Bentley Systems kondigt aan dat infrastructuurprojecten meetbare resultaten behalen met LumenRT for NVIDIA Omniverse, aangedreven door iTwin

LumenRT for NVIDIA Omniverse is de eerste technische software-applicatie op de markt die is gebouwd op Omniverse, een platform voor het maken en bedienen van industriële metaverse-infrastructuren. De integratie van NVIDIA Omniverse en Bentley iTwin maakt realtime, meeslepende 3D/4D-ervaringen mogelijk voor een betere visualisatie en simulatie van Digital Twins voor infrastructuur. De gecombineerde mogelijkheden bieden nieuwe mogelijkheden en ongelooflijke resultaten voor enkele van ‘s werelds grootste en meest complexe infrastructuurprojecten.

Een van de eerste toepassers van LumenRT for NVIDIA Omniverse is Brigantium Engineering, een aannemer van techniek- en adviesdiensten die werkt aan het ITER-project in Zuid-Frankrijk, waar 35 landen samenwerken om ‘s werelds grootste tokamak te bouwen en het eerste kernfusie-apparaat dat netto positieve energie-output produceert in het plasma. Hoewel de officiële taal in het ITER-project Engels is, worden er op het hoofdkantoor meer dan 45 moedertalen gesproken. Wat de coördinatie nog ingewikkelder maakt, is dat niet alle deelnemers gewend zijn aan het interpreteren van 2D-tekeningen en Gantt-diagrammen.

Om deze taal- en communicatiebarrières te overwinnen, maakt Brigantium gebruik van LumenRT for NVIDIA Omniverse om een interactief 4D-model te bieden dat door iedereen intuïtief wordt begrepen, waardoor de communicatie enorm wordt verbeterd en geoptimaliseerd. Brigantium verwacht dat deze toename in gebruikersbetrokkenheid en verbeterde feedback zal resulteren in sterk verbeterde communicatie tussen afdelingen, snellere uitvoeringstijden, minder fouten en minder verloren tijd, wat neerkomt op een algehele verbetering van de efficiëntie van het team tot 80%.

“Dankzij de kracht van LumenRT for NVIDIA Omniverse, gecombineerd met het iTwin-platform, kunnen onze projectteams moeiteloos modellen van meerdere ontwerptools combineren en direct high-fidelity, technisch nauwkeurige visualisaties creëren die de ontwerpintentie van het project overbrengen. Dit soort visualisaties zijn cruciaal voor projectcommunicatie”, zegt Lynton Sutton, Managing Director van Brigantium Engineering. “In het verleden vertrouwden we op specialisten die kostbare tijd en moeite staken in het creëren van deze essentiële projectproducten. Het was inefficiënt, maar noodzakelijk. Nu, met LumenRT for NVIDIA Omniverse, kan iedereen in het project boeiende visualisaties maken in minder tijd en van hogere kwaliteit dan voorheen mogelijk was.”

LumenRT for NVIDIA Omniverse brengt ook innovatie naar de Tuas Water Reclamation Plant (TWRP) die wordt gebouwd door PUB, het Nationaal Wateragentschap van Singapore. De TWRP heeft een gigantische stap gezet in het sluiten van de waterkringloop voor Singapore. Het is een uniek, multidisciplinair megaproject voor de bouw van een zuiveringsinstallatie voor industrieel en huishoudelijk afvalwater. Een project van deze omvang en complexiteit zorgt voor grote uitdagingen op het gebied van coördinatie en communicatie tussen 16 verschillende aannemers over ontwerpen en constructie die 3.500 afzonderlijke BIM-modellen vertegenwoordigen. “Het voorbereiden van maandelijkse beoordelingssessies voor belanghebbenden met onze klant kostte vroeger behoorlijk wat tijd: het samenstellen en op elkaar afstemmen van alle modelgegevens en het maken van weergaven en video’s om met de klant te delen. Met het BIM-modelbeheer van ProjectWise, aangedreven door iTwin, is het samenstellen van de gegevens moeiteloos”, zegt OhSung Kwan, TWRP BIM Manager bij Jacobs. “Met LumenRT for NVIDIA Omniverse kost het voorbereiden van weergaven en video’s veel minder tijd en kunnen we meer opties verkennen met meeslepende VR. Met deze oplossingen samen hebben we onze voorbereidingstijd voor beoordelingssessies voor modellen verkort, waardoor projectkosten worden bespaard en er meer tijd is om ons te concentreren op de samenwerking met onze klant.”

Door gebruik te maken van het gefedereerde iTwin-model voor visualisatie, maakt LumenRT for NVIDIA Omniverse een snelle verspreiding van veranderingen mogelijk, wat de visualisatieworkflows vereenvoudigt door rechtstreeks te linken aan één verbonden Digital Twin voor infrastructuur, zodat wanneer er wijzigingen optreden, deze automatisch worden gesynchroniseerd. Hierdoor kunnen de belanghebbenden van het project de veiligheid, kwaliteit en ontwerpwijzigingen beoordelen. Projectteams kunnen ook meeslepende ontwerpervaringen met virtual reality en augmented reality creëren voor belanghebbenden, een mogelijkheid waar steeds vaker vraag naar is voor het visualiseren van projecten op industriële schaal. Naarmate projecten groter en complexer worden, bieden dergelijke ontwerpervaringen met virtual reality en augmented reality een boeiendere manier om klanten te betrekken en nieuw werk binnen te halen, en vervolgens om dit momentum vast te houden door belanghebbenden op de hoogte en betrokken te houden.

