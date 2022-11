AWS lança segunda região de infraestrutura na Índia

A segunda região da AWS na Índia oferece aos clientes mais opções para executar volumes de trabalho com maior resiliência e disponibilidade, armazenar dados de forma segura na Índia e atender aos usuários finais com latência ainda menor

Estima-se que a nova região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad) irá proporcionar uma média anual de mais de 48.000 empregos em tempo integral, por meio de um investimento planejado de mais de US$ 4,4 bilhões de dólares (aproximadamente INR 36.300 crores) na Índia até 2030

Centenas de milhares de clientes na Índia, incluindo Acko General Insurance, Axis Bank, Clevertap, Digital India Corporation (MeitY), Dr. Reddy’s Laboratories, Government of Telangana, HDFC Bank, Jupiter, Lendingkart, National Skill Development Corporation, PhysicsWallah, e Tata Elxsi estão inovando na AWS

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: A AMZN), anunciou hoje o lançamento de sua segunda região de infraestrutura da AWS na índia, a região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad). A partir de hoje, desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas, bem como organizações governamentais, educacionais e sem fins lucrativos, terão maior escolha para executar seus aplicativos e atender usuários finais de data centers localizados na índia. Os clientes terão acesso a tecnologias avançadas da AWS para impulsionar a inovação, incluindo análise de dados, segurança, aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA). Para mais informações sobre a infraestrutura da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“O lançamento da região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad) apoia a transformação digital da Índia e faz parte do nosso investimento de longo prazo no país desde a abertura do nosso primeiro escritório em 2011. Os clientes e parceiros na índia terão agora infraestrutura regional adicional para implantar aplicativos com maior resiliência, disponibilidade e latência ainda menor”, disse Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de serviços de infraestrutura da AWS. “Estamos orgulhosos de investir no futuro da comunidade tecnológica e da força de trabalho da Índia, e estamos comprometidos em ajudar organizações de todos os setores a aumentar a agilidade e impulsionar a inovação”.

“Como parte da visão da economia digital primeiro-ministro Narendra Modi de US$ 1 trilhão, a ‘nuvem da Índia’ está preparada para grande expansão e inovação. Os centros de dados são um elemento importante do ecossistema digital. O investimento da AWS na expansão de seus centros de dados na Índia é um desenvolvimento bem-vindo que ajudaria a catalisar a economia digital da Índia”, disse Shri Rajeev Chandrashekhar, ministro do estado para Eletrônica e Tecnologia da Informação e para o Desenvolvimento de Habilidades e Empreendedorismo. “A próxima Política Nacional de Nuvem e Data Center do governo da Índia prevê um aumento significativo na capacidade de computação em nuvem da Índia dos atuais 565 MW para mais de 2565 MW em um futuro próximo. Aspiramos por centros de dados mais ecológicos e sustentáveis para impulsionar a economia em expansão da Índia”.

“Acolhemos com satisfação o compromisso da AWS de investir aproximadamente INR 36.300 crores na região da AWS em Hyderabad, o que fortalece a posição de Telangana como um centro de dados progressivo na Índia”, disse Shri K. T. Rama Rao, ministro de Tecnologia da Informação (TI), Indústrias e Comércio, Administração Municipal, e Desenvolvimento Urbano do governo de Telangana. “Reconhecemos o poder da computação em nuvem, e é por isso que colaboramos com a AWS para melhorar a governança eletrônica, a saúde e as operações municipais para beneficiar os cidadãos de Telangana. Estamos satisfeitos que a nova região da AWS em Hyderabad estimulará mais inovação e crescimento para muitas empresas, startups e organizações do setor público na Índia”.

Com o lançamento da região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad), a AWS agora tem 96 zonas de disponibilidade em 30 regiões geográficas, com planos anunciados para lançar mais 15 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS na Austrália, Canadá, Israel, Nova Zelândia e Tailândia. As regiões da AWS são compostas por zonas de disponibilidade que colocam a infraestrutura em locais geográficos separados e distintos. A região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad) consiste em três zonas de disponibilidade e se une à já existente região Ásia-Pacífico (Mumbai) da AWS, que foi inaugurada em junho de 2016. As zonas de disponibilidade estão localizadas a uma distância suficiente uma da outra para dar suporte à continuidade dos negócios dos clientes e próximas o suficiente para fornecer baixa latência para aplicativos de alta disponibilidade que usam várias zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade possui energia, resfriamento, e segurança física independentes e está conectada por redes redundantes de latência ultrabaixa. Os clientes da AWS focados em alta disponibilidade podem criar seus aplicativos para funcionar em múltiplas zonas de disponibilidade para alcançar uma tolerância de falha ainda maior. A região AWS Ásia Pacífico (Hyderabad) permitirá que clientes locais com preferências de residência de dados armazenem dados com segurança na Índia, enquanto proporciona aos clientes uma latência ainda mais baixa no país.

