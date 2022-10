Claranova : Acquisition de Scanner App LLC par Avanquest pour développer une offre mobile dans le PDF, la Sécurité et la Photo

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Avanquest, la division logiciels SaaS (Software as a service1) de Claranova (Paris:CLA), annonce l’acquisition des actifs de Scanner App LLC, société américaine spécialisée dans le développement d’applications mobiles.

Cette opération démontre la volonté d’Avanquest de développer, en complément de ses logiciels de bureau actuels (Desktop), une importante offre mobile sur ses segments en croissance que sont le PDF, la Sécurité et la Photo.

Ce rachat comprend des applications mobiles sur abonnement et va renforcer notamment l’activité PDF d’Avanquest avec des solutions mobiles natives pour scanner, remplir, modifier et signer des PDF; convertir des JPG en PDF ou encore partager des scans de n’importe quel endroit. Ces applications sont vendues sur l’Apple store (IOS) et déclinées en 10 langues dans 40 pays.

Cette acquisition stratégique pour Avanquest offre de multiples synergies avec sa famille de produits dans le PDF et va lui permettre d’accélérer sa croissance en fournissant des solutions PDF natives à ses utilisateurs mobiles tout en renforçant la part de ses revenus récurrents.

Avec plus de 2 millions d’utilisateurs mobiles uniques par mois qui visitent ses sites PDF, Avanquest sera en excellente position pour leur proposer des offres ciblées hautement qualitatives à travers ces applications mobiles.

Fort de cette acquisition, Avanquest réaffirme sa stratégie dans le secteur du mobile et souhaite devenir la plus importante, la plus complète et la meilleure alternative aux solutions Adobe PDF.

L’acquisition de Scanner App LLC, qui est dès aujourd’hui rentable, a été intégralement financée par les fonds propres de la société.

Découvrez l’application PDF Scanner

Agenda financier :



12 octobre 2022 : Résultats annuels 2021-2022

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).



Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations majoritaires dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant sur une équipe combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire unique de retournement, de création et de développement d’entreprises innovantes.

Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de près de 800 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, réalisant 93% de son chiffre d’affaires à l’étranger.

Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit trois plateformes technologiques uniques présentes sur l’ensemble des grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce personnalisé, Claranova s’illustre également par son expertise technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et de l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au meilleur de la technologie.

Pour plus d’informations sur le groupe Claranova :



https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

1 Logiciel en tant que service

