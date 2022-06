Belkin erweitert sein SOUNDFORM™ Audio-Portfolio mit neuen Farben, robusten Features und kinderfreundlichen Angeboten

Wir stellen vor: SOUNDFORM Immerse, SOUNDFORM Play und SOUNDFORM Nano

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Belkin, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik, präsentiert heute drei Neuheiten in seinem SOUNDFORM Audio-Portfolio – den SOUNDFORM Immerse In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, den SOUNDFORM Play True Wireless In-Ear-Kopfhörer und den SOUNDFORM Nano Wireless In-Ear-Kopfhörer für Kinder. Die neuen SOUNDFORM Lösungen ergänzen Belkins umfangreiche True Wireless Audio-Kollektion und bieten kabellose In-Ear-Kopfhörer für verschiedenste Altersgruppen in diversen Preisklassen.





„Seit der Einführung der Belkin SOUNDFORM™ Audio-Produktlinie vor wenigen Jahren haben wir eine Vielzahl innovativer Audio-Lösungen von erstklassigen, preisgekrönten Smart Speakern bis hin zu beliebten Kopfhörern für Kinder auf den Markt gebracht“, so Melody Tecson, Senior Director of Product Management bei Belkin. „Unser Audio-Team verfügt über umfassendes Know-how in der Akkustikbranche und liefert hochwertige True Wireless In-Ear-Kopfhörer-Lösungen, die ideal für den Einsatz im Alltag z. B. fürs Training, berufliche Telefonate oder das Lernen zu Hause geeignet sind.“

SOUNDFORM™ Immerse In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Wie dieses Jahr bereits auf der CES 2022 angekündigt, stellen die SOUNDFORM Immerse In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung Belkins Top-Audio-Kategorie für audiophile Genießer dar, die Wert auf viele Funktionen und ein erstklassiges Klangerlebnis legen.

Hauptmerkmale:

Hybrid ANC (Active Noise Cancellation) und drei Mikrofone in jedem Ohrhörer filtern und eliminieren unerwünschte Geräusche für eine verbesserte Gesprächsqualität und ein ideales Audioerlebnis

Der Hear-Thru-Modus bietet den Nutzern eine Lautstärkeregulierung der Hintergrundgeräusche, damit ihnen nichts Wichtiges entgeht

Die Multipoint-Verbindung ermöglicht ein nahtloses Umschalten zwischen mehreren Geräten

Dynamische 12-mm-Treiber mit Doppelmembran, Neodym-Magneten und aptX-Audio-Technologie sorgen für einen äußerst lebendigen Klang und überwältigende Audio-Momente

31 Stunden Akkulaufzeit – nach dem Aufladen 7 Stunden über den In-Ear-Kopfhörer und 24 Stunden über das kabellose Ladecase für unterbrechungsfreies Sprechen, Hören und Streamen

Ortung des Ladecases über „Wo ist?“von Apple oder des Kopfhörers über die Belkin-Funktion „Meinen Kopfhörer anpingen“

Google Fast Pair ermöglicht die Kopplung von Android-Smartphones durch einfaches Antippen

Zugehörige SOUNDFORM App für eine erweiterte Anpassung wie personalisierte Equalizer-Einstellungen und regulierbare Hear-Thru-Levels

Kabelloses Qi-Ladecase zum schnellen und bequemen Nachladen

Schweiß- und spritzwassergeschützt entsprechend der Schutzart IPX5

In den Farben Schwarz und Weiß erhältlich

SOUNDFORM™ Play True Wireless In-Ear-Kopfhörer

Der SOUNDFORM Play True Wireless In-Ear-Kopfhörer ist die nächste Generation von Belkins original SOUNDFORM True Wireless In-Ear-Kopfhörer und bietet zusätzliche Features wie Equalizer-Voreinstellungen, längere Akkulaufzeit und vier verschiedene Farboptionen zu einem erschwinglichen Preis.

Hauptmerkmale:

Dual-Beamforming-Technologie mit zwei Mikrofonen in jedem Ohrhörer reduziert Umgebungsgeräusche und ermöglicht klarere Gespräche

38 Stunden Akkulaufzeit – bis zu 8 Stunden über den Akku des In-Ear-Kopfhörers und 30 Stunden über das Ladecase

Drei Equalizer-Voreinstellungen, die sich über Berührung steuern lassen, für einen individuell abgestimmten Sound

Dynamische 6-mm-Treiber liefern eine klare, verlässliche Klangqualität

Mithilfe der USB-C-Schnellladefunktion lässt sich der Kopfhörer in nur 1,5 Stunden vollständig aufladen

Schweiß- und spritzwassergeschützt entsprechend der Schutzart IPX5

Intuitive Touch-Bedienelemente an beiden Ohrhörern zum einfachen Überspringen von Titeln, Beantworten von Anrufen und mehr

In den Farben Schwarz, Weiß, Rosa und Blau erhältlich

SOUNDFORM™Nano Wireless In-Ear-Kopfhörer für Kinder

Der SOUNDFORM Nano Wireless In-Ear-Kopfhörer für Kinder liefert sicheren, erstklassigen Klang mit einer Lautstärke-Begrenzung von 85 dB und einer längeren Akkulaufzeit, sodass Kinder ab sieben Jahren ihn ganztägig nutzen können. Der SOUNDFORM Nano Wireless In-Ear-Kopfhörer für Kinder sowie der SOUNDFORM Mini Wireless On-Ear-Kopfhörer zählen zur Belkins Audio-Kollektion, die speziell für Kinder entwickelt wurde.

Hauptmerkmale:

Safe Sound-Technologie begrenzt die Lautstärke auf 85 dB und schützt die empfindlichen Ohren der Kinder vor lauten Geräuschen

Ohrstöpsel in fünf verschiedenen Größen, einschließlich XXS, sorgen für einen bequemen Sitz und ein angenehmes Hörerlebnis für Kinder

24 Stunden Akkulaufzeit – der Akku des Kopfhörers ermöglicht einen 5-stündigen Betrieb ohne Unterbrechungen, der sich um weitere 19 Stunden über das Ladecase verlängern lässt

Dynamischer 6-mm-Treiber in jedem Ohrhörer macht die Wiedergabe von Musik noch lebendiger

Der Kopfhörer ist entsprechend der Schutzart IPX5 spritzwasserfest, sodass er allen Herausforderungen standhält, etwa wenn Kinder in Pfützen springen, durch leichten Regen laufen oder unbeschwert spielen

Zwei Stunden reichen aus, um das Ladecase und den Kopfhörer mithilfe des enthaltenen Micro-USB-Kabels vollständig aufzuladen

In den Farben Blau, Rosa und Weiß erhältlich

Preis und Verfügbarkeit

Der SOUNDFORM Immerse kann jetzt für 179,99 USD auf Belkin.com bestellt werden.

Der SOUNDFORM Play kann jetzt für 59,99 USD auf Belkin.com bestellt werden.

Der SOUNDFORM Nano kann jetzt für 49,99 USD auf Belkin.com bestellt werden.

Über Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter für Zubehör, das Lösungen für die Stromversorgung, den Schutz, die Produktivität und die Konnektivität für eine breite Palette an Unterhaltungselektronik- und Enterprise-Umgebungen bietet. Die in Südkalifornien von Belkin entwickelten Produkte sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs einen praktischen Einsatz von Technologie. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology zu einem weltweit führenden Unternehmen, das sich immer noch von den Anwendern selbst sowie dem Planeten, auf dem wir leben, inspirieren lässt.