A AWS planeja investir cerca de US$ 4,4 bilhões (aprox. INR 36.300 crores) na Índia até 2030 através da nova região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad), que inclui despesas de capital na construção de centros de dados, despesas operacionais relacionadas a serviços públicos e custos de instalação em andamento, e compras de bens e serviços de empresas regionais. Estima-se também que o investimento apoie uma média anual de mais de 48.000 empregos em tempo integral em empresas externas durante este período. Estes empregos farão parte da cadeia de fornecimento AWS na Índia, incluindo construção, manutenção de instalações, engenharia, telecomunicações e empregos dentro da economia mais ampla do país. A construção e operação da região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad) também está estimada em acrescentar aproximadamente US$ 7,6 bilhões (aproximadamente INR 63.600 crores) ao produto interno bruto da Índia até 2030.

Clientes dão as boas-vindas à região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad)

Centenas de milhares de clientes na Índia se juntam aos milhões de clientes ativos que usam a AWS em mais de 190 países em todo o mundo. As empresas na Índia que escolhem a AWS para acelerar o tempo para comercialização e inovação incluem Angel One Limited, Ashok Leyland, Axis Bank, Bajaj Capital, Broadridge, Dr. Reddy’s Laboratories, Edelweiss, HDFC Bank, HDFC Life, RBL Bank, Tata Elxsi, e Titan. Os clientes do setor público da Índia usam a AWS para reduzir custos, tornar-se mais ágil, inovar mais rapidamente e servir melhor os cidadãos da região. Esses clientes incluem a 21K School, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Common Service Centers, CropIn, Digital India Corporation (MeitY), EnglishHelper, Government of Telangana, Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited, NITI Aayog, PhysicsWallah, Prasar Bharati News Services, TraceX, University of Delhi, upGrad, e Whrrl. As startups indianas, incluindo Acko General Insurance, Chingari, epiFi, Fibe, INDMoney, Jupiter, Lendingkart, e Loco, estão construindo seus negócios na AWS para escalar rapidamente e expandir em todo o mundo.

A Acko é considerada a primeira companhia de seguros geral da Índia construída para a nuvem. “Desde nossa criação em 2016, executamos toda a nossa plataforma na AWS, o que nos permite escalar rapidamente para atender mais de 50 milhões de clientes que buscam experiências de seguro sem interrupção”, disse Vishwanath Ramarao, diretor de tecnologia e produto da Acko. “Estamos obcecados em fazer seguros sem esforço. O lançamento da nova região Ásia-Pacífico (Hyderabad) da AWS nos permitirá executar nossos aplicativos em vários centros de dados altamente disponíveis na Índia para proporcionar uma experiência perfeita para os clientes, além de apoiar nossas ambições de crescimento”.

O Axis Bank, atualmente o terceiro maior banco do setor privado da Índia, oferece todo um espetro de serviços financeiros para segmentos de clientes que abrangem grandes e médias corporações, pequenas e médias empresas, agricultura e negócios de varejo. “Com a AWS como nosso principal provedor de nuvem, migramos com sucesso mais de 70 aplicativos para a nuvem, incluindo ofertas digitais como plataformas de engajamento de cartão de débito virtual e cartão de crédito. Planejamos migrar 70% de nossas cargas de trabalho locais para a nuvem nos próximos dois anos”, disse Avinash Raghavendra, presidente e diretor de informações do Axis Bank. “Damos as boas-vindas ao lançamento da segunda região da AWS na Índia, o que nos permitirá expandir ainda mais a disponibilidade de nossos aplicativos bancários para os clientes, garantindo que seus dados permaneçam no país”.

PhysicsWallah é uma plataforma educacional na Índia que fornece currículos acessíveis e abrangentes para estudantes do ensino fundamental e secundário, e para exames de ingresso em cursos nacionais. “Colaboramos com a AWS desde 2020 e usamos serviços como o Amazon CloudFront, AWS Elemental e Amazon Redshift para oferecer nossas aulas de vídeo ao vivo de forma transparente e segura para mais de 6 milhões de alunos em toda a Índia”, disse Prateek Maheshwari, cofundador da PhysicsWallah. “À medida que a participação dos usuário em nosso aplicativo, website e canal do YouTube continua crescendo em todo o país, uma segunda região da AWS na Índia nos permitirá continuar a escalar e fornecer latência ainda menor para os alunos que acessam nossa plataforma.”

A Tata Elxsi é uma fornecedora líder mundial de serviços de design e tecnologia em vários setores, incluindo os setores automotivo, transmissão e saúde. Parte do Tata Group, a Tata Elxsi tem mais de 12.000 designers, engenheiros e tecnólogos que trabalham em mais de 36 escritórios em todo o mundo. “Na Tata Elxsi, apoiamos os nossos clientes na reimaginação de seus produtos e serviços através da aplicação de pensamento do design e da utilização de tecnologias inovadoras. Anteriormente, nossa infraestrutura local restringia nossas capacidades para oferecer experiências e serviços diferenciados de alto desempenho aos consumidores de forma contínua. Embarcamos em nossa jornada de digitalização com a AWS e migramos vários processos comerciais críticos para a nuvem, incluindo nossos próprios produtos de software, plataformas e projetos de P&D específicos do setor”, disse Nitin Pai, diretor de estratégia e diretor de marketing da Tata Elxsi. “A robusta infraestrutura de nuvem e os serviços acessíveis da AWS nos permitem lançar soluções novas e inovadoras, escalonadas com base nas necessidades de nossos clientes e permite a conformidade em diferentes jurisdições. O lançamento da segunda região da AWS na Índia oferece um impulso positivo para promover maior resiliência comercial”.

