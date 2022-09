AWS lança região nos Emirados Árabes Unidos

Segunda região da AWS Oriente Médio (EAU) permite que clientes executem cargas de trabalho e armazenem dados com segurança nos EAU atendendo usuários finais com latência ainda mais baixa

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–A Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou hoje o lançamento de sua segunda região no Oriente Médio, a região AWS Oriente Médio (UAE). A partir de hoje, desenvolvedores, startups, empreendedores e empreendimentos, assim como organizações governamentais, educacionais e sem fins lucrativos terão ainda mais opções para executar seus aplicativos e atender usuários finais de data centers localizados nos Emirados Árabes Unidos (EAU), usando tecnologias avançadas da AWS para impulsionar a inovação. A AWS estima que seus gastos projetados na construção e operação da nova região suportarão uma média de quase 6.000 empregos em período integral anualmente em fornecedores externos, com um investimento planejado de US$ 5 bilhões (AED 20 bilhões) na economia local até 2036. A região da AWS Oriente Médio (EAU) também adicionará cerca de US$ 11 bilhões (AED 41 bilhões) nos próximos 15 anos ao produto interno bruto (PIB) dos EAU. Para mais informações sobre a infraestrutura global da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

“A AWS está comprometida em ajudar os clientes nos EAU a implantar as tecnologias de nuvem mais avançadas e alcançar os mais altos níveis de segurança, disponibilidade e resiliência”, disse Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de serviços de infraestrutura da AWS. “Com o lançamento da região AWS Oriente Médio (EAU), estamos possibilitando que ainda mais clientes aproveitem o poder da nuvem para impulsionar a inovação nos EAU, além de investir na economia local por meio da criação de empregos, treinamento para habilidades tecnológicas altamente procuradas e recursos educacionais para avançar ainda mais nas prioridades estratégicas dos EAU.”

“A abertura da região AWS Oriente Médio (EAU) é um marco significativo para Abu Dhabi e os EAU como um todo, refletindo nossos esforços para gerar oportunidades para todos”, disse Sua Excelência Mohamed Ali Al Shorafa, Presidente do Departamento de Abu Dhabi de Desenvolvimento Econômico. “Isso fortalece o compromisso de Abu Dhabi de se posicionar como uma economia digital líder, aproveitando a tecnologia de ponta para apoiar o crescimento dos negócios. Espera-se que os recursos aprimorados de nuvem habilitados pela AWS gerem vantagens e eficiências significativas que podem impulsionar as empresas ao sucesso e trazer grandes benefícios econômicos para o país.”

Com o lançamento da região Emirados Árabes Unidos (EAU) da AWS, a AWS possui 87 zonas de disponibilidade em 27 regiões geográficas, com planos para lançar mais 21 zonas de disponibilidade e mais sete regiões da AWS na Austrália, Canadá, Índia, Israel, Nova Zelândia, Espanha e Suíça. As regiões da AWS são compostas por zonas de disponibilidade que posicionam a infraestrutura em localidades geográficas separadas e distintas. A região AWS Oriente Médio (EAU) consiste em três zonas de disponibilidade e se junta à região AWS Oriente Médio (Bahrein), inaugurada em julho de 2019. As zonas de disponibilidade estão localizadas longe o suficiente umas das outras para dar suporte à continuidade dos negócios dos clientes, mas perto o suficiente para fornecer baixa latência para aplicativos de alta disponibilidade que usam várias zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade possui energia, resfriamento, e segurança física independentes e está conectada por redes redundantes de latência ultrabaixa. Os clientes da AWS focados em alta disponibilidade podem criar seus aplicativos para rodarem em múltiplas zonas de disponibilidade para alcançar uma tolerância de falha ainda maior. O lançamento da região da AWS Oriente Médio (EAU) permitirá que clientes locais com requisitos de residência de dados armazenem seus dados de forma segura nos EAU, enquanto fornece a seus clientes latência ainda mais baixa no país.

A AWS está planejando investir uma estimativa de US$ 5 bilhões (AED$ 20 bilhões) nos EAU durante os próximos 15 anos através da nova região Oriente Médio (EAU) da AWS, incluindo despesas de capital na construção de data centers, despesas operacionais relativas a custos contínuos de serviços públicos e de instalação e compras de bens e serviços de empresas regionais. O investimento é também estimado sustentar uma média de 6.000 empregos anualmente durante esse tempo. Esses empregos farão parte de uma cadeia de suprimentos da AWS nos EAU, incluindo construção, manutenção de instalação, engenharia, telecomunicações e empregos dentro da economia mais abrangente do país. Estima-se também que a construção e operação da infraestrutura da AWS nos EAU adicione cerca de US$ 11 bilhões (AED 41 bilhões) ao PIB dos EAU nos próximos 15 anos.

“Abu Dhabi visa permitir uma tecnologia transformadora que ofereça oportunidades para empresas e moradores”, disse o Eng. Abdulla Abdul Aziz AlShamsi, Diretor-geral Interino do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (Abu Dhabi Investment Office, ADIO). “A infraestrutura inteligente está impulsionando os prósperos setores público e privado, abrindo novas possibilidades econômicas, promovendo o crescimento inclusivo e criando oportunidades de colaboração em todo o nosso ecossistema de inovação. Na ADIO, estamos contribuindo para isso por meio de muitas parcerias valiosas que capacitam o ecossistema que apoiam a posição de Abu Dhabi como líder na revolução digital da região. A região AWS Oriente Médio (EAU) é uma adição bem-vinda ao ecossistema de inovação do país, ajudando a criar recursos vitais para todos.”

Clientes e parceiros AWS dão as boas-vindas à região da AWS Oriente Médio (EAU)

As organizações nos EAU estão entre os milhões de clientes ativos que usam a AWS todos os meses em mais de 190 países ao redor do mundo, incluindo dezenas de milhares de clientes no Oriente Médio e Norte da África (Middle East and North Africa, MENA). Esses clientes aproveitam a AWS para acelerar a inovação, aumentar a agilidade e gerar economia de custos. As empresas que escolheram a AWS para se tornarem mais ágeis e inovadoras incluem Al Ghurair Investments, Al Tayer Group, Aramex, Axiom Telecom, Flydubai, GIG Gulf (anteriormente AXA Gulf), Gulf News, OSN, Shahid, Seera Group, Virgin Middle East e muito mais. Organizações do setor público MENA estão utilizando a AWS para gerar economias, acelerar a inovação e melhor atender os cidadãos da região. Exemplos dessas organizações incluem Dubai Expo 2020, Ministério das Comunicações e Tecnologia da Informação do Egito, Ministérios do Governo do Bahrein, Hamdan Bin Mohammed Smart University e a Universidade do Bahrein. Startups da MENA construindo seus negócios com base na AWS para escalar rapidamente e expandir ao redor do mundo incluem a Alef Education, Anghami, Careem, Dubizzle, EKar, Fetchr, Haraj, Maestro Pizza, Mawdoo3.com, Property Finder, Sarwa, Souqalmal, StarzPlay, e a Yallacompare.

O Dubai Islamic Bank (DIB) é o maior banco islâmico dos EAU e o segundo maior banco islâmico do mundo. “O Dubai Islamic Bank há muitos anos defende o uso da tecnologia como meio de capacitar os clientes e simplificar a experiência bancária geral”, disse Obaid Al Shamsi, diretor de operações do DIB. “Orgulhamo-nos de ser um banco verdadeiramente digitalmente inteligente que está na vanguarda da inovação e transformação, apoiando a liderança do país na realização de sua visão para a economia digital dos EAU e estabelecendo Dubai como um centro próspero da economia islâmica global. Nossa estratégia de transformação digital é formulada com um foco claro em dissecar cada etapa da jornada do cliente e remover quaisquer pontos problemáticos para o cliente. Conseguimos isso adotando uma abordagem centrada no cliente e fornecendo serviços bancários convenientes, rápidos e agradáveis ​​em minutos, em vez de dias. Alinhado a isso, saudamos o lançamento da região da AWS nos EAU, que esperamos aumentar nossa agilidade e ajudar a acelerar a taxa de inovação e experimentação com as mais recentes tecnologias, como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina.”

