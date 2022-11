Cleverbase entscheidet sich für Verimatrix Code Shild für umfangreiche Cybersicherheit

E-Signaturen, Anmeldung, verschlüsselter Informationsaustausch und Archivierung innerhalb der Vidua-App werden durch die preisgekrönte Technologien zur Abwehr von Bedrohungen vor Cyberangriffen geschützt.

AIX-EN-PROVENCE, Frankreich & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Regulatorische Nachrichten:

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das niederländische Unternehmen Cleverbase Verimatrix Code Shield zum Schutz seiner Vidua Mobile-App für Android und iOS einsetzen wird.

Die Vidua-App von Cleverbase wurde entwickelt, um Informationen für Unternehmen in den Niederlanden einfach und sicher zu speichern und so die Kommunikation auf Papier, Unterschriften und physische Identifizierung überflüssig zu machen. Unternehmen im ganzen Land entscheiden sich für eine Partnerschaft mit Vidua, um ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, vollständig digital zu interagieren und dabei Zeit und Mühe zu sparen, während sie gleichzeitig sicher sein können, dass die von ihnen verwendete App ihre sensiblen Daten konsequent schützt.

„Die Natur unseres Geschäfts bei Cleverbase erfordert die besten Sicherheitstechnologien, die vor Bedrohungen wie Reverse Engineering und Manipulationen schützen”, sagte Sander Dijkhuis, Chief Technology Officer bei Cleverbase. „Code Shield von Verimatrix war nach eingehender Prüfung die klare Antwort auf unsere Anforderungen an den Code-Schutz für die Vidua-App. Unser Bestreben, unseren Kunden benutzerfreundliche und zukunftssichere Dienste anzubieten, passt gut zu Verimatrix’ offensichtlichem Engagement für Sicherheitsinnovationen und Effizienz.”

„Die am besten geschützten Organisationen der Welt werden über mobile Geräte infiltriert”, sagte Juha Högmander, Vizepräsident, Cybersecurity Business bei Verimatrix. „Wir haben gesehen, dass Hacker Verbraucher auf Geräteebene über ungeschützte Apps ins Visier genommen haben. Sie tun dies, weil sie wissen, dass die heutigen Smartphones die Eintrittspforten zu einer Fülle von Unternehmensdaten und Kundeninformationen sind, die im Dark Web ausgenutzt werden können. Wir sind stolz darauf, einen qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter wie Cleverbase als neuen Kunden zu haben.”

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Verimatrix qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter weltweit bei der Abwehr von mobilen Bedrohungen unterstützt, besuchen Sie bitte unsere Website: www.verimatrix.com.

Über Vidua – Powered by Cleverbase



Vidua glaubt an eine verlässliche digitale Gesellschaft, an der jeder und alle Organisationen teilnehmen können und in der die Menschen die Kontrolle über ihre eigenen Daten haben. Wir arbeiten an einem Höchstmaß von Vertrauen in jeder Customer Journey. Jetzt und in Zukunft arbeiten wir an einer besseren, sichereren digitalen Gesellschaft. Cleverbase ist dabei der qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter hinter Vidua. Gemäß den strengsten Anforderungen der niederländischen Regierung stellt Cleverbase die Zertifikate aus, die zu Ihrer qualifizierten Signatur gehören (PKIoverheid-Zertifikate). Deshalb steht Cleverbase auch auf Ihrem Zertifikat. Besuchen Sie www.cleverbase.com.

Über Verimatrix



Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen mobilen Anwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

