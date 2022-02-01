BELKIN REENGINEERS BOOSTCHARGE PRO 贝尔金3 合 1 无线充电底座，适用于 APPLE WATCH SERIES 7 和 IPHONE 13

45 分钟左右即可将 Apple Watch Series 7 的电量从 0 快速充至 80%*

洛杉矶–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)– 贝尔金，消费电子领域的领头羊，今天宣布升级版BOOSTCHARGE PRO 3 合 1 无线充电座支持 Apple Watch Series 7 快充，约 45 分钟即可将电量从 0 充到 80%，比 Series 6 快 33%**。与 2020 年推出的产品相比，此升级版本将为 iPhone 13 和 iPhone 12 机型、AirPods Pro 和配备无线充电盒的 AirPods 提供相同的充电功能。





主要功能：

支持 Apple Watch Series 7 快充

“Made for MagSafe”可为 iPhone 13 和 iPhone 12 机型提供高达 15 瓦的充电功率 ***

为 AirPods Pro 和配备无线充电保护盒的 AirPods 提供 5 瓦充电功率

适用于 iPhone 的 MagSafe 底座采用防滑设计，可在纵向或横向模式下支持 iPhone 13 或 iPhone 12 型号手机充电，并兼容厚度高达 3 毫米的 MagSafe 保护壳

包括 2 年保修和高达 2500 美元的贝尔金连接设备保修

随附 40 瓦电源装置

购买渠道和定价

6 月在 Apple Store（美洲和亚洲）发售



7 月在 Apple Store（EMEA 和澳大利亚/新西兰）及贝尔金中国官方电商平台发售

建议零售价 ¥1098

图片

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关于贝尔金

贝尔金是配件市场的领先供应商，可为广泛的消费电子产品和企业环境提供供电、保护、生产力、连接和音频解决方案。产品于南加州设计，销往全球 50 多个国家。无论在家里、在工作中还是在新的环境中，贝尔金的产品都能通过技术为人们创造更多可能。2018 年，Belkin International 与 Foxconn Interconnect Technology 合并，以增强其全球影响力，但其设计灵感将永远来源于人和我们赖以生存的地球。

© 2022 Belkin International，Inc. 和/或其分支机构。保留所有权利。



所有产品名称、标志和品牌均为其各自所有者的财产。

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* 快充仅适用于 Apple Watch Series 7。其他机型是常规充电时间。



** 根据贝尔金于 2021 年 10 月使用 45 毫米铝金属表壳、运动表带的 Apple Watch Series 7 (GPS) 和 44 毫米铝金属表壳、运动表带的 Apple Watch Series 6 (GPS) 进行的测试，所有设备均使用最新版 watchOS 8.0.1 软件、适用于 Apple Watch 的贝尔金 Boost Charge Pro 便携式快速充电器/支持 MagSafe 的贝尔金 BOOSTCHARGE PRO 3 合 1 无线充电器和 Apple 20 瓦 USB-C 电源适配器（型号 A2305）进行了测试。充电时间因地区、设置和环境因素而异；实际结果会有所不同



*** 对于 iPhone 13 mini 和 iPhone 12 mini，MagSafe 充电可提供高达 12 瓦的峰值功率输出

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Jen Wei



全球传播和公司发展副总裁



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