Brother dévoile une nouvelle gamme d’imprimantes de reçus mobiles « prêtes pour les déplacements »

La nouvelle imprimante de poche facile à jumeler RuggedJet Go est conçue pour répondre aux besoins urgents en impression efficace et abordable au point de vente ou de service

La gamme RuggedJet Go comprend les modèles RJ-2035B et 3035B, compatibles avec les appareils iPhone et munis de la technologie Bluetooth®, ainsi que les modèles RJ-2055WB et 3055WB, qui proposent des options de connectivité Wi-Fi® convenant à tous les modes d’impression compatibles à l’intérieur comme à l’extérieur. Ces imprimantes de 5 cm (2 po) et de 7,5 cm (3 po) sont assez petites pour être transportées dans une poche ou sur une pince de ceinture, en plus d’être très performantes et abordables pour répondre aux exigences des entreprises de toutes tailles.

Les modèles RuggedJet Go, y compris les accessoires et les médias, sont offerts dans le cadre du nouveau service d’abonnement Shift & Print* sous forme d’infrastructure-service de Brother Mobile Solutions et peuvent être achetées sans dépenses en capital à l’acquisition.

Selon Ravi Panjwani, vice-préident du marketing et de la gestion de produits : « Dans l’environnement complexe en pleine évolution d’aujourd’hui, les solutions rapides, flexibles et créatives au point de service sont de plus en plus prisées. Tous les types d’entreprises s’organisent pour servir le client au moment, à l’endroit et de la façon désirés; c’est pourquoi nous avons lancé l’imprimante mobile RuggedJet Go – une véritable solution au point de service. Le prix de vente de cette imprimante extrêmement compacte permet à un détaillant ou à toute organisation mobile ou sur le terrain d’adapter rapidement ses activités. Elle répond à la demande croissante de cueillette et de livraison en plus de combler une foule d’autres besoins, comme fournir des services de sécurité publique et de stationnement, travailler avec des clients sur le terrain, éliminer les files d’attente sur la surface de vente ou proposer des services de soins de santé à domicile plus sécuritaire. »

Voici un aperçu des caractéristiques :

Compacte, robuste – Petit format de poche avec une conception robuste et résistante. Conçue pour résister aux chutes opérationnelles de 1,8 m (5,9 pi) sans l’étui protecteur IP54 et de 2,5 m (8,2 pi) avec l’étui protecteur IP54, sans oublier les chocs quotidiens associés au travail.

– Petit format de poche avec une conception robuste et résistante. Conçue pour résister aux chutes opérationnelles de 1,8 m (5,9 pi) sans l’étui protecteur IP54 et de 2,5 m (8,2 pi) avec l’étui protecteur IP54, sans oublier les chocs quotidiens associés au travail. Fiable – Les caractéristiques clés comprennent une technologie de batterie fiable, une gestion intelligente de la batterie pour maximiser sa capacité et un rendement supérieur grâce à la plus récente batterie au lithium-ion pour produire une puissance de longue durée.

Les caractéristiques clés comprennent une technologie de batterie fiable, une gestion intelligente de la batterie pour maximiser sa capacité et un rendement supérieur grâce à la plus récente batterie au lithium-ion pour produire une puissance de longue durée. Connectivité – Comprend une connexion CCP rapide ainsi qu’une connectivité sans fil à toute épreuve, y compris le Wi-Fi et le Bluetooth, pour se connecter rapidement à divers appareils, comme des tablettes, des téléphones intelligents et des ordinateurs de bureau, entre autres.

– Comprend une connexion CCP rapide ainsi qu’une connectivité sans fil à toute épreuve, y compris le Wi-Fi et le Bluetooth, pour se connecter rapidement à divers appareils, comme des tablettes, des téléphones intelligents et des ordinateurs de bureau, entre autres. Intégration – Suite logicielle complète d’utilitaires et d’outils de design, de développement et d’intégration. Trousses de développement logiciel pour appareils Android™ et iOS. Lecteurs pour Windows, Linux et Mac® et langage de commande au point de vente ESC compatible avec la plupart des systèmes de point de vente. Émulations – EPL2, ZPL2, CPCL et Epson® ESC-point de vente.

– Suite logicielle complète d’utilitaires et d’outils de design, de développement et d’intégration. Trousses de développement logiciel pour appareils Android™ et iOS. Lecteurs pour Windows, Linux et Mac® et langage de commande au point de vente ESC compatible avec la plupart des systèmes de point de vente. Émulations – EPL2, ZPL2, CPCL et Epson® ESC-point de vente. Accessibilité – Rapport qualité-prix formidable et en état de performance. La boîte comprend tout le nécessaire pour retourner directement au travail. Contenu : batterie, pince de ceinture et bloc d’alimentation.

– Rapport qualité-prix formidable et en état de performance. La boîte comprend tout le nécessaire pour retourner directement au travail. Contenu : batterie, pince de ceinture et bloc d’alimentation. Garantie limitée haut de gamme – Brother protège également votre investissement en technologie avec l’une des garanties prêtes à l’emploi les plus exhaustives de l’industrie et des programmes de garantie prolongée. Cette gamme est accompagnée d’emblée d’une garantie limitée haut de gamme de deux ans en tête de l’industrie, avec des garanties prolongées limitées annuelles abordables pouvant aller jusqu’à cinq ans.

L’impression en déplacement répond à la demande du marché

M. Panjwani a poursuivi : « Avec le dévoilement de la nouvelle gamme RuggedJet Go, nous proposons une solution spécialement conçue pour répondre aux demandes d’impression mobile du nombre croissant d’entreprises mobiles d’aujourd’hui. Cette solution d’impression mobile conviviale et abordable est clairement en demande, comme démontré par une récente recherche de l’IDC, qui a dévoilé que les clients ont un réel besoin d’imprimer des documents à partir d’appareils mobiles, à condition que le processus soit simple. » La recherche a dévoilé que 75 % des entreprises avaient reçu des demandes des employés qui désiraient imprimer des documents à partir d’appareils mobiles. Toutefois, 51 % des utilisateurs de téléphone intelligent n’étaient pas au courant des capacités d’impression.

Pour plus de détails au sujet de la nouvelle gamme RuggedJet Go, consultez le site https://brothermobilesolutions.com/solutions/mobile-pos/

Pour en savoir plus au sujet de l’infrastructure-service pour les imprimantes mobiles, de bureau et industrielles, consultez la page du service d’abonnement Shift & Print ou envoyez un courriel à un spécialiste.

Toutes les marques de commerce et marques déposées indiquées aux présentes sont la propriété de leurs entreprises respectives.

À propos de Brother Mobile Solutions

Brother Mobile Solutions, inc., une filiale en propriété exclusive de Brother International Corporation, propose des imprimantes pour appareils mobiles et ordinateurs de bureau et des solutions d’étiquetage industrielles novatrices à la main-d’œuvre sur le terrain et aux entreprises mobiles. Brother International Corporation et ses filiales emploient plus de 1 100 personnes en Amérique. Pour en savoir plus au sujet de Brother Mobile Solutions et de ses produits, composez le 800 543-6144 ou rendez-vous sur www.brothermobilesolutions.com.

*Le service d’abonnement Shift & Print est sujet à l’approbation de crédit.

