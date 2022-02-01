Belkin新款 iPhone 支架兼容 MagSafe，專為 Apple 接續互通相機設計

推出為 Mac 手提電腦以及桌面電腦與外接顯示器精心設計的兩款選擇

洛杉磯–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)– 全球消費電子產品領導者Belkin今天宣布推出新款兼容 MagSafe 的 iPhone 支架，分別適用於 Mac 手提電腦，以及桌面電腦與外接顯示器。新款支架透過 MagSafe 連接 iPhone，並可簡易地卡在 Mac 電腦上，由此 Mac 用戶可順暢使用接續互通相機這一 macOS Ventura 新功能，將 iPhone 當作網絡攝像頭使用。此款兼容 MagSafe 的 iPhone 支架是免提串流或聊天的理想之選，並讓 FaceTime 等視像會議會議應用程式以及 macOS Ventura 隨附的 Desk View 等創新接續互通相機功能如虎添翼。





「Belkin為 Apple 強大的產品系列設計精美的周邊設備與創新配件，此款兼容 MagSafe 的新款 iPhone 支架就是一個最新的例子，」

Belkin國際首席執行官史蒂夫·馬洛尼 (Steve Malony) 說。「接續互通相機是 macOS Ventura 中一項神奇功能，我們深信我們的至尊品質、材料工程及工業設計將為 Mac 和 iPhone 用戶體驗錦上添花。」

提供 Mac 手提電腦與 Mac 桌面電腦及顯示器適用的兩款選擇，兼容 MagSafe 的 iPhone 支架讓用戶可透過磁力將 iPhone 卡穩在 Mac 電腦上，並將其強大的相機系統用作網絡攝像頭。兩款支架均支援將 iPhone 直擺或橫放地卡穩。高貴飾面和型格設計與 Mac 電腦和 iPhone 優雅的美學設計相得益彰。此外，Mac 手提電腦適用的 MagSafe 多功能 iPhone 支架配有環形把手，適合出行使用，亦可用作托架，十分方便。Mac 桌面電腦及顯示器適用的 MagSafe 多功能 iPhone 支架不僅設計穩健，更支援視角度調整，可從垂直調整至向下傾斜 25 度。

產品特點：

將 iPhone 直擺或橫放卡穩到位，毋須拿起手機，即可串流或聊天

毋須特殊工具即可卡穩 Mac 電腦或取下

保護 Mac 電腦免受劃擦且不會干擾日常功能

高貴飾面和型格設計讓 Mac 電腦與 iPhone 搭配如虎添翼。

定價及銷售資訊：

兼容 MagSafe 的 iPhone 支架（Mac 手提電腦適用）現已在 apple.com 及全球選定之 Apple 商店有售，售價為 29.95 美元。

兼容 MagSafe 的 iPhone 支架（Mac 桌面電腦和顯示器適用）即將上市。

圖像

全部產品的高解像度圖像可從此處找到：



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關於Belkin

Belkin是配件的市場領導者，銳意為多種消費電子產品及企業環境提供充電、保護、生產力、連接、音訊、安全和智能家居解決方案。Belkin的產品在南加州設計，並銷往全球超過 50 個國家/地區。Belkin的產品透過科技為人們賦能，令他們無論是在家中、公司還是踏上新的冒險旅程，都能游刃有餘。Belkin於 2018 年與 鴻騰精密科技 進行跨國合併，拓展國際事業版圖，繼續秉持以人為本、保護地球的精神開發更多創新產品。

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Jen Wei



全球傳播與企業發展副總裁



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