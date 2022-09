Bentley Systems kondigt aan dat Michael Campbell in dienst komt als Chief Product Officer

De executive verantwoordelijkheden van James Lawton, Claire Rutkowski en Suzanne Little worden uitgebreid

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), het softwarebedrijf voor infrastructuurtechniek, heeft vandaag aangekondigd dat Michael Campbell is benoemd tot Chief Product Officer en de leiding krijgt over meer dan 1500 collega’s in de productontwikkelingsgroep van het bedrijf. Campbell was hiervoor werkzaam bij PTC Inc. (Nasdaq: PTC), leider op het gebied van productengineeringsoftware, waar hij zijn hele carrière heeft gewerkt vanaf het moment dat hij in 1995 als werktuigbouwkundige afstudeerde aan de Boston University. Hij was er verantwoordelijk voor het productleiderschap voor de belangrijkste ontwerpapplicaties van PTC en voor IoT-acquisities. In zijn recentste functie was hij executive vice president en general manager van het aanbod van PTC op het gebied van augmented reality. Bij Bentley wordt Campbell verantwoordelijk voor het definiëren van de productstrategie en het managen van de productontwikkeling om de leidende positie van het bedrijf te versterken en uit te breiden. Hij rapporteert aan de Chief Operating Officer, Nicolas Cumins.





“Mike verrijkt Bentley met de uitgebreide ervaring die hij bij PTC heeft opgedaan op het gebied van software-innovatie en zijn unieke kijk op de evolutie van engineeringsoftwareapplicaties in combinatie met cloudservices”, aldus Cumins. “We delen de overtuiging dat infrastructuurtechniek kan leren van de vooruitgang van productengineering op het gebied van digitalisering, waaronder het gebruik van digital twins en de industrialisatie van digitale workflows.”

Uitgebreide executive verantwoordelijkheden



Sinds Bentley Systems na 36 jaar, in 2020, naar de beurs is gegaan, anticipeert het bedrijf op het natuurlijke verloop binnen executive functies, waarbij de mogelijkheden voor belangrijke interne promoties worden versneld.

James Lawton is benoemd tot Chief Digital Officer, een nieuwe functie binnen Bentley. Lawton kwam in 2021 bij Bentley in dienst, na de acquisitie van Seequent, een softwarebedrijf voor geowetenschappen. Hij krijgt de leiding over de strategie van Bentley op het gebied van digitale ervaring, en ook over de IT-organisatie, om gebruikers en collega’s van Bentley op alle digitale contactpunten een naadloze ervaring te bieden.

Claire Rutkowski heeft zes jaar als Chief Information Officer gewerkt en is nu benoemd tot SVP, CIO Champion. Ze krijgt de leiding over oplossingen en belangenbehartiging voor ingenieursbureaus die bijdragen aan iets meer dan de helft van de jaarlijks terugkerende omzet van Bentley. Rutkowski is sinds 2016 bij Bentley in dienst, nadat ze als CIO had gewerkt bij Stantec/MWH, een groot bedrijf op het gebied van infrastructuurtechniek.

Suzanne Little is gepromoveerd tot de nieuwe functie van Chief Colleague Success Officer, omdat Chief Talent Officer Florence Zheng adviseur voor de board van Bentley is geworden in verband met opvolging binnen de organisatie. Little krijgt de leiding over de wereldwijde HR-functies en -teams van Bentley, met daarbij de verantwoordelijkheid voor de verbetering van de algehele ervaring van collega’s. Hiervoor werkte Little als Vice President, Talent en had ze de leiding over wereldwijde talentactiviteiten, zoals talentenwerving, talentmanagement, alle rewards en talentensystemen en -analyse.

Over Bentley Systems



Bentley Systems (Nasdaq: BSY) is het softwarebedrijf voor infrastructuurengineering. We leveren innovatieve software om infrastructuur over de hele wereld te verbeteren, waarmee we zowel de wereldwijde economie als het milieu ondersteunen. Onze toonaangevende softwareoplossingen worden gebruikt door professionals en door organisaties van allerlei groottes, voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van wegen en bruggen, rail en transport, water en afvalwater, openbare werken en nutsprojecten, gebouwen en campussen, mijnbouw en industriële faciliteiten. Ons aanbod omvat MicroStation-gebaseerde applicaties voor modelleren en simuleren, ProjectWise voor projectlevering, AssetWise voor asset- en netwerkprestaties, het toonaangevende softwareportfolio voor geoprofessionals van Seequent, en het iTwin-platform voor digital twins voor infrastructuur. Bentley Systems heeft meer dan 4.500 medewerkers in dienst en genereert een jaarlijkse omzet van circa een miljard dollar, verspreid over 186 landen.