O Ministério da Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes Unidos (United Arab Emirates Ministry of Health and Prevention, MoHAP) é responsável pela implementação da política de atenção à saúde em todas as áreas técnicas, materiais e de coordenação com os Ministérios de Estado, e cooperação com o setor privado em saúde local e internacionalmente. No início deste ano, a AWS assinou um memorando de entendimento estratégico (memorandum of understanding, MOU) com o MoHAP. “Congratulamo-nos com o lançamento de uma região da AWS nos EAU e esperamos a implementação de nosso acordo com a AWS para auxiliar o MoHAP na modernização da experiência do paciente”, disse Ali Juma AlAjme, diretor do Departamento de Saúde Digital do MoHAP. “Ter a região da AWS nos EAU nos permitirá acelerar nosso programa de transformação digital e desenvolver habilidades e capacidades, impulsionando a inovação clínica e tecnológica e fortalecendo ainda mais a posição do país como líder global em saúde. Nossa colaboração com a AWS nos permite conectar 100% dos provedores de assistência — públicos e privados — para aprimorar ainda mais nossa estratégia de dados em suporte a programas de saúde preditivos e populacionais. Estamos trabalhando para identificar fontes de dados atuais, fluxos e resultados direcionados a partir de uma abordagem orientada por dados para a tomada de decisões.”

A Al Ghurair Investment (AGI) é um dos maiores grupos empresariais familiares diversificados do Oriente Médio, com seis unidades de negócios principais, incluindo alimentos e recursos, propriedades, construção e serviços, energia, transporte e empreendimentos. Em 2020, a AGI iniciou uma jornada de transformação em todo o Grupo, aproveitando seu legado de mais de 60 anos para reformular o futuro. Uma parte fundamental dessa transformação orientada para os negócios foi fortalecer o ecossistema digital da empresa, aproveitando o poder da AWS para impulsionar a transformação da tecnologia da informação (TI) e a modernização da infraestrutura. “A AWS é um parceiro estratégico em nossa jornada de transformação de TI como nosso provedor de serviços de nuvem preferido para toda a pilha de tecnologia digital avançada”, disse Marinda Sheahan, vice-presidente global de TI da AGI. “Escolhemos a AWS por seus recursos avançados de dados e análise, e agora nossa jornada para nos tornarmos uma organização orientada por dados está bem encaminhada. Isso resultará em uma economia de custos de até 25% em um período de três anos. A nova região da AWS nos EAU acelerará nossos próprios objetivos para nos tornarmos uma organização de TI ágil, inovadora e flexível, em alinhamento com o propósito do nosso Grupo de ‘melhorar a qualidade de vida’.”

A GEMS Education é uma das maiores operadoras privadas de ensino fundamental e médio do mundo, com mais de 60 anos de experiência. Na região do MENA, possui e opera mais de 60 escolas, atendendo mais de 130.000 alunos. “Desenvolvemos uma plataforma edtech integrada tudo-em-um chamada LearnOS na AWS”, disse Krishnan Gopi, diretor de disrupção do grupo da GEMS Education. “Também estamos construindo o ANET, um mecanismo neural avançado de IA para educação. A plataforma usa uma série de tecnologias avançadas de nuvem da AWS, como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, para dar suporte aos professores e criar experiências de aprendizado personalizadas. Automatizamos a frequência dos alunos usando o Amazon Rekognition, reduzindo 93% do tempo gasto na marcação de frequência. Também desenvolvemos uma plataforma automatizada de geração e avaliação de questionários usando o Amazon EC2 e o Amazon SageMaker. Os algoritmos preveem o desempenho do aluno no final do ano com até 95% de precisão e recomendam materiais de leitura personalizados. Ter data centers locais da AWS nos permitirá acelerar nossa inovação enquanto atendemos aos requisitos para hospedar dados no país.”

A Alef Education está na AWS com clientes nos EUA, EAU e Indonésia, atendendo a mais de 4.000 escolas, 690.000 alunos e 40.000 professores. A Alef Education é uma empresa líder global em tecnologia educacional que desenvolveu a Alef Platform, que oferece suporte a um conjunto de produtos e serviços digitais para apoiar o aprendizado dos alunos, na AWS. A plataforma usa os serviços de inteligência artificial da AWS para personalizar os planos de aula e fornecer aos professores do ensino fundamental e médio feedback em tempo real sobre o progresso dos alunos. “A alavancagem da AWS nos trouxe benefícios significativos na identificação e resolução de alguns dos problemas mais críticos do setor educacional, além de equipar as gerações futuras para ter sucesso em um mundo impulsionado pela tecnologia”, disse Geoffrey Alphonso, CEO da Alef Education. “As tecnologias e os recursos de computação em nuvem da AWS nos permitiram inovar mais rapidamente, além de reduzir os custos de TI em 30%, as despesas de depósito em 50% e o tamanho do fluxo de vídeo em 300%. Além disso, os novos data centers dos EAU nos ajudarão a oferecer um melhor suporte aos nossos clientes locais, incluindo o Ministério da Educação, atendendo aos requisitos de residência de dados.”

O YAP é um super aplicativo financeiro regional de rápido crescimento que se concentra em melhorar a experiência bancária digital. Funciona como um aplicativo independente sem filiais físicas, tornando-o o primeiro desse tipo nos EAU. “A AWS ajudou a impulsionar nosso crescimento e nos permitiu escalar para nos tornarmos uma fintech regional líder”, disse Marwan Hachem, fundador e CEO da YAP. “A AWS nos dá a elasticidade para controlar os custos à medida que nossa base de usuários cresce para mais de 130.000 usuários e nos permite escalar rapidamente à medida que lançamos novos mercados, reduzindo o tempo de construção e implantação de infraestrutura completa de meses para semanas. À medida que os EAU continuam abrindo caminho para empresas inovadoras como a YAP, a nova região da AWS será um grande benefício para a expansão do setor de tecnologia no Oriente Médio.”

Parceiros da AWS Partner Network (APN) baseados no Oriente Médio também receberam com alegria a notícia do lançamento da região da AWS Oriente Médio (EAU).

A AWS Partner Network (APN) inclui dezenas de milhares de fornecedores independentes de software (Independent Software Vendors, ISVs) e integradores de sistemas (Systems Integrators, SIs) ao redor do mundo. Parceiros da AWS constroem soluções e serviços inovadores na AWS, e a APN fornece suporte empresarial, técnico, de marketing e de entrada no mercado aos clientes. SIs, parceiros consultores e ISVs da AWS ajudam clientes empresariais e do setor público a migrar para a AWS, implantar aplicativos de missão crítica e fornecer uma completa gama de serviços de monitoramento, automação e gerenciamento para ambientes de nuvem dos clientes. Exemplos de parceiras da AWS Oriente Médio incluem a Accenture, Bespin Global MEA, Citrus Consulting, Cloud4c, Crayon, Deloitte, Du, Etisalat, F5, Integra Technologies, Keplerworx, Palo Alto Networks, Rackspace, Redington, SAP, Splunk, TCS, Trend Micro, VMWare, Wipro e a Zero&One. Acesse aws.amazon.com/partners para a lista completa de Parceiros da AWS.

A parceira de serviços de nível avançado da AWS, Bespin Global–Oriente Médio e África (Middle East and Africa, MEA) é uma empresa líder em consultoria e gerenciamento de nuvem que ajuda as empresas a acelerar a adoção da nuvem na AWS. A Bespin Global fornece soluções de ponta e experiência em consultoria, oferecendo resultados orientados ao nível de serviço. “O lançamento de hoje da região da AWS nos EAU é um momento-chave para a aceleração da transformação digital para nossos clientes, particularmente aqueles em setores altamente regulamentados, como governo, serviços financeiros, energia e saúde”, disse Mouteih Chaghlil, CEO da Bespin Global no Oriente Médio e África. “Por meio de nossa parceria estratégica com o Abu Dhabi Investment Office (ADIO), trabalhamos em estreita colaboração com entidades governamentais para ajudá-las a alavancar a nova região da AWS, incluindo conformidade com os requisitos de residência de dados. Estamos ansiosos para trabalhar com nossos clientes em todos os setores para aproveitar todo o potencial da nova região da AWS por meio de nossa equipe altamente qualificada de especialistas em nuvem em Abu Dhabi.”

A Zero&One é uma parceira da AWS que ajuda organizações com projetos complexos de tecnologia em todo o MENA, especializada em migração e modernização. “A Zero&One está crescendo por causa do investimento contínuo da AWS no Oriente Médio, e o lançamento de hoje da nova região da AWS é um marco importante para o setor”, disse Ali El Kontar, fundador e CEO da Zero&One. “Como empresa, desenvolvemos nossos recursos e conjuntos de habilidades em resposta à crescente demanda por serviços da AWS e recentemente nos tornamos um Parceiro de serviços de primeiro nível da AWS. Também desenvolvemos uma parceria estratégica com a PwC Middle East, reunindo a experiência da PwC em consultoria digital e as profundas competências da Zero&One para capacitar ainda mais nossos clientes com soluções abrangentes para transformar, gerenciar e executar estratégias e adoção de nuvem.”

Investimento da AWS nos EAU

A nova região AWS Oriente Médio (EAU) é o mais recente dos investimentos em andamento da AWS nos EAU. Em 2018, a AWS lançou seus primeiros pontos de presença do Amazon CloudFront nos EAU, oferecendo aos clientes nos Emirados Árabes acesso aos serviços Amazon CloudFront e Amazon Route 53. A Amazon CloudFront é uma rede de distribuição de conteúdo altamente segura e programável que acelera a entrega de dados, vídeos, aplicativos e interfaces de programação de aplicativos (application programming interfaces, APIs) para usuários mundialmente, com baixa latência e altas velocidades de transferência. Nesse mesmo ano, a AWS também lançou locais do AWS Direct Connect nos EAU, que permitem que os clientes estabeleçam conectividade privada entre a AWS e seu data center, escritório ou ambiente de colocation. Isso pode reduzir os custos de rede, aumentar a taxa de transferência da largura de banda e fornecer uma experiência de rede mais consistente. Os técnicos e engenheiros de operações da AWS garantem a operação contínua da infraestrutura da AWS.

Em 2020, a AWS lançou a AWS Outposts, que oferece aos clientes e parceiros acesso à mesma infraestrutura da AWS nos EAU, serviços da AWS, APIs e ferramentas em virtualmente qualquer centro de dados, espaço de colocação, ou facilidade na premissa para uma verdadeira experiência híbrida consistente. Hoje, a AWS Outposts permite que clientes e parceiros operem serviços importantes da AWS em seus próprios centros de dados, enquanto conectam-se com uma gama mais ampla de serviços na AWS Global Infrastructure.

Compromisso com a sustentabilidade

A Amazon está comprometida em se tornar um negócio mais sustentável e atingir zero carbono líquido em suas operações até 2040, 10 anos antes do Acordo de Paris, como parte do The Climate Pledge. A Amazon cofundou o The Climate Pledge e se tornou seu primeiro signatário em 2019. Como parte de seu compromisso com o Climate Pledge, a Amazon está no caminho de impulsionar suas operações com 100% de energia renovável até 2025, cinco anos à frente da meta original de 2030. Amazon é a maior compradora corporativa de energia renovável do mundo, e no final de 2021, atingiu 85% de energia renovável em todos os seus negócios. Veja a metodologia pública da Amazon para saber mais sobre sua abordagem. Organizações que transferem cargas de trabalho de computação para AWS Cloud podem se beneficiar do resultado prático dos esforços de sustentabilidade da Amazon para reduzir suas pegadas de carbono.

Por 15 anos, o Amazon Web Services tem sido a oferta em nuvem mais abrangente e amplamente adotada no mundo. A AWS tem expandido continuamente seus serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho em nuvem e agora tem mais de 200 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizado de máquina e inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), mobilidade, segurança, híbrido, realidade virtual e aumentada (virtual and augmented reality, VR e AR), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de mídia e aplicativos de 87 zonas de disponibilidade em 27 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 21 zonas de disponibilidade e mais sete regiões da AWS na Austrália, Canadá, Índia, Israel, Nova Zelândia, Espanha e Suíça. Milhões de clientes — inclusive as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais — confiam na AWS para alimentar sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos.

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. A Amazon se dedica a ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra, e o lugar mais seguro para trabalhar da Terra. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, a tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e o The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon.