Os parceiros da AWS com sede na Índia também dão boas-vindas à região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad)

A AWS Partner Network (APN) inclui dezenas de milhares de fornecedores independentes de software (independent software vendors, ISVs) e integradores de sistemas (systems integrators, SIs) em todo o mundo. A AWS Partners constrói soluções e serviços inovadores na AWS, e a APN fornece suporte empresarial, técnico, de marketing e de entrada no mercado aos clientes. SIs, parceiros consultores e ISVs da AWS ajudam clientes empresariais e do setor público a migrar para a AWS, implantar aplicativos de missão crítica e fornecer uma completa gama de serviços de monitoramento, automação e gerenciamento para ambientes de nuvem dos clientes. Exemplos de AWS Partners baseados na Índia incluem Biz2credit, BlazeClan, BluePi, Capillary, Cloud Kinetics, Darwinbox, Dataevolve Solutions, Deloitte, Gupshup, Hostin, Infosys, Manthan, Minfy Technologies, Powerupcloud, Progressive Infotech, Redington, Tata Consultancy Services, Trigyn Technologies, Umbrella Infocare, e Wipro. Para obter a lista completa de parceiros da AWS, acesse aws.amazon.com/partners.

A Minfy, integradora de sistemas integrado na nuvem, é um parceiro de serviços de primeira linha da AWS com escritórios no sudeste da Ásia, Estados Unidos e Austrália. Desde 2016, a Minfy ajudou mais de 320 clientes dos setores público e comercial a inovar e transformar digitalmente na nuvem. “Minfy trabalha com muitas empresas, governos estaduais e grandes organizações do setor público na Índia, incluindo a National Skill Development Corporation, Dalmia Bharat, Exidelife, BookMyShow, MapmyIndia, and Tata Trusts, que constroem e executam suas ofertas de serviços em escala”, disse Vikram Manchanda, diretor executivo da Minfy. “Como muitos de nossos clientes gerenciam dados altamente confidenciais de cidadãos, precisamos atender às rigorosas exigências de segurança e governança de dados quando migramos seus volumes de trabalho para a nuvem. A região AWS Ásia-Pacífico (Hyderabad) nos ajudará a atender esses requisitos com confiança, enquanto fornecemos soluções altamente confiáveis e disponíveis que ajudam os clientes a melhorar a qualidade de seus serviços para os cidadãos com nossas profundas capacidades tecnológicas em saúde, ciências da vida, serviços financeiros, energia e sustentabilidade”.

Compromisso com a sustentabilidade

Como parte do seu compromisso com o The Climate Pledge, a Amazon está comprometida em alcançar carbono zero em seus negócios até 2040 e está no caminho de impulsionar suas operações com 100% de energia renovável até 2025, cinco anos à frente da meta original de 2030. A Amazon é a maior compradora corporativa de energia renovável do mundo, e a partir do final de 2021, alcançou 85% de energia renovável em seus negócios. Em setembro, a Amazon anunciou seus primeiros projetos de energia renovável em escala de utilidade pública na Índia— 420 megawatts (MW) de capacidade combinada em três fazendas solares localizadas no estado do Rajastão. Assim que estiverem totalmente operacionais, estes projetos solares terão a capacidade combinada de gerar 1.076.000 megawatts horas de energia renovável por ano, o suficiente para gerar energia para mais de 360.000 famílias de tamanho médio em Nova Deli (com base no consumo médio de energia por família indiana de 250 kilowatt horas do Statista). A Amazon agora tem 57 projetos de energia renovável em toda a região Ásia-Pacífico.

Sobre a Amazon Web Services

Por mais de 15 anos, a Amazon Web Services tem sido a oferta em nuvem mais abrangente e amplamente adotada no mundo. A AWS tem expandido continuamente seus serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho em nuvem e agora tem mais de 200 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizado de máquina e inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), mobilidade, segurança, híbrido, realidade virtual e aumentada (virtual and augmented reality, VR e AR), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de mídia e aplicativos de 96 zonas de disponibilidade em 30 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 15 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS na Austrália, Canadá, Israel, Nova Zelândia e Tailândia. Milhões de clientes — inclusive as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais — confiam na AWS para alimentar sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, acesse aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. A Amazon se dedica a ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra, e o lugar mais seguro para trabalhar da Terra. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, a tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e o The Climate Pledge são alguns dos negócios lançados pela Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com/about e siga em @AmazonNews.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

