Belkin introduceert de nieuwste powerbank – de draadloze snelle lader BoostCharge™ voor Apple Watch + Power Bank 10K

Snel opladen voor Apple Watch en 20W USB-C PD om een iPhone altijd en overal te kunnen opladen

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Belkin, al meer dan 40 jaar een toonaangevend consumentenmerk van elektronica-apparatuur, kondigde vandaag een unieke powerbank aan, die garant staat voor snelle oplaadmogelijkheden voor de nieuwere Apple Watch-modellen1 en iPhone, simultaan onderweg op te laden. Omdat een Apple Watch van serie 8 en een Apple Watch van series 7 in amper 45 minuten van 0% tot 80% kunnen worden opgeladen, en een Apple Watch Ultra van 0% tot 80% in ongeveer een uur,2 is de draadloze snelle lader BoostCharge Pro de perfecte oplossing voor draagbaar vermogen in een noodgeval.





