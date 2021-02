C3 AI recibe una sólida patente estadounidense ómnibus para la plataforma de inteligencia artificial empresarial integral

La patente cubre una sólida arquitectura impulsada por modelos para desarrollar e implementar aplicaciones de inteligencia artificial (IA) empresarial rápidamente

La creciente cartera de patentes de más de una década de inversión significativa en investigación y desarrollo (I+D) acelera aún más el liderazgo cada vez mayor de C3 AI en el mercado de IA empresarial

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–C3 AI anunció hoy que se le otorgó una patente ómnibus de amplio alcance para la solución de IA empresarial integral de la empresa, C3 AI® Suite, al consolidar aún más la posición de la compañía como proveedor líder de software de IA para acelerar la transformación digital y fortalecer la propiedad intelectual y la ventaja competitiva de C3 AI.

La patente estadounidense recientemente emitida (número 10 817 530) se otorgó para “sistemas, métodos y dispositivos para una plataforma de desarrollo de aplicaciones de IA empresarial”. La patente abarca no solo el procesamiento avanzado de datos y el desarrollo de aplicaciones de IA, sino también la amplia gama de técnicas necesarias para construir una plataforma de IA empresarial integral, incluida la arquitectura única impulsada por modelos de C3 AI.

“Esta patente es la más importante y significativa que se nos ha otorgado hasta la fecha”, expresó Thomas M. Siebel, director ejecutivo de C3 AI. “Cuando presentamos la solicitud hace años, nadie más concibió una solución completa e integral con una arquitectura basada en modelos que acelerara las entregas y redujera la complejidad de desarrollar y operar las aplicaciones de IA empresarial. Esta patente radical amplía aún más nuestro liderazgo y madurez en este mercado, así como nuestro compromiso de proteger nuestra propiedad intelectual (Intellectual Property, IP) y a nuestros clientes, al asegurar su capacidad para implementar y ampliar rápidamente la IA con confianza para impulsar resultados de alto valor en sus empresas”.

La patente integral protege muchos métodos y técnicas que permiten el desarrollo de aplicaciones de IA empresarial, en los que se incluyen los siguientes:

El uso de una arquitectura basada en modelos para el “diseño, desarrollo, implementación y operación de aplicaciones de software ciberfísico y procesos comerciales de próxima generación”.

La “aplicación de métodos avanzados de agregación, métodos de persistencia de datos, análisis de datos y métodos de aprendizaje automático”.

Los métodos para “implementar la abstracción y el procesamiento continuo de los datos agregados mediante una arquitectura basada en modelos”.

La incorporación de capacidades “en un sistema de tipo de arquitectura basada en modelos para recomendar acciones basadas en el análisis en tiempo real de conjuntos de datos a escala de petabytes y datos de telemetría de millones a miles de millones de puntos finales”.

El uso de una ontología, o modo de datos canónicos, que “comprende modelos de dominio conceptual de diversos atributos y procesos relacionados con diferentes entidades o dominios”, donde “dichos atributos y procesos comprenden persistencia, representaciones e interrelaciones de datos, procesos informáticos o algoritmos de aprendizaje automático” y “es expansible para permitir a los usuarios de dicha plataforma de desarrollo de aplicaciones integrar nuevos formatos de datos”.

Un formato de datos estandarizado que “comprende una agregación y correlación de dos o más formatos de datos asociados con la pluralidad de almacenes de datos y, a su vez, asegura la integridad referencial automática y garantizada de los dos o más formatos de datos subyacentes”, donde “el formato de datos estandarizado está automáticamente expuesto y es accesible a través de las interfaces RESTful”.

“Un método que comprende: el almacenamiento de datos de series de tiempo en un almacén de valores clave y datos que no son de series de tiempo en una base de datos relacional; la implementación, en una plataforma de desarrollo de aplicaciones, de la abstracción sobre una pluralidad de almacenes de datos que comprenden el almacén de valores clave y la base de datos relacional, donde la abstracción comprende un marco de mapeo basado en metadatos sobre una pluralidad de formatos de datos asociados con la pluralidad de almacenes de datos”.

“Esto parece ser una patente trascendental”, expresó Bruce Sewell, director de C3 AI y exasesor general de Apple e Intel. “Una lectura detallada revela una serie de conceptos fundamentales que parecen necesarios y suficientes para implementar una aplicación de IA empresarial”.

C3 AI ha invertido más de una década en la construcción de una plataforma líder que ofrece soluciones de IA empresarial en todos los sectores a escala industrial global para impulsar la transformación digital. C3 AI Suite es una solución de IA empresarial expansible y lista para la producción que permite a las organizaciones diseñar, desarrollar e implementar rápidamente aplicaciones de IA a escala empresarial en cualquier entorno de nube pública, privada o híbrida. Permite a las organizaciones integrar y unificar los conjuntos de datos masivos y fragmentados de diferentes almacenes de datos y sensores empresariales y extraempresariales, y aplicar algoritmos de aprendizaje automático para generar conocimientos predictivos que mejoren la eficiencia, reduzcan los costos, aumenten los ingresos, mejoren la seguridad e impulsen una mayor rentabilidad.

En el núcleo de C3 AI Suite se aloja una arquitectura abierta impulsada por modelos que simplifica y acelera de manera significativa la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones de IA empresarial, desde la integración y la gestión de datos hasta el desarrollo, la validación y la implementación de modelos. Con la arquitectura basada en modelos de C3 AI, un pequeño equipo de desarrolladores puede crear e implementar aplicaciones de IA de clase empresarial en cuestión de semanas, con hasta un 99 % menos de código en comparación con otros métodos, mediante el uso de modelos conceptuales de todos los elementos que requiere una aplicación.

C3 AI instalará una Technology Licensing Office (Oficina de Licencias de Tecnología) para permitir que terceros obtengan las licencias de tecnologías patentadas por C3 AI para usarlas en sus propios productos y soluciones.

Esta nueva patente se produjo tras la emisión de una patente otorgada por métodos avanzados de procesamiento de datos. C3 AI posee patentes adicionales en las áreas de ciberseguridad, detección de fraudes y procesamiento de datos de energía.

Los detalles de la patente están disponibles en la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE: AI) es un proveedor de software de IA empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai

