Boyd Corporation aderisce al Programma per un’energia pulita di Apple

PLEASANTON, California–(BUSINESS WIRE)–Boyd Corporation, leader globale nel campo dei materiali ingegnerizzati, della gestione termica e delle soluzioni di sigillatura ambientale, ha annunciato la propria adesione al Programma per un’energia pulita (Clean Energy Program) di Apple. L’adesione al programma rappresenta un altro passo significativo nell’ambito del continuo sviluppo culturale e degli investimenti in progetti di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa di Boyd Corporation, un nome che evoca quasi un secolo di dedizione all’evoluzione tecnologica e di capacità di risposta alle esigenze dei clienti.

La partecipazione al Programma per un’energia pulita di Apple consentirà di accelerare l’utilizzo delle energie rinnovabili in ambito produttivo, favorire la modernizzazione in senso ecologico dei processi di produzione, ridurre le emissioni di carbonio e il consumo di combustibili fossili. Questa importante iniziativa ambientale permetterà a Boyd di ridurre la propria impronta di carbonio, contribuendo al miglioramento della salute delle comunità di tutto il mondo. L’adesione al programma conferma l’impegno di Boyd, da una posizione di massima leadership, a garantire una significativa riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’implementazione di pratiche globali di responsabilità e sostenibilità.

“Si tratta della prima adesione a un programma di produzione di un cliente interamente basato sull’uso di energia pulita e non vediamo l’ora di poter toccare con mano i benefici sociali apportati a livello globale dalla riduzione della nostra impronta di carbonio. Siamo orgogliosi di partecipare al Programma per un’energia pulita di Apple in quanto accelererà da parte di Boyd l’adozione di processi di produzione a basso impatto ambientale e un ricorso a energie pulite molto maggiore che in passato”, ha dichiarato Doug Britt, amministratore delegato di Boyd.

Boyd, la cui sede generale è ubicata a Pleasanton in California, opera in tre continenti attraverso più di trenta stabilimenti di produzione e centri di progettazione. L’impegno, dalla sua autorevole posizione di leadership, a promuovere a livello globale l’uso di energie pulite rinnovabili e l’introduzione di processi produttivi più ecologici consacrerà Boyd quale pioniere nel campo dei materiali ingegnerizzati, della gestione termica e delle soluzioni di sigillatura all’insegna di metodi di produzione progressivi e responsabili a livello globale.

Informazioni su Boyd Corporation

Boyd Corporation è un fornitore di portata globale di materiali ingegneristici, soluzioni per la gestione termica e la sigillatura di ambienti essenziali per i prodotti che fanno funzionare il mondo. La società, che opera in diversi mercati su scala globale ed è specializzata nell’ingegnerizzazione e progettazione, nella produzione e nella gestione della catena di approvvigionamento, si adopera allo scopo di soddisfare in maniera proattiva le esigenze dei clienti nei seguenti settori: elettronica, informatica mobile, tecnologie medicali, trasporti, aerospaziale, così come altri settori B2B e critici per i consumatori. Boyd Corporation One Company, Many Solutions (Una società, molte soluzioni). Visitateci all’indirizzo www.boydcorp.com.

