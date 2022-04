Befaamde hightech executive Sanjay Poonen, bekend van het bouwen van miljarden dollars aan bedrijven, treedt toe tot de raad van advies van Tetrate

Voormalig VMware, SAP-manager die in de raad van bestuur van Snyk zit, en eerder werkzaam was in de adviesraden van DocuSign en Zoom, brengt uitgebreide bedrijfservaring naar de adviesrol van Tetrate

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Tetrate, het enterprise service meshbedrijf opgericht door de makers en beheerders van Istio en Envoy, heeft vandaag aangekondigd dat Sanjay Poonen zal dienen als strategisch adviseur van het bedrijf. Poonen is een doorgewinterde hightech executive met uitgebreide ervaring in productinnovatie en go-to-market opschaling van miljardenbedrijven.

Meest recentelijk leidde Poonen als COO van VMware de omzetgroei van het bedrijf van $ 6 miljard naar $ 12 miljard, terwijl hij de multicloud-deals van VMware met AWS, Microsoft, Google en anderen vormde. Hij leidde ook de beveiligings- en eindgebruiker computing-activiteiten van het bedrijf. Voordat hij bij VMware kwam werken, was Poonen president van SAP, waar hij leiding gaf aan toepassingen, industrieën en platformoplossingen, en verkoopteams, waardoor de groei van $ 10 miljard naar $ 20 miljard ging, inclusief HANA, het snelste product met een omzet van $ 1 miljard in de geschiedenis van SAP. Voorafgaand aan SAP bekleedde Poonen leidinggevende functies bij Symantec en Informatica. Hij begon zijn carrière als software engineer bij Microsoft en Apple. Poonen heeft meerdere patenten en een MBA van Harvard Business School, waar hij Baker Scholar was. Hij heeft ook een MS in management science en engineering van Stanford en een AB in computer science en engineering/math van Dartmouth, summa cum laude afgestudeerd en lid van Phi Beta Kappa.

“We zijn zeer verheugd Sanjay welkom te heten in onze raad van adviseurs”, zei Jeyappragash ‘JJ’ Jeyakeerthi, medeoprichter van Tetrate. “Zowel zijn managementwijsheid als domeinexpertise zijn breed en diep in vrijwel elk aspect van hightech bedrijfsgroei, van product tot bedrijfsontwikkeling en van verkoop tot technische behoeften voor cloud, toepassingen, analyse en beveiliging. Hij wordt door collega’s algemeen beschouwd als visionair, inspirerend en strategisch. Hij begrijpt hoe de toepassingsconnectiviteitsoplossingen van Tetrate een sleutelcomponent zijn voor moderne cloudcomputing, voor nu en in de toekomst.”

“Het is enorm inspirerend om bedrijven met belangrijke oplossingen, zoals Tetrate, belangrijk, creatief werk te zien doen, met cloudsnelheid te innoveren en klanten te winnen”, zei Poonen. “Te midden van het huidige cyber-onveilige landschap en een regelgevende omgeving die snel gelijke tred houdt, is het moderniseren van toepassingen met service mesh over clusters, clouds en datacenters van cruciaal belang. Begrijpen hoe open source-benaderingen de technologische expansie vormgeven en bedrijven helpen nu en in de komende tien jaar te gedijen, is ook van cruciaal belang. Tetrate loopt hiermee voorop door zakelijke uitdagingen aan te gaan met het juiste productportfolio.”

Over Tetrate

Tetrate is opgestart door Istio-oprichters om een revolutie teweeg te brengen in applicatienetwerken en is een service meshbedrijf dat de complexiteit van moderne, hybride cloudapplicatie-infrastructuur beheert. Het vlaggenschipproduct, Tetrate Service Bridge, biedt een edge-to-workload-applicatieconnectiviteitsplatform dat zakelijke continuïteit, alertheid en beveiliging biedt voor ondernemingen bij de overstap van de traditionele monolithische aanpak naar de cloud. Klanten krijgen consistente ingebakken observeerbaarheid, runtimebeveiliging en verkeerbeheer in elke omgeving. Tetrate blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de open-source projecten Istio en Envoy Proxy. Meer informatie op www.tetrate.io.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Annie Fink, Bospar



[email protected]