BlueConic helpt organisaties first-party data te gebruiken zelfs nu het einde van Third-Party cookies in zicht is

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–BlueConic, aanbieder van ’s werelds belangrijkste customer data platform (CDP), introduceert vandaag nieuwe functionaliteit die bedrijven in staat stelt om op legitieme wijze first-party data te verzamelen, ondanks de toenemende beperkingen die de grote platform- en deviceleveranciers opleggen ten aanzien van het gebruik van Third-Party cookie-technologie en privacy.

Google en Apple maken haast met hun plannen een einde te maken aan het gebruik van Third-Party cookie-technologie. Ze willen daarmee paal en perk stellen aan de veel gebruikte methoden in de advertentiesector die zonder medeweten of toestemming van de consument via zogenaamde Third-Party cookies klantdata verzamelen, en soms zelfs met derden delen en verkopen.

De maatregelen die partijen als Apple en Google nu nemen vloeien voort uit de terechte roep vanuit consumenten en regelgevers om meer transparantie, keuzevrijheid en controle over consumentendata. Het nadeel van de gekozen aanpak is dat deze vaak het kind met het badwater weg gooit en onbedoeld het gebruik van legitiem verzamelde first-party data door bedrijven en organisaties vrijwel onmogelijk maakt. Daarmee komt potentieel alle vooruitgang op de tocht te staan die bedrijven in de afgelopen tien jaar hebben gemaakt met het bieden van meer relevante, gepersonaliseerde ervaringen in het digitale domein.

De nieuwe functionaliteit van BlueConic biedt bedrijven centraal beheer van zogenaamde first-party server-side cookies. Op die manier kunnen ze hun first-party data set blijven gebruiken en verder uitbreiden, uiteraard mits ze daarvoor toestemming hebben van de eindgebruiker maar zonder dat ze daarvoor aangewezen zijn op Third-Party cookie technologie met alle (nieuwe) beperkingen van dien. Het met toestemming van de eindgebruiker verzamelen van first-party data en het gebruik daarvan binnen geïntegreerde profielen optimaliseert de mogelijkheden van bedrijven om personalisatie effectief toe te passen, ongeacht of bezoekers zich wel of niet identificeren bij elk vervolgbezoek. Dit helpt bedrijven onder meer met het doen van relevantere productaanbevelingen en het aanbod van gepersonaliseerde aanbiedingen en herinneringen op hun eigen first party kanalen, zoals websites en mobiele apps. Net als de mogelijkheden binnen BlueConic voor het integraal beheer van consent ten behoeve van GDPR-regelgeving zal deze nieuwe functionaliteit bedrijven helpen om met succes relevante klantervaringen blijvend te ondersteunen, ondanks alle complexiteit rondom verantwoord databeheer als gevolg van voortdurend veranderende privacyrichtlijnen en technologische (on)mogelijkheden.

Door gebruik te maken van de nieuwe oplossing krijgen BlueConic-klanten de beschikking over een centrale, gebruiksvriendelijke console om implementatie van first-party cookies ten behoeve van personalisatie en profielverrijking voor al hun internetkanalen en merken te beheren. Marketeers of IT-medewerkers hoeven niet langer diverse domeinen te coördineren, verschillende databases voor elk domein te gebruiken of de verlengingen van verschillende certificaten in hun DNS te onderhouden. Daarmee kunnen ze de geïntegreerde BlueConic-database die centrale klantprofielen opslaat eenvoudig uitbreiden en verrijken. Hierdoor kunnen zij onder meer:

Interactie met consumenten die ad-blockers gebruiken vergroten: Naar schatting 30% van alle internetgebruikers maakt momenteel gebruik van een ad-blocker. Dit maakt het onbedoeld lastiger voor bedrijven om hun doelgroepen te bereiken op hun eigen domeinen. Maar omdat deze gebruikers worden vertegenwoordigd door persistente profielen in BlueConic, kunnen klanten hun publiek blijven uitbreiden.

Het aantal unieke bezoekers nauwkeuriger vast stellen: De nieuwe functionaliteit maakt een einde aan vervaldata voor first-party cookies. Bedrijven kunnen daarmee anonieme websitebezoekers blijven herkennen, en met toestemming hun gedrag volgen en relevante ervaringen bieden die voordelen opleveren voor zowel het bedrijf als de klant.

Identiteitsbeheer optimaliseren: Met deze nieuwe functionaliteit zorgt BlueConic ervoor dat bedrijven geïntegreerde profielen kunnen samenstellen om, met toestemming van de gebruiker, anonieme gebruikers te herkennen op elk relevant moment. Dat geldt ook voor bedrijven die via meerdere merken de markt betreden.

“BlueConic wil de groei van haar klanten een boost geven door de optimalisatie van dataverzameling en het gebruik van first-party data met toestemming van de gebruikers in kwestie. Veranderingen op het gebied van browsertechnologie prioriteren terecht de privacy van consumenten boven tracking van hun gegevens door Jan en alleman. Deze maatregelen kunnen echter ook onbedoeld de legitieme verzameling van first-party data in de weg zitten”, zegt Bart Heilbron, CEO en medeoprichter van BlueConic. “Onze nieuwe functionaliteit zorgt ervoor dat onze klanten first-party data met toestemming van de klant kunnen blijven gebruiken als basis voor hun klantgerichte strategie, binnen de mogelijkheden en de onmogelijkheden van moderne browser technologie, terwijl zij privacywetten en regels strikt kunnen blijven toepassen.”

