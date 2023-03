Brightcove lance un service de monétisation publicitaire pour les clients du secteur des médias et crée une équipe mondiale pour les opérations publicitaires

L’équipe nouvellement constituée et le lancement d’un service de monétisation publicitaire de Brightcove renforcent l’engagement de la société de fournir aux clients du secteur des médias des solutions leur permettant de maximiser leurs revenus

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable du monde, a annoncé aujourd’hui le lancement de Brightcove Ad Monetization , un nouveau service conçu sur mesure pour permettre aux sociétés de médias de mieux monétiser leur contenu. Pour accompagner ce service, la société a également constitué une nouvelle équipe mondiale chargée des opérations publicitaires afin de soutenir les sociétés de médias et les aider à optimiser leur stratégie publicitaire et leurs revenus.

« Le streaming financé par la publicité est un marché en pleine croissance, qui génère plusieurs milliards de dollars et que nous soutenons depuis de nombreuses années », a déclaré le PDG de Brightcove, Marc DeBevoise. « En tant que partenaire privilégié de nos clients du secteur des médias, Brightcove Ad Monetization renforce notre engagement à leur fournir les meilleurs produits et services pour développer leur contenu vidéo, optimiser leur stratégie publicitaire et, pour la première fois, générer et maximiser leurs revenus publicitaires », ajoute-t-il.

Brightcove Ad Monetization fait suite à l’annonce du tout dernier partenariat stratégique conclu avec Magnite, la plus grande plateforme publicitaire indépendante du monde. Grâce à l’intégration de Magnite et SpringServe, Brightcove propose désormais un service de monétisation publicitaire avec des solutions de bout en bout permettant aux sociétés de médias de générer des revenus supplémentaires dans le cadre de leur stratégie publicitaire.

Brightcove Ad Monetization aidera les sociétés de médias à obtenir des rendements optimaux et mesurables de leurs publicités grâce à des informations exploitables. Cette solution prend en charge la monétisation du contenu en direct et de la vidéo à la demande (VOD) grâce à une meilleure optimisation du rendement afin de combler les espaces publicitaires invendus tout en augmentant les recettes. Elle comprend des fonctionnalités de diffusion de publicité côté client (CSAI) et côté serveur (SSAI) pour les lecteurs Web, iOS, Android et les plates-formes de télévision connectées. Brightcove Ad Monetization s’intègre également de manière transparente aux serveurs publicitaires indépendants et existants, notamment Google Ad Manager et FreeWheel.

Les sociétés ayant recours à ce service bénéficieront de l’expertise de Brightcove et recevront une assistance directe de la part de sa nouvelle équipe chargée des opérations publicitaires à l’échelle mondiale. Sous la direction de David Beck, directeur de la stratégie et du développement de l’entreprise, la nouvelle équipe traitera avec les clients afin d’optimiser leur stratégie publicitaire, leur budget et leur contenu. De l’intégration à la mise en œuvre en passant par le perfectionnement de la stratégie, l’équipe puisera dans ses connaissances approfondies et son expertise pour aider les clients tout au long du processus, quelle que soit l’étape où ils se trouvent dans leur parcours publicitaire.

Beck a nommé Michael Dorf au poste de premier vice-président chargé des opérations publicitaires mondiales, et ce afin de renforcer l’équipe et d’aider les sociétés de médias à monétiser leur contenu. « La publicité évolue constamment et devient de plus en plus complexe pour de nombreuses sociétés de médias. Brightcove s’est fixé comme objectif de réduire les inconvénients du processus, de le rendre plus facile et plus rentable pour nos clients », a déclaré Beck. « Pour ce faire, nous avons constitué une nouvelle équipe d’experts. Je suis ravi d’accueillir Michael Dorf à la tête de nos opérations publicitaires mondiales. Sa grande connaissance et son expérience dans le monde des médias et de la publicité aideront les clients à diffuser les publicités adéquates aux bonnes personnes de façon à améliorer la diffusion et les revenus », ajoute-t-il.

Fort de 15 ans d’expérience dans le secteur, M. Dorf est un spécialiste de la gestion des revenus. Il a récemment travaillé chez TelevisaUnivision en tant que vice-président chargé de la gestion des revenus, où il a réussi à reconstituer une équipe d’exploitation interfonctionnelle pour soutenir les canaux de vente directe et programmatique. Auparavant, il avait occupé divers postes de direction chez FreeWheel, une société de Comcast, Condé Nast et Maker Studios, une filiale de The Walt Disney Company.