Terwijl Brigantium en PUB profiteren van een verbeterde communicatie en samenwerking vindt WSP, een bureau voor professionele technische dienstverlening, dat LumenRT for NVIDIA Omniverse en het iTwin-platform een belangrijke rol spelen bij het binnenhalen van nieuwe projecten en het behouden van de betrokkenheid van belanghebbenden. WSP gebruikt LumenRT for NVIDIA Omniverse om overtuigende visualisaties te produceren voor het miljarden kostende I-5 Interstate Bridge Replacement (IBR) Project tussen Oregon en Washington in de Verenigde Staten. De bestaande Interstate Bridge dient als een vitale handelsroute voor regionale, nationale en internationale economieën, maar de verouderde infrastructuur is ontoereikend voor modern verkeer en dreigt zelfs in te storten in het geval van een grote aardbeving.

Het Washington State Department of Transportation (WSDOT) en de Oregon Department of Transportation (ODOT) ondersteunen het gebruik van een Digital Twin ontwikkeld op het iTwin-platform gedurende de volledige programmacyclus, van publieksbereik met conceptueel ontwerp, via gedetailleerd ontwerp, tot constructie en uiteindelijk voor continue bedrijfsvoering en asset management. Een van de vele voordelen van deze aanpak is dat het WSP in staat stelt om wijzigingssets te synchroniseren en naadloos en snel bijgewerkte visualisaties te genereren zonder tijdrovende import en export.

“WSP heeft zich toegelegd op het gebruik van Digital Twins voor infrastructuur vanwege alle voordelen die ze bieden, niet in de laatste plaats om snel en gemakkelijk overtuigende visualisaties te kunnen creëren. Ten eerste om het werk binnen te halen en vervolgens om dit momentum vast te houden door belanghebbenden gedurende het hele project op de hoogte en betrokken te houden”, zegt Tom Coleman, Vice President van WSP USA. “Dankzij de workflows van Bentley in de conceptuele fase konden we belanghebbenden sneller en effectiever betrekken. We konden veel meer conceptuele ontwerpen maken dan ooit mogelijk was met traditionele methodes. Het team produceerde meer dan 30 conceptuele ontwerpen die de klant kon evalueren.”

Dit zijn slechts de eerste van vele succesverhalen die waarschijnlijk voortkomen uit de nu openbare beschikbaarheid van LumenRT for NVIDIA Omniverse.

“De resultaten die zijn behaald door de eerste gebruikers van LumenRT for NVIDIA Omniverse bieden een uniek voordeel voor projectteams die werken met Digital Twins voor infrastructuur door krachtige nieuwe workflows, ontstaan vanuit Digital Twins, te bieden die het voordelig maken om visualisatie toe te passen op projecten van elke schaal”, aldus Lori Hufford, Vice President, technische samenwerking met Bentley.

De combinatie van iTwin en NVIDIA Omniverse biedt een ongeëvenaarde, krachtige gebruikerservaring voor infrastructuurorganisaties op een schaal die voorheen niet mogelijk was. ProjectWise, aangedreven door iTwin, maakt gebruik van de infrastructuurschema’s van Bentley om ontwerpbestandsgegevens semantisch uit te lijnen over meerdere disciplines, waarbij de informatie wordt toegewezen aan een gemeenschappelijk schema dat open en uitbreidbaar is. Het resultaat is dat alle gegevens behouden blijven terwijl een asset van de ene fase naar de volgende gaat.

“Het maken van projectvisualisaties tijdens lopende werkzaamheden kan extreem tijdrovend zijn, vooral omdat we verschillende disciplines, samenstellingen of specifieke onderdelen van het model moesten combineren of isoleren, wat veel gegoochel met bestanden en afzonderlijke, handmatige partitionering van modellen en eenmalige visualisaties met zich meebracht”, vertelt Jarred Myburg, Development Manager, design tools & visualization, Hatch Ltd, een andere vroege toepasser. “Dankzij de uitlijning van modelgegevens door iTwin konden we LumenRT for NVIDIA Omniverse gemakkelijk gebruiken om de creatie van visualisaties van verschillende onderdelen van het model in verschillende stadia te stroomlijnen. Ook konden we veel sneller een boeiend verhaal vertellen, waardoor visualisaties veel effectiever waren om in projecten te gebruiken.”

“De schaal en complexiteit van de hier beschreven infrastructuurprojecten tonen de behoefte aan AI-verbeterde real-time visualisaties om de succesvolle uitvoering en levering van deze projecten te ondersteunen door middel van verbeterde communicatie tussen meerdere belanghebbenden. iTwin en NVIDIA Omniverse helpen deze problemen op te lossen”, zei Richard Kerris, vice-president van het Omniverse-ontwikkelaarsecosysteem bij NVIDIA.

NVIDIA Omniverse biedt een grafische route voor met AI verbeterde, realtime visualisatie en simulatie van Digital Twins voor infrastructuur. Hierdoor kan overal ter wereld op de millimeter nauwkeurige digitale content van professionele technische kwaliteit worden gevisualiseerd met fotorealistisch licht en milieueffecten. Dit kan op meerdere apparaten, waaronder webbrowsers, werkstations, tablets en headsets die gebruikmaken van virtual reality en augmented reality.

De internationale thermonucleaire reactor. Afbeelding met dank aan Brigantium Engineering.

De internationale thermonucleaire reactor. Video met dank aan Brigantium Engineering.

Tuas Waterwinningsproject. Afbeelding met dank aan PUB Singapore National Water Agency en Jacobs.

Procesinstallatie weergegeven in LumenRT for NVIDIA Omniverse. Afbeelding met dank aan Hatch.

Procesinstallatie weergegeven in LumenRT for NVIDIA Omniverse. Video met dank aan Hatch.

Introductie van LumenRT for NVIDIA Omniverse van Bentley. Video met dank aan Bentley Systems.

