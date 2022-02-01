Belkin推出終極行動電源——適用於Apple Watch的BoostCharge™快速無線充電器 + 10K行動電源

特點是能夠隨時隨地為Apple Watch快速充電，並透過20W USB-C PD為iPhone快速充電

洛杉磯–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Belkin是擁有40年歷史的一流消費電子品牌。該公司今天宣佈推出首創可在旅途中同時為Apple Watch較新機型1和iPhone快速充電的行動電源。BoostCharge Pro快速無線充電器能在約45分鐘內將Apple Watch Series 8和Apple Watch Series 7的電量從0%充到80%，並在約一個小時內將Apple Watch Ultra的電量從0%充到80%2，是緊要關頭的理想擕帶式電源解決方案。





Belkin屢獲殊榮的設計團隊在加州打造了這款強大的全新充電器，並經過精心設計以適應大多數Apple Watch的錶帶尺寸和風格。它利用最新科技，可為Apple Watch Series 8充電14次，或為iPhone 14充電兩次3。

產品特性：

支援快速充電，可在約45分鐘內將Apple Watch Series 8和Apple Watch Series 7的電量從0%充到80%，在約一小時內將Apple Watch Ultra的電量從0%充到80% 2

帶有20W USB-C PD埠，可為行動電源本身以及其他裝置快速充電

具有10,000 mAh電池容量，可為iPhone 14 4 提供長達36小時的影音播放時間

提供長達36小時的影音播放時間 具有過充保護功能，並獲得USB-IF和MFi完全認證，以提供安全、快速、高效的電源

支援AirPods Pro（第二代）的無線充電

包含12吋USB-C電纜，用於為行動電源充電

以無塑膠零售包裝出貨

連接設備保固最高可達2500美元，令您高枕無憂

適用於Apple Watch的BoostCharge Pro快速無線充電器 + 10K行動電源現已在Belkin.com上銷售，售價為99.99美元，並且即將在全球選定的零售商發售。

媒體資料袋可在此處下載。

關於Belkin

Belkin是配件市場的領導者，為各種消費電子產品和企業環境提供電源、保護、生產力、連接、音訊、安全和家庭自動化解決方案。Belkin的產品在南加州設計，銷往全球100多個國家/地區。40年來，Belkin一直是市場領袖並持續創新。其對以人為本的設計和品質的專注，體現在從用戶測試、原型製作過程，到監管法規遵循、製造和保固計畫的每一個環節。2018年，Belkin International與Foxconn Interconnect Technology合併，以擴大其全球影響力，同時保持對研發、社區、教育和永續性的堅定關注。

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1快速充電只適用Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 8和Apple Watch Ultra。其他型號將是正常充電時間。



2Belkin在2022年10月進行的測試；測試裝置搭載最新的watchOS 9.0.1軟體。個別用戶的實際結果將因各種因素而有所差異，這些因素包括裝置的年齡、型號和使用環境。



3資料根據內部實驗室測試。個別用戶的實際結果將因各種因素而有所差異。



4額外影音播放最高時數的計算方式是比較該行動電源的電池容量和iPhone 14在正常情況下的影音播放最高時數。個別用戶的實際結果將因各種因素而有所差異。

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Jen Wei



全球傳播和企業發展副總裁



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